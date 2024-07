Divele olimpiene! Top 10 cele mai frumoase sportive care vor concura la Paris. Fotografii incitante

Urmează mai bine de două săptămâni în care ne vom desfăta cu cea mai interesantă competiție a lumii: Și ediția 33 se anunță a fi una dintre cele mai spectaculoase din toate punctele de vedere, iar faptul că

Top 10 cele mai frumoase sportive care vor concura la Paris

Toți ochii vor fi pe piste, în bazine, în sălile sau pe terenurile unde se vor da lupte acerbe pentru câștigarea mult râvnitelor medalii, însă în rândurile ce urmează vom încerca să vă scoate din tensiunea acestor bătălii și să vă introducem în lumea frumuseților care ne vor încânta la

Și slavă Domnului, am avut de unde alege! De fapt, a fost chiar dificil să alegem cine se califică pentru a prinde aceste rânduri. Suntem convinși că existau și alte variante „concurențiale”, dar am decis să ne oprim la 10 sportive, 5 din România și 5 din alte țări, care ne vor lăsa cu gura căscată la Paris datorită frumuseții lor.

Bernadette Szocs, „Șarapova” din tenisul de masă

La 29 de ani, „Bernie” a ajuns cea mai bună jucătoare de tenis de masă nu numai din România, dar și din Europa. Aflată pe locul 9 în clasamentul mondial, ea este devansată doar de sportive din Asia. Paris 2024 este a treia sa participare la Jocurile Olimpice, după ce la Rio 2016 a încheiat pe locul 9 cu echipa, iar la Tokyo 2020 a încheiat pe 5 atât cu echipa, cât și la dublu mixt.

La fel ca și la ediția precedentă, cu echipa, la simplu și la dublu mixt. Chiar dacă este greu de crezut că dinastia chineză va putea fi dată jos de la putere, jucătoarea născută la Târgu Mureș speră ca măcar în proba de dublu mixt, acolo unde va face pereche cu Ovidiu Ionescu, să se poată apropia de medalii.

„Când eram mică, mi se spunea Șarapova din tenisul de masă”, își amintește „Berni”. Acum, când e mare, comparația rezistă…

Gianina van Groningen a revenit la „prima dragoste”, canotajul

Fără doar și poate, acolo unde avem și o reprezentare numeroasă. Iar printre numele care se înscriu cu brio la câștigarea unui titlu olimpic este și cel al

Multipla campioană europeană și mondială a abandonat sportul, dar, după ce s-a căsătorit cu Sijmen van Groningen, fiul cel mare al fostei mare sportive Valeria Răcilă van Groningen, a decis să revină în competiții. Și a făcut-o cu un singur gând. Acela de a-și trece în palmares titlul olimpic, singurul care îi lipsește. Iar alături în barcă îi va sta buna sa prietenă Ionela Cozmiuc pentru a o ajuta să-și îndeplinescă visul, după ce în primăvară au câștigat titlul european.

Ana Bogdan, cea mai frumoasă jucătoare de tenis din România

Sportiva de 31 de ani născută la Sinaia va avea onoarea să apere culorile țării pentru prima dată în cea mai mare competiție a planetei. Ea a prins un loc datorită clasamentului WTA pe care îl are, dar și faptului că și-a reprezentat cu succes țara la „Billie Jean King Cup”. Deși șansele la o medalie sunt reduse în proba de simplu, cu siguranță că Ana va încânta asistența ce va fi prezentă pe celebrele terenuri de la Roland Garros.

O variantă mai optimistă pentru o medalie olimpică o reprezintă proba de dublu, acolo unde va face pereche cu altă frumusețe a României, Jaqueline Cristian. Cele două au făcut pereche și în victoria fabuloasă obținută în primăvară în fața Ucrainei, în „Billie Jean King Cup”, atunci când, în meciul decisiv, le-au învins pe surorile Lyudmyla și Nadiia Kichenok.

Annaliese Drăgan, cea mai atrăgătoare gimnastă la prima Cupă Europeană

Puștoaica de 18 ani a fost una dintre primele sportive din țara noastră care a obținut biletele pentru Jocurile Olimpice. Cu mai bine de un an înainte de startul întrecerilor de la Paris, ea a reușit calificarea în urma unui concurs excelent făcut la Campionatele Mondiale de la Valencia.

Annaliese s-a născut în California (Statele Unite), dar la 13 ani s-a mutat în România, țara natală a părinților săi, pentru a-și urma visul de a deveni una dintre cele mai mari sportive din gimnastica ritmică. Frumusețea ei însă este răvășitoare, iar puștoaica primește adesea premiul pentru cea mai atrăgătoare sportivă din competiție, așa cum s-a întâmplat la prima ediție a Cupei Europene, desfășurată la Baku, în mai. În ciuda faptului că a avut oferte importante pentru a poza în diverse reviste sau de a prezenta moda, Annaliese le-a refuzat dorind să se concentreze pe latura sportivă.

Andreea Miklos aleargă a treia oară la JO la 25 de ani

Fără doar și poate, atletismul este sportul care naște cel mai mare interes la o ediție de Jocuri Olimpice, dar din păcate România nu a mai oferit de mult rezultate notabile în acest sport. În ultima perioadă au apărut nume interesante și în atletismul românesc, iar odată cu ele s-au reaprins și speranțele.

La 25 de ani, Andreea nu este străină de presiunea unei astfel de competiții, însă, din nefericire pentru ea, la Tokyo a fost nevoită să se retragă înaintea seriilor de la 400 metri din cauza unor probleme medicale apărute în timpul antrenamentelor efectuate în cantonamentul de dinaintea competiției. În urmă cu 8 ani, la Rio de Janeiro, a făcut parte din ștafeta de 4×400 metri care a încheiat pe poziția 14. Andreea merge la Paris cu încrederea dată de locul 3 obținut anul trecut la Jocurile Europene, atunci când a realizat și recordul personal în această probă.

Alica Schmidt (Germania), cea mai sexy sportivă a momentului

Și ca să rămânem în zona atletismului, Alica Schmidt, considerată cea mai sexy sportivă a momentului, va fi prezentă pe cea mai mare scenă a sportului. Sportiva germană în vârstă de 25 de ani a obținut cu greu bilete pentru Jocurile Olimpice, acolo unde va participa în proba de 4×400 metri, alături de colegele sale Manuel Sanders, Johanna Martin și Emil Agyekum.

Frumusețea răpitoare a blondei din Worms a făcut din ea un gigant al rețelele de socializare cu aproape 7 milioane de urmăritori pe paginile de Instagram și TikTok. Iar acest lucru i-a adus și alte beneficii. Multe branduri celebre au început să-i ofere sponsorizări, cea mai importantă colaborare fiind cu firma de echipament sportiv Puma, iar veniturile sale anuale au ajuns la peste 500.000 de euro.

Zehra Guneș (Turcia), 3 milioane de urmăritori pe Instagram nu doar pentru… volei!

La doar 24 de ani, Zehra este una dintre cele mai bun voleibaliste ale lumii, însă ea atrage atenția și cu frumusețea ei tipică zonei de unde provine. Câștigătoare a aproape tot ce se poate câștiga în volei atât la nivel de națională, cât și cu echipa de club Vakifbank Istanbul, Zehra visează să-și încununeze superba carieră cu un titlu olimpic la Paris. La 1,97 metri, ea face legea în apropierea fileului, fiind una dintre cele mai importante jucătoare ale momentului.

Deși nu îi place să epateze cu viața sa persoană, Zehra le mai oferă fanilor poze din diferitele vacanțe sau de la pregătirea pe care o face. Fiind un model pentru tinerii din Turcia, ea a adunat peste 3 milioane de urmăritori pe Instagram, iar creșterea importantă avută în mediul online i-au adus imediat contracte de top cu firme ca Mercedes sau L’Oreal.

Nora Mork (Norvegia) a fentat și timpul pe semicerc

La 33 de ani, jucătoarea născută în capitala Oslo are un palmares impresionant, dar din care îi lipsește titlul olimpic. După ce a luat bronzul la Tokyo și Rio de Janeiro, Nora vine alături de naționala Norvegiei să dea marea lovitură la Paris. Este probabil cel mai important nume din handbalul feminin actual, alături de Cristina Neagu, însă Mork a avut șansa de a juca în echipe care au fost mai mereu în lupta pentru trofee.

Ea are în palmares două titluri mondiale și 5 europene cu Norvegia, plus 6 trofee ale EHF Champions League câștigate cu Larvik, Gyori ETO și Vipers Kristiansand. În sezonul 2019-2020, Nora a venit să joace pentru CSM București, dar nu s-a acomodat la campioana României și a plecat după un singur an.

Sara Hughes (SUA) întoarce toate privirile pe… plajă!

Un alt sport care va atrage atenția prin frumusețile pe care le va afișa pe nisip este voleiul pe plajă. Să alegi o sportivă de aici este ca și cum ar trebui să dai verdicul la Miss Universe, dar în celel din urmă ne-am oprit la americanca Sara Hughes. Născută la Long Beach, California, în urmă cu 29 de ani, Sara este una dintre cele mai titrate jucătoare din acest sport, cu numeroase victorii obținute în etapele de World Tour.

Însă, ultimii doi ani, în care a trecut la parteneriatul cu Kelly Cheng, au fost cu adevărat fantastici. În 2022, ele au câștigat marea finală World Tour de la Doha, pentru ca anul trecut să se impună la Campionatele Mondiale din Mexic.

Celine Boutier (Franța), trăsături asiatice de la părinții thailandezi

Marea speranță a gazdelor la o medalie de aur în golf s-a născut în urmă cu 31 de ani într-o suburbie Parisului din părinți thailandezi. Trăsăturile asiatice sunt cele care au adus-o în prim-plan, mai ales că performanțele sportive nu au fost întotdeauna cele așteptate.

Celine participă la Ladies European Tour și la LPGA Tour și are mai multe victorii în ambele turnee. Însă, cel mai bun rezultat a venit anul trecut, când s-a impus la Evian Championship. Tocmai acest succes a aprins „beculețele” francezilor pentru un titlu olimpic nesperat la golf într-o primă fază.