Disperare la Tottenham! Echipa lui Radu Drăgușin caută psiholog pentru a se salva de la retrogradare. A postat anunț pe o rețea cunoscută

Situația celor de la Tottenham Hotspur, echipa la care evoluează internaționalul român Radu Drăgușin, a devenit una disperată. Formația londoneză se află pe un loc direct retrogradabil în Premier League, cu cinci etape înainte de finalul sezonului, iar noul antrenor Roberto De Zerbi, numit recent în funcție, speră să poată salva soarta clubului în al 12-lea ceas. Spurs au postat chiar un anunț de angajare pe platforma LinkedIn: se caută un psiholog pentru prima echipă.

Ultima victorie a celor de la Spurs în Premier League a venit pe data de 22 decembrie 2025, într-o deplasare cu Crystal Palace. A urmat un șir de egaluri și înfrângeri, iar acum Tottenham se află pe locul 18, cu doar 31 de puncte adunate în cele 33 de partide jucate.

Echipa lui Drăgușin trebuie să recupereze două puncte în următoarele cinci jocuri pentru a supraviețui în prima ligă. Situația nu este deloc liniștitoare pentru suporteri, care sunt complet dezamăgiți de acest sezon.

De Zerbi i-a luat recent locul lui Igor Tudor pe banca celor de la Spurs. Noul antrenor al lui Tottenham a preluat o echipă în derivă, însă speră să lege o serie de rezultate pozitive pentru a-și îndeplini obiectivul de a menține formația în prima ligă a Angliei. Urmează dueluri cu Wolverhampton Wanderers, Aston Villa, Leeds United, Chelsea și Everton.

Tottenham angajează psiholog! Decizia luată de Roberto De Zerbi pentru a salva echipa de la retrogradare!

Pe LinkedIn, cea mai cunoscută platformă de angajări, Tottenham a postat un anunț pentru postul de psiholog al echipei de seniori.

Mai toate echipele profesioniste de fotbal au în staff un psiholog sau un mental coach, care se ocupă de bunăstarea jucătorilor, însă anunțul făcut de Tottenham pare unul ușor disperat. Oficialii clubului au ajuns la concluzia că este nevoie de un specialist care să comunice cu fotbaliștii și să-i facă să înțeleagă importanța ultimelor cinci meciuri rămase de jucat în Premier League.