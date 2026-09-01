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Un nume de legendă fotbalul din Anglia, Alan Knight a murit marți, 1 septembrie. Decesul celui care deține recordul pentru cele mai multe apariții ale unui portar pentru un singur club a fost anunțat de Portsmouth.

A murit un portar legendar pentru Anglia

Gruparea aflată acum în Championship, liga a doua engleză, a precizat că Alan Knight a murit în această dimineață la locuința sa, înconjurat de familie, după o luptă de câțiva ani cu cancerul de prostată.

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”Cuvântul ‘legendă’ este adesea folosit în exces în fotbal, dar faptul că Alan era încă cunoscut drept ‘Legenda’ lui Portsmouth la mai bine de 20 de ani după ce și-a agățat mănușile în cui spune multe. Le va lipsi fanilor, coechipierilor și nou celor din club care l-am cunoscut și l-am iubit.

Gândurile noastre sunt alături de soția lui Alan, Heather, de fiicele sale, Jade și Rebekah, precum și de toată familia și prietenii săi în aceste momente incredibil de triste. Odihnește-te în pace, Legendă”, a fost mesajul clubului Portsmouth, conform .

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Alan Knight a scris istorie pentru Portsmouth

Alan Knight a jucat un număr impresionant de 801 meciuri pentru Portsmouth și a jucat un rol imens în calificarea echipei în semifinalele Cupei Angliei din 1992, unde a pierdut în cele din urmă la lovituri de departajare în fața lui Liverpool.

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Sosit la Portsmouth pe când avea doar 14 ani, portarul a contribuit din plin la promovarea în Premier League, în sezonul 1986-1987, și a devenit unul dintre puținii jucători care au reprezentat clubul în primele patru divizii din Anglia.

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Fost component al naționalei de tineret al Angliei, Knight a jucat ultima dată pentru Portsmouth pe 3 ianuarie 2000, la vârsta de 38 de ani, ceea ce înseamnă că a fost singurul jucător care a jucat pentru club în patru decenii diferite.

Anglia l-a pierdut și pe Kevin Keegan

Moartea lui Alan Knight a venit la o lună și jumătate după ce . La fel ca și fostul portar de la Portsmouth, Keegan a fost răpus de cancer, boală descoperită la începutul anului.

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În primăvară, fotbalul englez a fost din nou în doliu, după ce , după ce s-a confruntat cu o urgență medicală în tribună în timpul meciului pe care echipa sa l-a disputat contra celor de la Peterborough.