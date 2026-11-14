Divorț de răsunet! Legendarul fotbalist a pus stop la două luni după ce soția sa a născut

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Manuel Neuer (40 de ani) a luat o decizie neașteptată la scurt timp după ce soția sa cu 14 ani mai tânără, Anika, i-a oferit al doilea copil. Legendarul portar, considerat de multă lume drept unul dintre cei mai mari fotbaliști din istorie pe postul său, a ales să-și separe destinul de cel al femeii cu care s-a căsătorit în urmă cu 3 ani.

Manuel Neuer divorțează! Decizia vine la doar două luni după ce Anika i-a născut al doilea copil

Nu este pentru prima dată când goalkeeperul neamț ia astfel de decizii în momente importante ale vieții lui. Prima sa relație serioasă, care a durat cinci ani, cu Kathrin Gilch, s-a încheiat la scurt timp după ce Neuer a devenit campion mondial alături de naționala Germaniei, în 2014.

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Apoi, el s-a căsătorit pentru prima dată în 2017. Căsnicia cu Nina Neuer a durat doar 3 ani și s-a sfârșit în anul 2020. La 3 ani distanță, fiind îndrăgostit de Anika, Manuel Neuer și-a luat din nou inima în dinți și, în mare secret, a organizat căsătoria civilă în anul 2023, urmând ca petrecerea să aibă loc doi ani mai târziu, în 2025. La un singur an distanță de la acel moment frumos din viața celor doi și la doar 2 luni după ce soția sa i-a oferit al doilea copil, a ales să divorțeze, decizia aparținându-i în totalitate, conform

Diferența dintre cei doi era una destul de mare, întrucât în timp ce Anika are doar 26 de ani. Cei doi s-au cunoscut la puțin timp după ce reputatul portar și-a încetat prima căsnicie, când cea ce avea să-i devină a doua soție avea doar 19 ani. Despărțirea s-ar fi produs, în realitate, la începutul lunii octombrie, însă a fost făcută public abia în decursul zilei de 13 noiembrie 2026.

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De ce este considerat Manuel Neuer o legendă pentru Bayern Munchen și naționala Germaniei

Manuel Neuer a devenit destul de repede considerat unul dintre cei mai mari portari din istorie. Principala sa calitate de-a lungul carierei a fost jocul impresionant de picior și modul în care el se transforma de multe ori într-un „libero”. Reflexele sale extrem de agere l-au făcut să poată scoate mingi incredibile, deși nu se numără printre cei mai înalți portari ai lumii.

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În cei 15 ani petrecuți la Bayern Munchen, Neuer a jucat în 607 meciuri pentru bavarezi, a câștigat 13 titluri de campion în Bundesliga și 2 trofee ale Ligii Campionilor. De asemenea, el a adunat 128 de selecții la naționala Germaniei, cu care a câștigat titlul mondial în 2014. Ca număr de apariții, portarul lui Bayern se clasează pe locul 5 în istorie, sub fotbaliști precum Lukas Podolski (130), Thomas Muller (131), Miroslav Klose (137) și Lothar Matthaus (150).