Dispar sud-americanii din SuperLiga României! Care este tendința în fotbalul românesc actual

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Fotbalul românesc e din ce în ce mai sărac în fotbaliști sud-americani, cei despre care se spune că aduc creativitate și spectacol pe gazon. În acest moment, cu două-trei excepții, aceștia nu contează în peisajul fotbalului românesc.

Anderson Ceara, singurul brazilian autentic

Dintre brazilienii din SuperLigă, doar Anderson Ceara poate fi socotit un fotbalist exponențial pentru echipa sa și nu întâmplător a fost curtat de FCSB. Ceara a jucat în prima ligă braziliană la Santos și este singurul fotbalist cu profil autentic brazilian, creativ și tehnic, din România.

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Sepsi la adus în această vară pe Gustavo Cascardo, fundaș central, care a jucat cinci sezoane în Bulgaria. Cascardo are o cotă de piață bună și a jucat la Botafogo, în țara natală. Tot fundași centrali sunt și Gustavo Martins (Farul) și Garutti (FC Argeș).

De Lucas Vega, de la Botoșani, e și el brazilian, dar crescut în Spania, în vreme ce colegul său Gabriel Gama, care n-a jucat deloc la moldoveni, a ajuns în România de la o echipă din Singapore.

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Tallison, o cruntă dezamăgire

Tallison, adus cu surle și trâmbițe, teoretic este la Rapid, dar practic nu mai este. Fotbalistul de 24 de ani le-a cerut reprezentanţilor să îi găsească o nouă echipă, iar variantele luate în calcul duc spre Brazilia, Portugalia sau Cipru. Situaţia este însă complicată de accidentarea suferită de atacant, care ar urma să revină abia în luna septembrie. Talisson a prins doar 11 meciuri pentru Rapid şi nu a reuşit să marcheze.

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figurează la Farul, dar n-a bifat niciun minut pentru marinari.

Doar doi argentinieni în SuperLigă

SuperLiga are și doi argentinieni. El e format la Academia lui River Plate, dar a ajuns în România din Portugalia. Cel de-al doilea, Angel Gillard, a fost adus de Corvinul în această vară din Chile și a reușit o pasă de gol în acest sezon.

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Grupul sud-americanilor din SuperLigă este completat de un uruguayan și un peruan. Barrios a bifat 20 de minute pentru CFR Cluj, iar Espinosa a făcut un sezon relativ bun la Slobozia, fiind transferat de Corvinul în această vară.

De remarcat că nicio echipă cu pretenții nu mizează pe sud-americani, preferințele antrenorilor și conducătorilor îndreptându-se către alte naționalități. Cea mai bine reprezentată școală din România este acum cea portugheză, cu patru antrenori și 20 de fotbaliști legitimați. Pe locul doi sunt fotbaliștii francezi, nativi sau cu cetățenie, cu 17 reprezentanți.

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O posibilă explicație a penuriei de sud-americani din România ar putea fi faptul că majoritatea sunt extra-comunitari. Iar în cazul celor care nu au o a doua cetățenie cu apartenență la Uniunea Europeană, perfectarea actelor durează mai mult și e un proces destul de anevoios. De care cluburile se plâng adesea.

Africanii sunt omni-prezenți în România

Pe de altă parte însă, prezența a 12 nigerieni și altor jucători africani, plus fotbaliști din Bosnia, Kosovo, Serbia, Israel, Ucraina etc. demonstrează că nu e nici pe departe imposibil să legitimezi fotbaliști extra-comunitari.

Dacă SuperLiga duce lipsă de sud-americani, competiția abundă însă în africani. Sunt 47 în acest moment din 20 de țări, inclusiv Eritrea, Malawi, Gambia, Madagascar, Kenya, Liberia sau Benin. Mulți dintre ei au însă și cetățenii europene, unii find chiar născuți pe Bătrânul Continent.

Sud-americanii din SuperLiga României

BRAZILIA

Anderson Ceará (Csikszereda) – 750.000 euro (cotă de piață)

Gustavo Cascardo (Sepsi) – 700.000 euro

Talisson (Rapid) – 400.000 euro

Gustavo Marins (Farul) – 400.000 euro

Kazu (Oțelul) – 300.000 euro

Lucas de Vega (FC Botoșani) – 200.000 euro

Guilherme Garutti (FC Argeș) – 175.000 euro

Gabriel Gama (FC Botoșani) – 150.000 euro

João Ferreira (Farul) – fără cotă

ARGENTINA

Lucho Vega (Petrolul) – 225.000 euro

Angel Gillard (Corvinul) – 250.000 euro

URUGUAY

Francisco Barrios (CFR Cluj) – 300.000 euro

PERU

Renato Espinosa (Corvinul) – 350.000 euro