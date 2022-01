Ce filme vei găsi în catalogul rivalului Netflix. Disney Plus vine în România. Ce preț ar putea avea abonamentul

Streaming-ul de conținut media a devenit din ce în ce mai popular în ultimii ani, iar perspectivele de creștere sunt încă reale pentru acest segment. Netflix a fost primul mare serviciu de acest fel care a crescut la nivel global și care și-a făcut o intrare bună și în România.

Motivați de succesul acestei platforme, și alții au început să-și dezvolte propriile servicii de streaming, astfel că acum ai de ales între Netflix, HBO Go, YouTube TV, Disney Plus, Apple TV, Hulu sau Amazon Prime Video. Nu toate sunt disponibile în România, însă pentru cei cu adevărat pasionați, se găsesc metode pentru a accesa platforme indisponibile într-o țară anume.

În cazul Disney Plus, însă, nu va mai fi nevoie de astfel de ocolișuri, deoarece . Vorbim despre un val important în ceea ce privește extinderea disponibilității, deoarece serviciul de streaming intră în nu mai puțin de 42 de țări europene, africane și asiatice.

Disney Plus intră pe piața din România în vara lui 2022

În prezent, platforma poate fi accesată în 53 de țări, astfel că vorbim de aproape o dublare a disponibilității acesteia odată cu vara acestui an. Va fi, astfel, foarte interesant de urmărit cum vor evolua cifrele referitoare la numărul de utilizatori care se înscriu și folosesc în mod curent Disney Plus.

Deși încă pe un trend ascendent, platforma se confruntă cu o încetinire a creșterii în ultimul an, o situație similară existând și în cazul Netflix. Această încetinire a creșterii a dus la temeri din partea investitorilor în cazul Netflix, companie ale căror acțiuni au scăzut deosebit de vertiginos în ultimele luni. Între noiembrie 2021 și perioada curentă, valoarea acțiunilor Netflix a scăzut cu aproape jumătate, iar trendul negativ pare să continue. Scăderi a înregistrat și Disney, care însă are o ofertă mult mai largă de servicii și produse în cadrul companiei, serviciul de streaming fiind doar o mică parte din întreg.

În mod evident, nu vei găsi pe Disney Plus și viceversa, deoarece drepturile de difuzare sunt exclusive pentru perioada de timp contractată de fiecare dintre cele două companii (aplicabil, desigur, și în cazul altor platforme). Asta se aplică și celorlalte servicii de streaming disponibile pe piață. Există temeri cu privire la această granulare tot mai mare a accesului la filmele și serialele preferate. Oamenii pot să justifice abonamentul pentru una sau poate chiar pentru două platforme, însă nu mulți își permit să arunce câteva sute de lei pentru prea multe platforme. Iar asta i-ar putea întoarce pe unii la piraterie.

Revenind însă la Disney Plus și la catalogul său, trebuie să știi că aici vei găsi, evident, toate filmele preferate din catalogul gigantului media. Vorbim despre filme de animație pentru copii inspirate de poveștile Disney, dar totodată avem în vedere și preferatele celor cărora le plac super-eroii. Tot ce ține de Marvel vei găsi pe această platformă, așadar vei putea să (re)vezi filmele preferate din această franciză. Pixar aparține tot de Disney, astfel că și aceste filme vor fi găsite pe serviciul Plus. Fanii Star Wars vor fi și ei încântați, deoarece și această franciză aparține tot Disney, după ce a fost cumpărată în urmă cu ceva ani. Găsești aici și documentare semnate National Geographic, dacă vrei ceva diferit față de clasicele filme și seriale pe care le urmărim cu toții.

Ce preț ar putea avea Disney Plus în România

Disney Plus are un preț ”obișnuit” pentru o platformă de streaming, un preț care este de așteptat să se transpună și în cel pentru piața românească. Astfel, în piețele deja existente serviciul costă 8 dolari pe lună sau 80 de dolari pe an (primești, astfel, două luni gratuite de acces la serviciu), astfel că e foarte posibil ca prețul pe care îl vei plăti să fie de 8 euro pe lună. Nu se știe dacă va fi disponibilă și oferta de plată anuală, însă Disney ar avea toate motivele să o introducă și aici, obținând astfel posibilitatea de a avea utilizatori ”legați” pe un an de zile de platforma lor.

În comparație, Netflix are abonamente de trei tipuri, pentru care poți plăti 8, 10 sau 12 euro pe lună, având acces la funcții diferite. Catalogul este același, desigur, doar că abonamentele mai scumpe îți oferă acces la conținut Full HD sau chiar 4K. De asemenea, te poți uita și pe mai multe dispozitive simultan, 2 sau chiar 4. Intrând pe piață cu prețul presupus de 8 euro, Disney Plus ar putea ”să ia fața” celor de la Netflix în România. În cazul în care conversia prețului se face la 7 euro, de exemplu, Disney poate fi și mai popular.

Catalogul de producții Netflix, greu de egalat de către Disney

Prețul este însă doar unul dintre factori și nu este întotdeauna cel mai important. Oamenii pun mai mult preț pe oferta din catalogul media decât pe o diferență de unul, doi sau trei euro pe care îi vor plăti la finalul lunii. Iar în privința asta, poziția Disney s-ar putea să nu fie foarte amenințătoare pentru Netflix.

Dacă dai la o parte animațiile și filmele cu super-eroi, care nu interesează în fapt pe toată lumea și care nu au valoarea de durată a unui serial, nu rămâi cu foarte multe lucruri de ieșit în față. Sigur, și are conținut original și va avea și în viitorul apropiat noi intrări de acest fel în catalog, însă Netflix este, de departe, liderul la acest capitol.

E suficient doar să privești în ultima vreme la show-urile care au făcut furori în întreaga lume, cel mai recent de acest fel fiind fenomenul . Iar Netflix a dat lovitura și cu alte producții originale despre care s-a vorbit îndelung, iar aici amintim House of Cards, primul succes notabil al platformei, dar și despre Stranger Things, The Witcher, You, Ozark sau The Queen’s Gambit.

Disney Plus are o sarcină dificilă odată cu intrarea pe piața din România. Cu siguranță vom vorbi despre un boom de popularitate în cazul debutului, însă parcursul următoarelor luni și ani va fi definitoriu pentru platformă. Disney trebuie să mizeze pe conținut original cât mai divers și atractiv, pentru a putea rivaliza cu . Prețul unui abonament pentru Disney Plus, chiar și dacă va fi mai mic decât cel pe care îl propune Netflix, ar putea să nu fie un factor decisiv pentru utilizatori.