Dispare o bancă din România. Comisia Europeană și-a dat deja acceptul. Ce se întâmplă cu toți clienții

O bancă din România, cu sediul în Atena, va fi preluată de către un grup bancar italian. Reprezentanții Comisiei Europene și-au dat acceptul, în baza regulamentului UE, privind fuziunile. Despre ce este, mai exact, vorba?

O bancă din România va fi preluată de UniCredit Bank

Aprobarea a fost dată miercuri, 12 iunie de către instituția Uniunii Europene. Concret, va avea loc o fuziune între Alpha Bank România și UniCredit Bank. Astfel, , a treia ca mărime, deocamdată.

Cota de piață combinată va fi de 12%, din punct de vedere al activelor totale. Încă din octombrie 2023 a fost anunțat acordul, de altfel, UniCredit convenind achiziționarea participației de 9%, pe care o deține guvernul din Grecia la Alpha Bank, alături de o participație majoritară în subsidiara Alpha Bank din România.

”Fuziunea va reuni doua francize cu adevarat complementare, ambele cu istorii lungi, relatii si expertiza in aceasta tara cu crestere economica importanta. In special, pozitiile existente ale UniCredit Bank si Alpha Bank atat in segmentul corporativ, cat si in cel de retail le vor creste in viitor pozitia comuna.

Aceasta tranzactie permite UniCredit sa-si sporeasca prezenta in Romania, o tara cheie pentru amprenta sa geografica, consolidandu-si si mai mult nu numai angajamentul local, ci si pe cel fata de regiunea mai larga, Europa Centrala si de Est, in ansamblu”, apare al UniCredit Bank România.

Executivul comunitar transmite că demersul are legătură cu diferite servicii bancare și financiare din România. Printre acestea se numără cele de tip banking, corporate baking și serviciile financiare de pe piața bancară.

”Comisia a ajuns la concluzia că tranzacţia nu ridică îngrijorări în ceea ce priveşte concurenţa, având în vedere poziţiile de piaţă limitate ale companiilor rezultate în urma tranzacţiei propuse. Tranzacţia a fost examinată în cadrul unei proceduri simplificate de revizuire a fuziunilor”, transmite Executivul comunitar.

După ce se va încheia tot procesul de fuziune, este de așteptat ca Alpha Bank să se aleagă cu 9, 9% din capitalul social al entității combinate. De asemenea, ar putea primi o contravaloare în numerar de 300 de milioane de euro.

Ce se întâmplă cu clienții AlphaBank

Reprezentanții UniCredit Bank dau asigurări și că aceștia vor beneficia mai departe de diferite servicii în avantajul lor. Asta pentru că scopul UniCredit Bank este acela de a crește tot mai mult.

”Banca nou creata va fi bine pozitionata pentru a crea noi oportunitati de crestere. Aceasta va sprijini angajamentul UniCredit fata de clientii sai si comunitatile in care opereaza, precum si extinderea potentialului pentru angajatii sai si ai Alpha Bank prin accesul la 14 piete.

Ambele parti vor asigura continuitate si o calitate inalta a serviciilor clientilor si angajatilor lor pe parcursul perioadei de tranzitie, concentrandu-se pe stabilitate si transparenta pe masura ce procesul de fuziune progreseaza”, mai este menționat în comunicatul UniCredit Bank.