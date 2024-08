Divizia TAS de la Paris, care va da verdictul în scandalul medaliilor furate gimnastelor române, este condusă de un american. Audieri amânate!

de la Jocurile Olimpice de la Paris 2024 și așteaptă acasă verdictul judecătorilor din cadrul Diviziei ad-hoc a Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS) deschis temporar în capitala Franței.

pentru a le fi rejudecate notele din finala de la sol, nemulțumite că americanca Jordan Chiles le-a deposedat de medalia de bronz în urma unei decizii controversate de arbitraj.

TAS a deschis două birouri temporare în Paris în timpul Jocurilor Olimpice pentru a gestiona diferite tipuri de dispute legate de competiții. O Divizie ad-hoc oferă servicii gratuite de soluționare a disputelor sportive, cu decizii care pot fi luate în termen de 24 de ore în cazurile urgente, iar cea de-a doua gestionează cazurile legate de dopaj care apar în timpul Jocurilor Olimpice.

Cele două birouri temporare sunt situate în cadrul Tribunalului Judiciar din Paris, în Arondismentul 17, și funcționează în perioada 16 iulie 2024 – 11 august 2024.

Divizia ad hoc a TAS care va da verdictul în cazul gimnastelor Sabrina Voinea și Ana Maria Bărbosu este condusă de americanul Michael Lenard, împreună cu doi co-președinți, dr. Elisabeth Steiner (Austria) și Carole Malinvaud (Franța).

Arbitrii TAS prezenți la Jocurile Olimpice de la Paris 2024 sunt, în ordine alfabetică:

Arbitri TAS disponibili de la distanță:

Cristian Jura, președintele Tribunalului Român de Arbitraj Sportiv, a precizat că România a formulat două contestații la TAS după finala la sol de la Jocurile Olimpice.

“Sunt două contestații depuse. Una pe nota de la dificultate a Anei Mariei Bărbosu și a doua pe povestea cu călcâiul a Sabrinei Voinea. Eu cred că a doua, cel puțin, va fi destul de clară.

Probatoriul este foarte bine întemeiat. Bazat pe filmări, pe fotografii, chestii care sunt greu de combătut. (n.r. Nu se știa că Ana Maria a depus contestație). Da, vă pot confirma asta”, a declarat Cristian Jura, citat de .

Ana Maria Bărbosu s-a clasat pe locul patru la sol, luni, 5 august, în timp ce Sabrina Maneca-Voinea s-a clasat pe cinci. Ambele tricolore au avut nota 13,700, departajarea fiind făcută de scorul de execuție mai mare primit de Bărbosu.

Preț de câteva secunde Ana Maria Bărbosu a fost medaliată cu bronz, însă americanca Jordan Chiles, ultima intrată în concurs, a depus contestaţie şi i s-a mărit nota, de la 13,666 la 13,766 astfel că a dat-o jos de pe podium pe gimnasta noastră. Imediat, Sabrina Voinea a făcut şi ea contestaţie pentru nota primită (13,700), dar juriul i-a respins-o.

precizând că ”Sabrina Voinea a fost depunctată cu o zecime pentru că ar fi plecat într-o linie acrobatică cu călcâiul în afara liniei. Imaginile video şi foto infirmă această teorie”.

Federația Română de Gimnastică a făcu memorii la TAS: ”Apreciind impactul negativ asupra Anei Maria Bărbosu şi Sabrinei Maneca Voinea, Federaţia Română de Gimnastică urmăreşte prin demersurile sale corectarea greşelilor de arbitraj şi repunerea în drepturi a sportivelor noastre”.

Verdictul TAS ar trebui să fie anunțat cel târziu până duminică, 11 august, când se încheie Jocurile Olimpice 2024. Programate inițial pentru joi, 8 august, audierile au fost amânate, pentru ca toate declarațiile să poată fi studiate, potrivit .

Potrivit sursei citate, audierile ar putea începe vineri, 9 august, iar o decizie ar urma să fie comunicată vineri seară sau sâmbătă, 10 august. Indiferent de verdictul TAS, , echivalentul premiilor acordate medaliaților cu bronz la JO 2024.

Îmi doresc foarte mult să se rezolve această problemă, pentru că am muncit foarte mult. Ştiu că nu am ieşit afară din covor. Eu chiar îmi doresc această medalie, este o medalie muncită. Zilele acestea nu m-am simţit bine deloc, iar acum aştept cu nerăbdare să se rezolve această situaţie. Vreau să fiu fericită la final. Îi mulţumesc Nadiei Comăneci pentru toată susţinerea şi ajutorul acordat. Acum totul depinde de ceilalţi, pentru că eu acum nu mai am ce să fac, mi-am făcut exerciţiul. Eu sper ca în cele din urmă să se rezolve” – Sabrina Voinea, gimnastă România