News

Discuții tensionate între Ilie Bolojan și primarii comunelor: „Rea credință! Parcă Ministerul Finanțelor ar fi extraterestru”

Întâlnirea dintre premierul Ilie Bolojan și primarii comunelor s-a încheiat cu acuzații dure, nu cu identificarea soluțiilor pentru ca toată lumea să fie mulțumită.
Mădălina Cristea
14.08.2025 | 14:13
Discutii tensionate intre Ilie Bolojan si primarii comunelor Rea credinta Parca Ministerul Finantelor ar fi extraterestru
Ce au rezolvat primarii la ședința cu Ilie Bolojan: „Zici că Ministerul Finanțelor este extraterestru”. Sursa foto: Colaj Fanatik, Hepta, Dâmbovițeanu.ro

Întâlnirea dintre premierul Ilie Bolojan și primarii comunelor din România nu a avut efectul așteptat, din contră. Ședința a durat două ore, timp în care edilii și-au exprimat nemulțumirea față de blocarea proiectelor de investiții și au cerut Guvernului să preia în totalitate unele cheltuieli locale.

ADVERTISEMENT

Ce s-a întâmplat la întâlnirea lui Ilie Bolojan cu primarii din România

Printre solicitări s-au numărat plata integrală a salariilor asistenților personali și decontarea transportului profesorilor. Emil Drăghici, președintele Asociației Comunelor din România, a rămas însă cu un gust amar în urma discuției cu premierul Ilie Bolojan. Potrivit acestuia, liberalul a spus încontinuu că „nu se poate”.

„Am constatat rea-credință. Noi nu am cerut bani în plus, am cerut o regândire asupra modului de a aloca resursele financiare. Premierul Ilie Bolojan ne-a transmis că nu se poate, pentru că nu vrea Ministerul Finanțelor. De parcă ministerul ar fi extraterestru în raport cu guvernul”, a explicat Emil Drăghici, la Digi24.ro.

ADVERTISEMENT

Totuși, Drăghici a ținut să menționeze că primarii nu cer fonduri suplimentare, ci doar o regândire a modului în care sunt alocate resursele. În același timp, președintele asociației a mai acuzat că,  deși legea prevedea ca Ministerul Educației să acopere cheltuielile cu transportul profesorilor prin două ordonanțe, acestea au fost trecute în sarcina bugetelor locale.

Primarii sunt nemulțumiți de abordarea Guvernului Bolojan

„De ce să nu dăm întregul la bugetul de stat? Ar fi un singur ordonator de credite. Iată reaua-credință. Nu cerem un leu în plus, cerem un nou mod de a gândi alocarea de resurse financiare. Același lucru se întâmplă și cu o serie de cheltuieli în învățământ. Erau cheltuielile cu transportul profesorilor – cuprinse în lege să fie făcute de minister, însă, prin două ordonanțe de urgență, au dat pe seama localului. (…) Eu zic că ceva vom mai modifica ordonanța venită de la Ministerul Dezvoltării, pentru că ministrul Cseke va mai accepta anumite amendamente”, a mai transmis edilul.

ADVERTISEMENT
Anunțul neașteptat al Kremlinului privind întâlnirea Putin - Trump
Digi24.ro
Anunțul neașteptat al Kremlinului privind întâlnirea Putin - Trump

La discuții au participat și ministrul Muncii, Florin Manole, vicepremierul Tanczos Barna și ministrul Dezvoltării. Surse politice citate de Digi24 au precizat că edilii s-au arătat nemulțumiți și de faptul că programul „Anghel Saligny” nu mai are fonduri, iar unele proiecte din PNRR riscă să fie suspendate.

ADVERTISEMENT
Cea mai radioactivă țară din lume și-a făcut națională de fotbal! Cum arată...
Digisport.ro
Cea mai radioactivă țară din lume și-a făcut națională de fotbal! Cum arată după 67 de bombe atomice

Ce spune ministrul dezvoltării: „Informația că PNRR se oprește este falsă”

În acest context, Dan Cârlan, președintele Sindicatului Național Solidaritatea Comunelor și Orașelor, a anunțat că primăriile din întreaga țară vor intra în grevă generală pe 8 septembrie. Între timp, Guvernul a transmis că s-a discutat despre reducerea cheltuielilor prin tăierea posturilor din administrația locală, dar și despre proiectele de investiții și impozitele pe proprietate. Ministrul Cseke Attila a dat asigurări că finanțarea din PNRR nu se oprește pentru proiectele cu lucrări deja începute.

ADVERTISEMENT

„Toate proiectele aflate în lucru din PNRR, cele pentru care s-au deschis șantiere, vor merge mai departe. Informația că PNRR se oprește este falsă. Este adevărat, însă, că proiectele ale căror lucrări nu au fost demarate până acum nu vor primi finanțare din PNRR”, a explicat ministrul dezvoltării.

Rezultate Loto joi, 14 august 2025. Numerele extrase la Loto 6/49, Joker și...
Fanatik
Rezultate Loto joi, 14 august 2025. Numerele extrase la Loto 6/49, Joker și Noroc
Imaginea care a emoționat România: pompierii români dormind pe asfalt după 48 de...
Fanatik
Imaginea care a emoționat România: pompierii români dormind pe asfalt după 48 de ore de luptă cu focul în Grecia. Video
Melania îi cere băiatului lui Joe Biden o sumă colosală! De ce a...
Fanatik
Melania îi cere băiatului lui Joe Biden o sumă colosală! De ce a răbufnit soția președintelui Donald Trump
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mădălina Cristea
Mădălina Cristea
Mădălina Cristea- Bălăceanu este redactor pe zona de News la Fanatik. Și-a început cariera jurnalistică la Evenimentul Zilei și Capital, apoi a fost parte din echipele redacționale ale site-urilor Mainnews.ro, Puterea.ro şi Ştirile ProTV
Parteneri
FCSB i-a cerut o sumă uluioare lui Ilie Dobre: 'Nimeni nu are cum...
iamsport.ro
FCSB i-a cerut o sumă uluioare lui Ilie Dobre: 'Nimeni nu are cum să achite'
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!