Dispărut de 30 de ani, a revenit din senin acasă! Povestea impresionantă a unui băcăuan care a plecat de acasă în 1991

A fost un șoc total pentru o familie din Bacău după ce s-au trezit acasă cu „bătrânelul” lor dispărut de 30 de ani. În vârstă de 93 de ani, Vasile le-a zis că nu-și mai aduce aminte nimic din ce s-a petrecut cu el.

Bărbatul a transmis că nici nu îi recunoaște pe cei dragi, dar a reușit cumva să găsească drumul spre casă după o perioadă îndelungată.

Dispărut de 30 de ani, a revenit din senin acasă!

“Nu-mi venea să cred, era ceva de domeniul fantasticului”, au spus rudele bătrânului despre cele întâmplate de curând.

De altfel, șocul a fost unul uriaș pentru familie la apariţia bătrânului. Culmea, în toţi aceşti ani de lipsă, oamenii i-au făcut slujbe de pomenire, crezându-l mort.

Bărbatul a dispărut de acasă la puțin timp după , în 1991. Era atunci negustor de vite și a a plecat într-o zi fără să se mai întoarcă.

Oamenii spun că acesta avea obiceiul să lipsească cu zilele, dar de fiecare dată se întorcea. Nu şi de data aceasta.

Și Poliția l-a căutat, dar în cele din urmă copiii au început să îi facă slujbele specifice. Toate s-au terminat într-o seară când Vasile a apărut din senin la poarta casei.

Potrivit , vecinii povestesc că omul era confuz, că nu mai știa exact care era ușa exactă. Cu toate acestea, bătrânul era foarte îngrijit.

Când a fost întrebat pe unde a fost în toți acești ani, acesta a răspuns că acasă. „Hai la poartă că socrul tău e la poartă, nu-mi venea să cred, era ceva de domeniul fantasticului. L-am cunoscut din prima.

Arată bine. Ori o venit singur că are bilet de Ploieşti, ori stând în gară i s-o fi făcut milă şi l-o adus acasă după adresa din buletin, or familia la care a stat”, povesteşte nora bărbatului.

„Am 90 si ceva de ani. Am copii. Nu i-am văzut că nu am mai fost acasă”, a povestit la rândul său bărbatul.

Familia a solicitat acum ajutorul și încearcă să afle ce s-a întâmplat cu Vasile în toţi cei 30 de ani când nimeni nu a știut nimic despre el.

De altfel, imaginile surprinse de camerele de supraveghere din Gara Bacău îl arată pe bătrân venind singur cu trenul. Acesta a fost adus acasă de patru tineri cărora, cel mai probabil, li s-a făcut milă de om.

“O spus că o lucrat vreo 14 persoane şi că patronul nu l-a plătit. A zis că dacă era mai tânăr i-ar fi arătat el lui. Când l-am întrebat unde, a zis că tot la Buhoci”, a mai spus nora bărbatului