Dispare un cunoscut post de radio. „Ultimele decizii interne ne împiedică să continuăm”

Un renumit post de radio din țară dispare. Vestea a fost dată de curând pe rețelele de socializare, spre tristețea ascultătorilor. Asta în condițiile în care din 18 septembrie se aștepta reluarea emisiilor. Care este cauza din care postul s-a închis?

Ce post de radio din Capitală se va închide

Emisia s-a încheiat pe data de 19 septembrie pentru postul de radio TaNăNaNa, care era difuzat în București, Timișoara, Hunedoara, Medgidia și Huși. Jurnaliștii care se ocupau de TaNăNaNa au dat vestea într-o postare pe Facebook.

Jurnaliștii au explicat că pe care l-au îndrăgit. Ultimele decizii interne nu le mai permit să meargă mai departe, chiar dacă au promis că vor începe un nou sezon. Nici în FM și nici în online nu se va mai emite conținut.

”Povestea radio TANANANA se încheie. În momentul de față suntem în imposibilitatea de a continua emisia stației în #FM cât și în mediul online. Știm că vă anunțasem începerea unui nou sezon de #radio, știm că urma să revenim #instarederadio, însă ultimele decizii interne ne împiedică să continuăm.

Vă mulțumim enorm pentru toata susținerea de care ați dat dovadă în toți acești ani. Suntem cei mai norocoși realizatori de radio cu un asemenea public ca voi, iar pentru asta vă suntem recunoscători.

Vă mulțumim pentru tot și toate, rămânem cu voi în suflet și cu voi #instarederadio în istoria radioului românesc. Echipa TaNaNaNa. ”, au transmis reprezentanții radio-ului

Radio TaNăNaNa era înființat de 8 ani

Radio TaNăNaNa a fost înființat în urmă cu 8 ani, adică era piață din 2016, după ce a preluat licența de emisie de la fostul radio Activ EFEM. Printre cei care au lucrat la radio TaNăNaNa au fost: Bogdan Șerban, Vlad Craioveanu, Ciprian Muntele și George Călin.

Fanii postului de radio s-au întristat când au văzut postarea. Au mulțumit realizatorilor pentru ceea ce . ”Mulțumim că ați fost acolo când nu știam că avem nevoie de voi! A fost o poveste frumoasă!”, a comentat o persoană.

Inclusiv invitații care au trecut pragul radio-ului regretă dispariția postului. ”Mulțumesc pentru experiența de a călca la voi “acasă” și mulțumesc pentru muzica de calitate! The streets will never forget you! Big up!”, a mai scris o persoană.