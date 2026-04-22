Disperare la Tottenham! Echipa lui Radu Drăgușin caută psiholog pentru a se salva de la retrogradare. A postat anunț pe o rețea cunoscută

Probleme colosale pentru echipa lui Radu Drăgușin. Tottenham, tot mai aproape de retrogradare! Decizia disperată luată înaintea ultimelor 5 etape din Premier League.
Alex Bodnariu
22.04.2026 | 18:20
Situația celor de la Tottenham Hotspur, echipa la care evoluează internaționalul român Radu Drăgușin, a devenit una disperată. Formația londoneză se află pe un loc direct retrogradabil în Premier League, cu cinci etape înainte de finalul sezonului, iar noul antrenor Roberto De Zerbi, numit recent în funcție, speră să poată salva soarta clubului în al 12-lea ceas. Spurs au postat chiar un anunț de angajare pe platforma LinkedIn: se caută un psiholog pentru prima echipă.

Ultima victorie a celor de la Spurs în Premier League a venit pe data de 22 decembrie 2025, într-o deplasare cu Crystal Palace. A urmat un șir de egaluri și înfrângeri, iar acum Tottenham se află pe locul 18, cu doar 31 de puncte adunate în cele 33 de partide jucate.

Spurs se bate cu West Ham United pentru un loc care asigură salvarea de la retrogradare. Echipa lui Drăgușin trebuie să recupereze două puncte în următoarele cinci jocuri pentru a supraviețui în prima ligă. Situația nu este deloc liniștitoare pentru suporteri, care sunt complet dezamăgiți de acest sezon.

De Zerbi i-a luat recent locul lui Igor Tudor pe banca celor de la Spurs. Noul antrenor al lui Tottenham a preluat o echipă în derivă, însă speră să lege o serie de rezultate pozitive pentru a-și îndeplini obiectivul de a menține formația în prima ligă a Angliei. Urmează dueluri cu Wolverhampton Wanderers, Aston Villa, Leeds United, Chelsea și Everton.

„Nu a condus în viața ei nici măcar un coteț de curci” Oana...
Digi24.ro
„Nu a condus în viața ei nici măcar un coteț de curci” Oana Gheorghiu îi răspunde Olguței Vasilescu: „Nivelul discursului e foarte jos”

De Zerbi trebuie să le recâștige încrederea jucătorilor, care în acest sezon au dezamăgit copios. Pe LinkedIn, cea mai cunoscută platformă de angajări, Tottenham a postat un anunț pentru postul de psiholog al echipei de seniori.

Italienii au văzut ce i-a spus Cristi Chivu în direct Monicăi și au...
Digisport.ro
Italienii au văzut ce i-a spus Cristi Chivu în direct Monicăi și au exclamat: ”Gafă senzațională! A confirmat relația”
Mai toate echipele profesioniste de fotbal au în staff un psiholog sau un mental coach, care se ocupă de bunăstarea jucătorilor, însă anunțul făcut de Tottenham pare unul ușor disperat. Oficialii clubului au ajuns la concluzia că este nevoie de un specialist care să comunice cu fotbaliștii și să-i facă să înțeleagă importanța ultimelor cinci meciuri rămase de jucat în Premier League.

Bătăi de cap pentru Filipe Coelho înainte de Dinamo – Universitatea Craiova. „Vom...
Fanatik
Bătăi de cap pentru Filipe Coelho înainte de Dinamo – Universitatea Craiova. „Vom vedea cine va juca”
Fotbalistul crescut de Ajax, mesaj pentru fani, despre obiectivul Rapidului: „Voi, românii, sunteți...
Fanatik
Fotbalistul crescut de Ajax, mesaj pentru fani, despre obiectivul Rapidului: „Voi, românii, sunteți prea emoționali! Am avut un sezon extraordinar în comparație cu anii trecuți”
Gabi Tamaș, de nerecunoscut la Survivor România în timpul unui dialog cu soția...
Fanatik
Gabi Tamaș, de nerecunoscut la Survivor România în timpul unui dialog cu soția sa, Ioana: ”O să vezi”
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
