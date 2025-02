Fiica lui Adi Minune, disensiuni cu tatăl ei, înainte de plecarea la Asia Express. Karmen spune tot: „Mi-am pus familia în cap”

Karmen, fiica lui Adi Minune, pornește la Asia Express vineri, 7 februarie 2025, alături de celelalte echipe de vedete. Artista a făcut câteva dezvăluiri de senzație, în exclusivitate pentru FANATIK, înainte de a începe aventura vieții sale alături de colega de concurs, Olga Barcari.

Karmen, dezvăluiri tari înainte de plecarea la Asia Express

Karmen s-a consultat cu familia ei cu privire la participarea la Asia Express, însă răspunsul primit din partea apropiaților a fost vehement: NU! Au existat mici disensiuni pe marginea acestui subiect, însă nimeni n-a putut-o convinge să o întoarcă din drum. Karmen vrea să le dovedească tuturor că este o femeie puternică și că va face față cu brio expediției.

ne-a mărturisit și cine a motivat-o, cine a convins-o să accepte proiectul celor de la Antena 1. Este vorba chiar despre coechipiera ei, Olga Barcari.

„Cine m-a motivat? Răspunsul e simplu: Olga m-a motivat să merg în Asia Express. Asta pentru că este o persoană extrem de puternică, lângă care nu mi-e frică să întâmpin dificultăți sau situații neașteptate. Mi-a fost mereu greu să plec de lângă Sofi (n. red.: fetița ei) când a venit vorba despre acest proiect. Anul ăsta am trecut prin multe schimbări și am zis s-o fac și pe asta”, dezvăluie Karmen Minune, cu o zi înainte de plecarea la Asia, pentru FANATIK.

Nimeni din familia cântăreței nu e de acord cu participarea ei în emisiune: „Mi-am pus toată familia în cap”

Întrebată ce au zis ai ei când au aflat că va pleca în acest show, Karmen a fost extrem de sinceră și ne-a mărturisit că nimeni nu a fost de acord cu decizia luată. „Nimeni nu este de acord, mi-am pus toată familia în cap, dar nimeni nu se poate opune, nimeni nu mă poate opri”, ne-a mărturisit Karmen.

Pentru vedetă, este o ocazie unică de a se descoperi așa cum poate nu își imagina. Cu siguranță va învăța foarte multe lucruri despre ea și abia așteaptă să treacă prin fiecare probă, prin fiecare situație care își va pune amprenta asupra ei.

Ce o scoate din sărite pe fiica lui Minune: „Nu suport”

„Cred că Asia Express este un prilej foarte bun de a mă cunoaște. Nu am fost niciodată în situații precum cele cu care mă voi întâlni în această aventură. Așa că aștept și eu să văd cum voi reacționa. Va fi o surpriză!”, ne-a spus cântăreața.

La Asia Express, vedeta se va confrunta, după cum toată lumea se așteaptă, cu situații imposibile. Ce o scoate cel mai tare din sărite pe fiica lui Adi Minune? Când îi sare țandăra? Aici, bruneta a avut un răspuns interesant. Ne-a zis că încearcă, înainte să se enerveze, să înțeleagă orice situație complicată din cât mai multe unghiuri.

„Eu încerc în general să văd o situație din mai multe perspective. De asta cel mai tare mă scoate din sărite încăpățânarea, mai ales când e vorba de lucruri care nu pot fi demonstrate 100%. Nu suport să nu mi se dea dreptate când știu că o am”, ne-a zis Karmen Simionescu.

Ce spune Karmen despre Olga, fata cu care concurează: „E plecată de multă vreme de acasă”

Cu privire la planurile legate de premiul de 30.000 de euro, Karmen nu se gândește atât de departe. Plus că, în general, e genul de persoană care nu își face planuri. ci trăiește fiecare clipă așa cum vine: „Vreau să mă bucur de experiența asta pentru că e ceva nou. Vreau să mă bucur de fiecare zi petrecută acolo. Îmi doresc să câștig, dar nu-mi place să-mi fac planuri cu ceva ce nu dețin”.

ne-a făcut și o scurtă descriere a colegei sale, Olga, spunându-ne despre ea că este un exemplu de tărie cum rar a văzut. „E o fată plecată de multă vreme de acasă, de la părinții ei, s-a descurcat singură în mai multe orașe, nu doar în București, a reușit totul pe propriile puteri. Eu abia aștept să vedeți un om puternic și hotărât, care atunci când își propune ceva nu-și lasă drumul deviat de nicio situație care o înconjoară. Dacă Olga își dorește ceva, așa se întâmplă”, ne spune Karmen.

Karmen a cucerit America la începutul anului

În final, cântăreața ne-a vorbit și despre succesul ei internațional. De curând, Karmen s-a întors dintr-un turneu american, unde a fost să cânte cu toată familia ei. Dorința pe care și-a pus-o acum un an, de Revelion, a devenit realitate la începutul lui 2025.

„Acum un an de Revelion am zis “Doamne, ajută-mă să urmez Drumul pe care îl am de urmat, pe care tu l-ai pregătit pentru mine”, așa că 2025 a început cu turneul în America, care s-a dovedit a fi și o pregătire pentru Asia Express pentru că în fiecare oraș ne-am întâlnit cu situații neașteptate.

Românii din America au fost extrem de iubitori și călduroși. Majoritatea au fost super încântați și de faptul că voi pleca în Asia Express și mi-au promis că o să mă urmărească”, a dezvăluit Karmen, în exclusivitate pentru FANATIK.