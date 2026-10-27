Sport

Dispută Cristiano Ronaldo – Lionel Messi la Balonul de Aur 2026! Toată sala a erupt

Emanuel Roșu
27.10.2026 | 06:00
Disputa Cristiano Ronaldo Lionel Messi la Balonul de Aur 2026 Toata sala a erupt
CORESPONDENȚĂ DIN LONDRA
Dispută Cristiano Ronaldo - Lionel Messi la Balonul de Aur 2026! Toată sala a erupt. FOTO: Fanatik
Rivalitatea dintre Cristiano Ronaldo și Lionel Messi a fost reaprinsă la gala Balonului de Aur 2026! Chiar dacă cei doi fotbaliști nu s-au duelat pentru premiu, numele lor au stârnit controverse în sala de la Londra
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Până ca Harry Kane (33 de ani) să fie desemnat marele câștigător, Gala Balonului de Aur 2026, organizată luni, 26 octombrie, la London Palladium Theatre, a oferit un moment savuros, care a demonstrat că rivalitatea dintre Cristiano Ronaldo (41 de ani) și Lionel Messi (39 de ani) continuă să împartă microbiștii chiar și după atâția ani.

Cristiano Ronaldo vs. Lionel Messi, duelul aplauzelor la Balonul de Aur 2026

În cadrul ceremoniei, organizatorii de la Gala Ballon d’Or 2026 au pregătit un moment special dedicat foștilor câștigători ai prestigiosului trofeu. Pe ecranul gigant din sală de la Palladium au fost proiectate imagini cu fotbaliștii care au scris istorie și au pus mâna pe Balonul de Aur. Momentul a căpătat o turnură interesantă atunci când pe ecran și-au făcut apariția Cristiano Ronaldo și Lionel Messi, doi dintre cei mai importanți fotbaliști din istorie.

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Imaginile cu superstarul portughez au fost întâmpinate cu aplauze din partea celor prezenți în sală. Reacția publicului a devenit însă și mai zgomotoasă în momentul în care pe ecran a apărut Lionel Messi. Argentinianul a fost întâmpinat cu urale și mai puternice, într-un moment care a transformat retrospectiva într-un adevărat duel al popularității.

Astfel, chiar și în absența unei confruntări directe, Cristiano Ronaldo și Lionel Messi au reușit să acapareze atenția spectatorilor prezenți în Palladium Teather din Londra. Iar dacă judecăm strict după intensitatea reacțiilor din sală, argentinianul a avut câștig de cauză.

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Ronaldo și Messi au împreună 13 Baloane de Aur

Rivalitatea dintre Messi și Ronaldo a dominat fotbalul la nivel mondial timp de aproape două decenii. Argentinianul deține recordul absolut al competiției, cu opt Baloane de Aur, în timp ce Cristiano Ronaldo a cucerit de cinci ori prestigiosul trofeu. Între 2008 și 2017, CR7 și „The G.O.A.T.” au monopolizat distincția individuală, câștigând fiecare ediție a Balonului de Aur din acel interval.

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Ediția galei din 2026 are și o semnificație aparte. Pentru prima dată în istorie, ceremonia s-a desfășurat la Londra, cu ocazia aniversării a 70 de ani de la înființarea premiului. Alegerea capitalei Angliei reprezintă și un omagiu adus legendarului Stanley Matthews, primul câștigător al Balonului de Aur, în 1956. La gala Balonului de Aur 2026, Lionel Messi a terminat pe locul 5, în timp ce Cristiano Ronaldo nu s-a regăsit printre nominalizații din top 10.

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Emanuel Roșu
Emanuel Roșu
Unul dintre cei mai respectați jurnaliști sportivi din România, Emanuel Roșu s-a alăturat echipei FANATIK în septembrie 2026. Este singurul român care votează la celebra gală „Balonul de Aur” și colaborează cu publicații de renume din străinătate precum BBC, The Guardian, FourFourTwo, World Soccer și UEFA Champions League Magazine.
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