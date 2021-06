Disperată că nu i s-a permis să-şi vadă fetiţa timp de un an, o jurnalistă a intrat în greva foamei. ”Mă tem pentru viaţa şi sănătatea ei”

Tânăra nu și-a mai văzut copilul de un an de zile, tatăl copilului susținând că îi interzice să vadă fetița pentru a o feri pe aceasta din urmă de COVID-19.

Disperată că nu i s-a permis să-și vadă copilul timp de un an, o jurnalistă a intrat în greva foamei. ”Mă tem pentru viața și sănătatea ei”

Jurnalista a povestit pentru FANATIK cum ceea ce credea că va fi o frumoasă poveste de dragoste s-a transformat într-un coșmar.

”Noi ne-am cunoscut în 2015 în octombrie, am rămas destul de repede însărcinată, după două luni de relație, n-am renunțat la sarcină deși venise neașteptat. Nu mi-am dorit sarcina, dar mi-am dorit copilul. În momentul în care i-am auzit inima bătând am decis că vreau să o păstrez. În străinătate am rămas însărcinată, în Germania, eram într-o vacanță înainte de sărbători la rudele lui.

Am avut o sarcină cu risc, iar cu două sau trei săptămâni înainte să nasc a adus-o pe mama lui să stea cu noi pe motiv că ne ajută și inițial s-a purtat decent, adică nu avea toate crizele pe care le-a avut ulterior și nici problemele cu controlul”, a povestit tânăra pentru FANATIK.

Totuși, deși tocmai deveniseră părinți, Iulia a observat câteva semnale de alarmă, care au determinat-o să nu se căsătorească cu partenerul ei. La scurtă vreme, spune ea și ”soacra” ei a început să o abuzeze verbal.

”A fost uniune consensuală, n-am oficializat-o. La un moment dat a fost această discuție. Am refuzat fiindcă am văzut anumite lucruri în comportamentul lui […] erau niște semnale alarmante în perioada sarcinii. Nu că m-aș fi gândit neapărat la despărțire, dar erau semnalele care m-au îngrijorat foarte mult.

După ce s-a născut fetița cam o săptămână s-a abținut soacra mea să nu-și dea arama pe față și după trei săptămâni după ce s-a născut fetița a început să zbiere, să mă pună să spăl hainele fetiței cu mâna – deși făcusem operație de cezariană, abia mă mișcam, aveam niște dureri foarte mari – în timp ce ea își spăla rufele la mașină, pe motiv că sunt prea puține haine și să nu consumăm apă. Alt motiv era că se distrug la mașină.”

Semnele de alarmă s-au dovedit adevărate, iar situația a devenit din ce în ce mai tensionată între Iulia, partenerul ei și mama acestuia, care au încercat să-i controleze inclusiv salariul, în vreme ce tatăl fiicei ei refuza să se angajeze pe motiv că el nu o să fie niciodată sclav.

În plus, mai povestește tânăra, în primele două luni de viață ale micuței i s-a interzis să o scoată afară pe motiv că bebelușul ar putea păți ceva. ”Venise termenul pentru primul vaccin și atunci am scos-o pentru prima oară din casă. Medicul ei de familie ne-a certat și ne-a spus că am procedat foarte rău pentru că bebelușul trebuia să facă anticorpii și trebuia expus la aer.”

”De la început nu mă lăsa să ies singură cu fetița. Avea tendința asta de a fi foarte, foarte posesiv. Era gelos că eu stăteam mai mult cu fetița sau că fetița mă privea într-un anumit fel pe mine ca mamă și nu-l privea pe el ca tată.”

În ciuda condițiilor vitrege și a disputelor repetate, Iulia a rămas alături de ei, crezând și sperând că situația se va schimba, lucru pe care i l-a promis prima dată când a vrut să-l părăsească, atunci când copilul avea doar 8 luni.

A doua oară când l-a anunțat că pleacă, tatăl copilului a amenințat-o că-i ia fata și chiar a plecat cu copilul de 1 an și 6 luni fără să spună nimănui unde se duce. Abia când a apărut poliția în peisaj bărbatul a răspuns la telefon și a spus că e cu copilul în vizită la prieteni. S-a întors după trei zile.

Iulia și fiica ei au fost împreună până anul trecut, când a fost nevoită să plece, din cauză că a fost agresată fizic de tatăl copilului și verbal de către soacra sa și, la un moment dat, pur și simplu nu i-au mai permis accesul în locuință. Când a început pandemia, tatăl a închis copilul în casă.

O decizie mai puțin fericită a făcut-o să angajeze un avocat fără experiență care mai mult rău a făcut. Acum, deși are custodie comună cu tatăl, fetița are domiciliul la tatăl ei care în continuare nu-i permite să o vadă.

”Inacceptabil ca s-a ajuns aici. Inuman de fapt. Mi-am pus încrederea în autorități, în justiție, în avocat și m-au adus în acest punct. Câtă durere poate suporta o mamă? Cât a mai plâns copilul meu de dor fără ca nimeni să-i șteargă lacrimile…”, scrie Iulia Cimpoeru.

Jurnalista speră ca prin să sensibilizeze autoritățile și să obțină o judecare corectă a cazului de încredințare a copilului. Pentru a-și susține demersul, tânăra a creat și .

”Începând de astăzi am intrat în greva foamei, după ce am epuizat toate demersurile către autorități, în ultimul an de zile, în încercarea de a-mi vedea copilul. Mă tem pentru viața și sănătatea ei, dezvoltarea fiindu-i pusă în pericol dacă e ținuta închisă în casă de atâtea luni, oprită să meargă la joacă, grădiniță sau medic. Din discuțiile cu vecinii, copilul nu a mai fost văzut la față din vara anului trecut”, scrie Iulia pe rețeaua de socializare.

A trecut doar o zi și jumătate de când Iulia face greva foamei în fața Tribunalului București. Însă canicula s-a adăugat lipsei alimentației, stresului și problemelor ei de sănătate anterioare, ceea ce a făcut ca starea ei să se deterioreze destul de mult: ”Corpul cedează încet încet… Spiritul însă e mai puternic. Nu se spune ca cea mai puternică legătură din lume este cea dintre mamă și copilul ei?”, a scris tânăra pe Facebook.

Jurnalista este și dezamăgită de faptul că nicio autoritate nu a contactat-o până acum.

Prietenii Iuliei o susțin în acest demers. Una dintre fostele sale colege de la Adevărul, care a depus și mărturie în favoarea tinerei mame în instanță, a făcut un apel la susținere pentru cauza Iulie pe Facebook.

”O prietenă, Iulia, 34 de ani, a început astăzi greva foamei. E caniculă iar ea este oricum într-o stare precară de sănătate. Timp de un an nu și-a putut vedea copilul în vârstă de 4 ani. A rămas la tată când ea a fost nevoită să plece, din cauză că era agresată fizic și verbal de către soacra sa.

Deși are dovezi că fata este abuzată fizic și psihic de către bunică, poliția și Protecția Copilului nu au făcut nimic pentru fetiță. Nici când Iulia a fost lovită de partenerul său, tatăl copilului, poliția nu a făcut nimic. Când a început pandemia, tatăl a închis copilul în casă.

I-am fost alături de la început Iuliei, am cunoscut-o când lucram ca redactori amândouă, la Adevărul și am văzut cu ce se confruntă”, a scris Simona-Maria Chirciu.

”A angajat un avocat care mai mult rău a făcut, apoi o altă avocată, deși e costisitor. Am fost ca martor în instanță.

Greva foamei nu e ușoară mai ales când ai multe probleme de sănătate, dar e o ultimă redută. Tot ce vrea Iulia este o judecare corectă a cazului de încredințare a copilului și ca autoritățile să-și facă treaba.

În timp ce Protecția Copilul și poliția se fac că își fac treaba, copilul suferă, are deja traume și nu este lăsată să-și vadă mama, darămite să petreacă timp cu ea.

Protestul Iuliei este un ultim strigăt de ajutor, cu ultimele puteri pe care le mai are”, a mai scris jurnalista, care face apel și la colegii și prietenii din presă.