Dispariție misterioasă în Deva. O adolescentă de 17 ani și fiica ei în vârstă de 20 de zile sunt căutate de polițiști

Polițiștii din județul Hunedoara sunt în alertă și caută o adolescentă în vârstă de 17 ani și pe fiica ei, un bebeluș de doar 20 de zile, care de la adresa unde locuiau.

Dispariție misterioasă în Deva

Cele două au fost date în urmărire națională, după ce mama adolescentei a mers la poliție și le-a spus oamenilor legii că fiica sa împreună cu nepoata ei, și nu s-a mai întors.

Minorele se numesc Sara-Maria Fîc, o adolescentă în vârstă de 17 ani care de curând a devenit mamă, și Medeea-Maria Fîc, o fetiță care are doar 20 de zile.

Bebelușul are o greutate de aproximativ 3,5 kilograme, 60 de centimetri înălţime, ochi albaştrii, părul blond-roşcat, ten deschis. Totodată, pe ceafă, micuța are un semn din naștere sub forma unei pete roşiatice.

La scurt timp de la sesizarea primită, polițiștii din Deva au pornit în căutarea celor două, iar la un moment dat au reușit să ia legătura telefonic cu adolescenta de 17 ani.

Aceasta le-a spus oamenilor legii că nu vrea să se mai întoarcă acasă la mama ei și a refuzat să le dezvăluie locul în care se află împreună cu fiica sa.

”Poliţiştii Biroului de Investigaţii Criminale Deva au luat legătura telefonic cu minora Fîc Sara-Maria şi au purtat o discuţie în care minora a relatat că s-ar afla pe raza municipiului Deva, în siguranţă, împreună cu fiica sa minoră Fîc Medeea-Maria şi nu doreşte să se întoarcă la adresa unde a locuit împreună cu mama sa.

Minora a refuzat să ne furnizeze detalii cu privire la adresa exactă unde se află”, au transmis reprezentanții IPJ Hunedoara.

La scurt timp, polițiștii din Deva au sesizat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Hunedoara care le-a dat în urmărire națională pe cele două minore.

Oamenii legii îi roagă pe cetățenii care au informații despre locul în care s-ar putea afla adolescenta de 17 ani și fiica ei să apeleze numărul unic de urgenţă 112 sau să anunţe cea mai apropiată unitate de poliţie.