Dispare un mall uriaș din România. Mii de români mergeau aici. Clădirea a fost cumpărată cu 10 milioane de euro și se transformă

Un mall emblematic din România va dispărea, dar în locul centrului comercial unde mii de oameni își făceau cumpărăturile va apărea un spațiu unde tinerii se vor culturaliza și își vor construi o carieră.

Un mall important din România dispare

Mureș Mall va dispărea, dar în locul lui va apărea un nou spațiu pentru studenți. Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș a decis cumpărarea clădirii centrului comercial pentru a se extinde și pentru a le oferi studenților mai multe beneficii, printre care și un mediu de învățare mai plăcut.

Aici se vor muta studenții de la Facultatea de Economie și Drept, precum și Facultatea de Științe și Litere, ajutându-i, astfel, pe studenți să nu mai parcurgă zeci de kilometri, la Cluj sau la Brasov, pentru a învăța într-un mediu liniștit.

Compania Matrix Investments din Cluj s-a ocupat de vânzare, clădirea fiind exact ceea ce conducerea Universității căuta pentru a satisface nevoile tuturor tinerilor. Locul care a găzduit Mureș Mall nu va avea nevoie de multe modificări pentru a fi gata să îi primească pe studenți.

„Cererea pentru educaţie de calitate este în creştere, iar pentru a menţine standardele şi a oferi condiţii adecvate studenţilor, a fost necesară această extindere a infrastructurii. Mallul oferea spaţii deja compartimentate şi potrivite pentru a răspunde cerinţelor noastre de extindere, iar achiziţia a fost justificată economic”, a spus prof. univ. dr. Leonard Azamfirei, rectorul universităţii, conform .

Mureș Mall funcționa din 2007, fiind o mare atracție atât pentru locuitori, cât și pentru cei care se aflau doar în vizită prin oraș. Întins pe cinci etaje, centrul comercial a costat circa 15 milioane de euro. Mall-ul dispune și de 150 de locuri de parcare ce ar putea să le revină studenților și profesorilor.

Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu-Mureș are în plan să construiască chiar și un spital universitar. Lucrările la acesta au început, iar investiția s-ar ridica la aproximativ 32 de milioane de euro. În noua unitate medicală universitară vor exista 660 de paturi, iar personalul va fi compus din studenții de la Medicină care își finalizează cursurile. Astfel, aceștia vor avea parte încă de la începutul carierei de .

Peste 11.000 de studenți au ales Târgu-Mureș pentru a învăța tainele medicinei și farmaciei, mai ales că, aici, taxa pentru un an de studiu este încă la un nivel mulțumitor, comparativ cu alte orașe.

Se construiește un nou centru comercial

Și că tot vorbeam de mall-uri, în Cluj-Napoca se va construi un astfel de centru comercial despre care proprietarii spun că va fi . După ce fabrica Carbochim, cel mai mare producător de abrazive profesionale din România, a fost relocată, din clădirea rămasă se va face un mall impozant.

„La Cluj-Napoca am făcut un pas important în proiectul nostru de reconversie a fostei platforme industriale Carbochim. Votul Consiliului Local confirmă că proiectul este aliniat cu viziunea Municipalităţii privind dezvoltarea oraşului şi a regiunii. Propunem o investiţie amplă, cu funcţiuni multiple, un proiect verde, cu focus pe cultură, ce redă oraşului o zonă gri până acum, total inaccesibilă clujenilor. Este o continuare firească a experienţei dobândite în ultimul deceniu prin dezvoltarea de proiecte majore de regenerare urbană în marile oraşe din ţară. Particularitatea propunerii pentru Cluj-Napoca este dată de faptul că am menţinut fabrica-reper pentru oraş, am relocat-o şi retehnologizat-o, fără întreruperea activităţii”, a transmis Iulian Dascălu, președintele companiei Iulius, cea care se ocupă de realizarea mall-ului.