Divorț dureros în lumea muzicii românești, după 12 ani de mariaj! Cântăreață bătută de fostul soț: „Se comporta groaznic!”

Divorț ținut la secret în lumea artistică! Flory Bulz, o cunoscută interpretă de muzică de voie bună de la noi a spus stop relației cu fostul ei soț, după 12 ani de căsătorie!

O cunoscută cântăreață de muzică de petrecere, divorț după 12 ani de căsnicie. Fostul soț era violent cu ea

Interpreta folclorului românesc a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, că a fost nevoită să îndure un adevărat calvar alături de omul cu care își imaginea că va ajunge la braț până la adânci bătrâneți! ne-a spus că inclusiv pauza de la muzică, una destul de îndelungată, a fost cauzată tot de fosta ei căsnicie.

ADVERTISEMENT

Se pare că fostul partener al artistei nu se împăca deloc cu ideea că aceasta e cunoscută și că activează în . Flory a fost nevoită să renunțe pentru o bucată bună din viața ei la cel mai mare vis: cântatul!

Folclorista din Bistrița Năsăud a realizat, în cele din urmă, că niciun bărbat din lumea asta nu merită să ocupe locul pe care muzica îl are în inima ei. Acesta e cel mai important vis. Unul la care, susține ea, nu va renunța niciodată.

ADVERTISEMENT

A renunțat o perioadă la visul ei, de dragul iubirii, dar… A primit numai lucruri rele

Divorțul a fost intentat în urmă cu doi ani, însă Flory a ascuns acest lucru de ochii curioșilor până acum, când dezvăluie, în premieră pentru FANATIK prin ce a trebuit să treacă în viața ei.

„De copilă am cântat, căci ăsta a fost cel mai mare vis al meu. Muzica îmi hrănește cu adevăratul sufletul. La 20 de ani, am crezut că am găsit marea iubire și m-am căsătorit. Nu a fost așa. De asta mi-am dat seama în timp, din păcate.

ADVERTISEMENT

Am fost căsătorită timp de 12 ani. În tot acest timp, m-am lăsat de cântat. Am lăsat muzica deoarece soțul meu nu a fost de acord să cânt”, își începe povestea Flory Bulz, oftând și acum, pentru FANATIK.

Flory Bulz și căsnicia transformată în iad. De ce a băgat divorț: „A fost îngrozitor!”

Căsnicia pe care Flory Bulz a avut cu fostul soț, căreia nu vrea nici măcar să îi pronunțe numele, lăsând în urmă multă amărăciune în sufletul vedetei, a fost un iad! „Înainte să divorțez cu vreo doi ani, am decis să mă reapuc de cântat. Am considerat că așa e mai bine. Am zis că vreau să cânt indiferent de ce își dorea soțul meu.

ADVERTISEMENT

Nu era de acord ca eu să lucrez nici în domeniul în care am terminat (am absolvit Facultatea de Științe ale Educației). Deși am renunțat la visul meu, chiar dacă am pus stop cântatului timp de 9 ani, el se comporta groaznic cu mine. Nu îi convenea nimic. Au fost zile în care nu mai știam ce să fac. A fost îngrozitor.

ADVERTISEMENT

Mă jignea, înjurăturile la adresa mea erau la ordinea zilei. Era extrem de violent și foarte gelos. I-am cerut de nenumărate ori să se schimbe. I-am dat șanse. I-am dat poate prea multe șanse. Mai mult decât ar putea îndura orice femeie. În cele din urmă, am plecat de acasă. Așa am decis să bag divorțul”, ne-a povestit cu lacrimi în ochi Flory Bulz, despre motivele care au dus la divorț.

Partajul de bunuri, un proces greoi

Vedeta locuiește acum la Bistrița și se ocupă de tinerele talente la Școala de Arte din localitate. „Acum trăiesc și din pasiunea mea. Cânt la evenimente și mă bucur că pot face ceea ce mi-am dorit mereu.

Ce regret am este că nu am avut copii până acum. Singura chestie care mă mai ține legată de fostul soț este un proces de partaj de bunuri. Procesul decurge foarte greu”, ne-a mai zis .