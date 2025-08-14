Discuții tensionate între Ilie Bolojan și primarii comunelor: „Rea credință! Parcă Ministerul Finanțelor ar fi extraterestru”

Întâlnirea dintre premierul Ilie Bolojan și primarii comunelor din România nu a avut efectul așteptat, din contră. Ședința a durat două ore, timp în care edilii și-au exprimat nemulțumirea față de blocarea proiectelor de investiții și au cerut Guvernului să preia în totalitate unele cheltuieli locale.

Ce s-a întâmplat la întâlnirea lui Ilie Bolojan cu primarii din România

Printre solicitări s-au numărat plata integrală a salariilor asistenților personali și decontarea transportului profesorilor. Emil Drăghici, președintele Asociației Comunelor din România, a rămas însă cu un gust amar . Potrivit acestuia, liberalul a spus încontinuu că „nu se poate”.

„Am constatat rea-credință. Noi nu am cerut bani în plus, am cerut o regândire asupra modului de a aloca resursele financiare. Premierul Ilie Bolojan ne-a transmis că nu se poate, pentru că nu vrea Ministerul Finanțelor. De parcă ministerul ar fi extraterestru în raport cu guvernul”, a explicat Emil Drăghici, la

Totuși, Drăghici a ținut să menționeze că primarii nu cer fonduri suplimentare, ci doar o regândire a modului în care sunt alocate resursele. În același timp, președintele asociației a mai acuzat că, deși legea prevedea ca Ministerul Educației să acopere cheltuielile cu transportul profesorilor prin două ordonanțe, acestea au fost trecute în sarcina bugetelor locale.

Primarii sunt nemulțumiți de abordarea Guvernului Bolojan

„De ce să nu dăm întregul la bugetul de stat? Ar fi un singur ordonator de credite. Iată reaua-credință. Nu cerem un leu în plus, cerem un nou mod de a gândi alocarea de resurse financiare. Același lucru se întâmplă și cu o serie de cheltuieli în învățământ. Erau cheltuielile cu transportul profesorilor – cuprinse în lege să fie făcute de minister, însă, prin două ordonanțe de urgență, au dat pe seama localului. (…) Eu zic că ceva vom mai modifica ordonanța venită de la Ministerul Dezvoltării, pentru că ministrul Cseke va mai accepta anumite amendamente”, a mai transmis edilul.

La discuții au participat și ministrul Muncii, Florin Manole, vicepremierul Tanczos Barna și ministrul Dezvoltării. Surse politice citate de Digi24 au precizat că edilii s-au arătat nemulțumiți și de faptul că programul „Anghel Saligny” nu mai are fonduri, iar unele proiecte din PNRR riscă să fie suspendate.

Ce spune ministrul dezvoltării: „Informația că PNRR se oprește este falsă”

În acest context, Dan Cârlan, președintele Sindicatului Național Solidaritatea Comunelor și Orașelor, a anunțat că primăriile din întreaga țară vor intra în grevă generală pe 8 septembrie. Între timp, Guvernul a transmis că s-a discutat despre reducerea cheltuielilor prin tăierea posturilor din administrația locală, dar și despre proiectele de investiții și impozitele pe proprietate finanțarea din PNRR nu se oprește pentru proiectele cu lucrări deja începute.

„Toate proiectele aflate în lucru din PNRR, cele pentru care s-au deschis șantiere, vor merge mai departe. Informația că PNRR se oprește este falsă. Este adevărat, însă, că proiectele ale căror lucrări nu au fost demarate până acum nu vor primi finanțare din PNRR”, a explicat ministrul dezvoltării.