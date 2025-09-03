Dispariție alarmantă în Brașov! Mama minorei de 14 ani, plecată de 7 zile de acasă, este disperată: ”Nu are nimic la ea. Telefonul era la mine”

Șapte zile au trecut de când o adolescentă din Brașov a dispărut fără urmă, iar fiecare clipă care trece adâncește misterul și neliniștea familiei. Nimeni nu știe unde s-a dus, iar căutările prin păduri și oraș au rămas fără rezultat. Mama minorei oferă primele declarații pentru FANATIK, cu ipotezele luate de poliție.

Unde este adolescenta pe care familia o caută cu disperare de 7 zile

O adolescentă de 14 ani din comuna Tărlungeni, județul Brașov, . Conform primelor informații, Crețu Andreea Melissa a plecat voluntar de acasă pe 27 august 2025 și nu a mai revenit până în prezent.

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov desfășoară activități specifice pentru găsirea tinerei. Semnalmente: 1,50 m înălțime, constituție atletică, ochi căprui, păr brunet, lung. La momentul dispariției purta un top negru, blugi albastru deschis, hanorac negru cu gri și adidași negri cu alb.

Persoanele care pot oferi informații sunt rugate să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție sau să apeleze de urgență 112.

Ce spune mama minorei dispărute despre ultimele imagini surprinse de camerele de supraveghere

FANATIK a luat legătura cu mama tinerei dispărute, care trăiește de șapte zile cea mai grea perioadă din viața sa. Disperată, , alături de rude și prieteni, în speranța că o va găsi teafără. De o săptămână, nu mai are nicio veste de la copilul ei și povestește cu durere cum ultimele imagini surprinse pe camerele de supraveghere din comună o deznădăjnuiesc.

„Eu știu când mi-a ieșit pe poartă, pe camere, cum era îmbrăcată, la ce oră. În rest, nu mai avem nicio informație confirmată. Ne gândim că este posibil să fi plecat către gara Brașov. Am verificat camerele de la primărie din Tărlungeni. Nu apare nicăieri prin comună. La un moment dat, se vede la ora 20:40, după care se duce pe un drum și de acolo la revedere, nu mai apare nicăieri.

Am verificat camerele de autobuz de la Brașov. Nu s-a văzut pe nicăieri. Tindem să credem că ea, de fapt, este plecată din zona asta. Ori e în Zizin, ori este plecată și din Brașov”, a declarat, în premieră, pentru FANATIK, Crețu Paula, mama minorei dispărute de 7 zile.

Plecare voluntară sau scenariu mult mai grav?

Durerea mamei este copleșitoare, iar incertitudinea face fiecare oră să pară un chin fără sfârșit. Femeia spune că a încercat să afle răspunsuri de la prietenii fiicei, dar nimeni nu știe nimic. Mai mult, nu există indicii că ar fi plecat cu cineva, iar telefonul i-ar fi rămas acasă. În disperarea de a găsi un semn, familia a luat în calcul chiar și cele mai negre scenarii.

„Nu cunosc detalii să fie plecată cu cineva. Nu cunosc. Telefoanele ei sunt la poliție, sunt cercetate. Este fără telefon, nu are nimic la ea. A mers să se plimbe. Telefonul era la mine, i-l luasem înainte să iasă din casă. Nu, nu asta a fost (n.r. ceartă în familie). Nu știu ce a determinat-o să facă asta.

Nu știm unde să se fi dus. Noi am căutat și în pădure să nu fi avut gânduri să se sinucidă. Am luat în calcul toate variantele posibile. Am vorbit și cu prieteni de-ai ei. Nimeni nu știe nimic de ea”, a mai menționat femeia care i-a dat viață, cu voce tremurândă.