Divergențe între simbolurile Stelei! Marius Lăcătuș l-a auzit pe Mirel Rădoi și s-a pronunțat: „Nu-l cred!”

Marius Lăcătuș (61 de ani) a fost de trei ori antrenor la FCSB și, de fiecare dată, l-a avut elev pe Mirel Rădoi (44 de ani). Acum, cele două simboluri ale Stelei sunt în bărci diferite. „Fiara” este de partea celor de la CSA Steaua, în timp ce fostul fundaș a revenit în funcția de tehnician al clubului patronat de Gigi Becali.

Marius Lăcătuș nu are încredere în Mirel Rădoi

Deși acum e poziționat în tabăra „militarilor”, Marius Lăcătuș a lucrat de-a lungul carierei cu Gigi Becali. O dată, „Fiara” a fost președinte al clubului pe care îl deține latifundiarul din Pipera și, de trei ori, a antrenat-o pe FCSB. De fiecare, Lăcătuș a lucrat cu Mirel Rădoi, care a jucat pentru roș-albaștri în perioada 2000-2008.

În prezent analist TV la Digi Sport, „Lăcă” a ascultat conferința de presă pe care și nu a fost de acord cu una dintre declarațiile antrenorului în vârstă de 44 de ani. Rădoi a transmis că nu îl interesează lupta la titlu din SuperLiga și nu se uită la meciurile de play-off. „Că nu se uită la meciurile din play-off, nu-l cred”, a fost mesajul lui Marius Lăcătuș, la

Ce a declarat antrenorul celor de la FCSB

FCSB are cel mai prost parcurs în campionat din era Gigi Becali. Până în acest sezon, roș-albaștrii nu au terminat niciodată mai jos de locul 6 și nici nu au jucat vreodată în play-out de când SuperLiga și-a schimbat formatul. Revenit după 11 ani pe banca echipei campioane,

„(n.r. Sunt absolut convins că urmăriți și ceea ce se întâmplă în play-off) Nu. (N.r. Patronul echipei a spus că nu vreţi să câştige Craiova titlul) Cum? N-aş vrea să intru în lucrurile astea, nici n-am văzut meciuri de play-off, sunt focusat pe ceea ce se întâmplă în play-out. Am văzut UTA – Hermannstadt, Botoșani – Slobozia, mă uit la meciurile astea pentru că astea sunt evidente pentru noi în momentul de față.

Ceea ce se întâmplă în play-off, deocamdată nu putem să ne uităm. Dacă vom ajunge acolo, eventual să câştigam play-out-ul și (n.r. să analizăm) cu echipă am putea să jucăm, atunci o să încep să mă uit la astfel de partide. Ce se întâmplă sus, nu e treaba mea“, a spus Mirel Rădoi la conferința de presă.