Divorț șocant în muzica populară! Se desparte de soț după 19 ani de căsnicie!

Divorț surprinzător în muzica populară! O cunoscută artistă de la noi se desparte de soț, la rândul său muzician! Este vorba despre una dintre revelațiile muzicii folclorice de la noi, o cântăreață cu un succes în plină ascensiune.

Divorț surprinzător în muzica populară! Se desparte de soț după 19 ani de căsnicie!

Artista despre care FANATIK a aflat că a luat această decizie importantă pe plan personal este nimeni alta decât partenera de scenă a , Simona Boncuț!

ADVERTISEMENT

Potrivit informațiilor obținute de FANATIK, Simona și soțul ei, cu care merge și la cântări, au luat hotărârea de a o lua pe drumuri separate din punct de vedere sentimental. Asta nu înseamnă că nu își vor onora toate angajamentele, căci Simona s-a făcut remarcată pe unde a trecut cu seriozitatea de care a dat dovadă, la fel și partenerul ei de viață.

Între cei doi au existat niște neînțelegeri destul de serioase în ultima perioadă, fapt pentru care au decis să divorțeze. Situația prin care artista și bărbatul ei trec nu va afecta proiectele profesionale în care aceasta e implicată.

ADVERTISEMENT

Simona Boncuț, partenera de scenă a lui Nelu Popa, reacție nervoasă: „Nu vreau să dau niciun detaliu!!!”

Simona Boncuț e tot mai solicitată la cele mai frumoase evenimente din viețile românilor, iar de când s-a asociat cu Nelu Popa, melodiile sale sunt extrem de apreciate, bine primite de iubitorii de folclor și muzică de petrecere.

Contactată de FANATIK pentru a da câteva declarații despre momentul dificil prin care trece, Simona Boncuț a părut extrem de iritată, precizând că nu dorește să spună nimic, deocamdată, despre situația din viața ei amoroasă. „Nu vreau să dau niciun detaliu!! Vreau să mă înțelegeți!”, a fost reacția promptă și ușor nervoasă a cântăreței, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Despre povestea ei de iubire, Simona a vorbit la începutul acestei luni, când totul părea numai lapte și miere. Pe 5 aprilie, colega de evenimente a lui Nelu Popa ne-a spus câteva lucruri interesante despre căsnicia ei.

Ce spunea Simona despre căsătoria ei, în urmă cu doar câteva săptămâni

„Eu și soțul meu ne-am căsătorit în urmă cu 19 ani. La un an distanță, a venit pe lume și primul nostru copil, Alexandra, care, de fapt, trebuia să fie băiat, că așa ne-a spus medicul ginecolog.

ADVERTISEMENT

După 10 ani a venit și băiatul mult așteptat, Andrei. Eu visam de mică să ajung cântăreață, provenind dintr-o familie de muzicanți. Am crescut, practic, cu muzica populară.

ADVERTISEMENT

Pe soțul meu, prima dată l-am cunoscut când a venit la noi acasă cu unul din frații care cânta la saxofon. Ei cântau împreună atunci, înainte să începem noi să colaborăm.

Bine, eu aveam doar 14 ani. Mai târziu, pe la 17 ani, ne-am întâlnit din nou. Întâlnirea s-a produs întâmplător. Abia atunci am început să vorbim, să ne cunoaște mai bine”, dezvăluia acum câteva săptămâni Simona Boncuț, pentru FANATIK.

Cântăreața a moștenit talentul muzical de la mama ei

Tot atunci, că își mai dorește copii, dar se pare că acest vis e pus acum în stand-by, dat fiind că a intervenit divorțul. Cât despre pasiunea pentru , Simona ne-a spus că de mică îi place să cânte. A avut noroc să aibă în preajmă persoane care au știut să o ghideze, care au sprijinit-o din plin.

„Eu am moștenit acest talent muzical de la mama mea. Eu mai am și doi frați și o soră, care cântă și ei, căci la noi în casă se asculta mult muzica populară. Evident, contează enorm de mult ajutorul soțului meu. Ne înțelegem bine. El mă ajută mult. De la el am încrederea de care aveam nevoie să încep această carieră”, ne-a mărturisit Boncuț.