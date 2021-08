Dispută in direct la TV! Nicolae Dică îi vrea pe jucătorii de la echipa olimpică la naționala mare: „Doamne ferește!”

Momentul tensionat a avut loc în timpul emisiunii „Sport Report”, de la TV TelekomSport, când s-a atins un subiect sensibil pentru Nicolae Dică, și anume partidele făcute de România la Jocurile Olimpice.

Secundul lui Mirel Rădoi a fost deranjat când realizatorul emisiunii a spus că „tricolorii” nu au jucat nimic la Tokyo.

Dispută în direct la TV! Dică îi vrea pe jucătorii de la JO, la națională

Nicolae Dică și Tudor Samuilă au avut o dispută aprinsă în timpul emisiunii „Sport Report”, pe tema meciurilor de la Tokyo.

Nicolae Dică – De ce crezi tu că am fost așa de jos, mie nu mi s-a părut. Îți dai răspunsul la întrebare singur? Tu spui că nivelul fotbalului românesc e jos, noi am mers la Jocurile Olimpice cu o echipă plină de tineri pe care i-am putut convoca. Băieții au dat totul, nu le puteam cere mai mult. Dacă aveam un Alibec, un Chiricheș, un Budescu și făceam patru puncte, mai ziceam că a fost un dezastru…

Tudor Samuilă – Nick, hai să fim serioși! Nu am jucat nimic, am făcut patru puncte norocoase!

Nicolae Dică – Voi spuneți că nu am jucat fotbal, dar cred că v-ați uitat pe Flash. Sefer a dat două șuturi pe poartă în 4 minute, plus golul venit din centrarea lui Ciobanu.

Tudor Samuilă – Dar cu Honduras, rezultatul a fost meritat?

Nicolae Dică – Eu zic că un rezultat egal era corect, dar nu mai contează.

„Poate ajung la echipa națională unii!” / „Doamne ferește!”

a spus că unii jucători de la Olimpiadă, ar putea ajunge în viitor la echipa națională mare, spre dezaprobarea lui Tudor Samuilă.

Tudor Samuilă – Percepția românului a fost așa, am avut o grupă ușoară, nu am jucat bine și în niciun meci nu ne-am dominat adversarul.

Nicolae Dică – Ba nu, am avut prima repriză cu Honduras când am dominat, am avut 64% posesie. Voi ați analizat lotul? În momentul când vin și te critic, trebuie să fac o analiză. Mesajul către oameni putea să fie în felul următor: Echipa națională cu jucătorii convocați, câte meciuri au avut? Dacă lumea făcea o analiză și arăta românilor… cu jucătorii ăștia mergem și după spunem că suntem România și trebuie să batem

Tudor Samuilă – Îmi pare rău, Mirel Rădoi a spus asta!

Nicolae Dică – Și ce să le spună? Că mergem acolo și pierdem?

Tudor Samuilă – Cu Coreea a fost rezultatul meritat?

Nicolae Dică – Până la un punct, jocul a fost echilibrat. Să mai spun ceva, Marius Marin a fost eliminat, pentru că Nedelcu trebuia să joace acolo, dar a plecat cu două zile înainte și ajungem la problema inițială. Până la urmă am făcut patru puncte. Noi nu am putut aduce jucătorii pe care îi doream, le mulțumim jucătorilor și poate vor ajunge și la echipa mare.

Tudor Samuilă – Doamne ferește!

Nicolae Dică – Asta spui tu!

Tudor Samuilă – Da și mi-o asum, pe bune, chiar nu ar fi o idee bună!