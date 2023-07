Divorț neașteptat în showbiz! Își spun adio după 8 ani de căsnicie. Ea a depus actele deja

Un nou divorț în showbiz. S-a produs în mod neașteptat, deoarece multă lume credea că vor fi împreună pentru tot restul vieții. Ea era la al doilea mariaj, iar de curând a început toate demersurile necesare încheierii căsniciei, care a durat 8 ani.

Doi soți celebri divorțează după 8 ani de mariaj

Este vorba despre mama lui Beyonce, Tina Knowles, care de actorul Richard Lawson, al doilea soț din viața sa. Femeia a depus toate actele, deja, miercuri, în fața instanței. Așadar, urmează un proces, care va dura ceva timp până la pronunțarea oficială a divorțului.

În actele depus, Tina Knowles, în vârstă de 69 de ani, specifică și faptul că marți ea și Richard Lawson au hotărât să nu mai meargă împreună pe același drum. Motivele invocate sunt ”diferențe obișnuite ireconciliabile”, potrivit unor informații obținute de publicația

În aceleași documente, Tina cere judecătorilor și ca numele să-i fie modificat în Celestine Knowles. Tina Knowles și Richard Lawson și-au unit destinele în aprilie 2015. Nu au avut copii împreună, dar Tina o avea deja pe Beyonce, din primul mariaj, și pe sora acesteia, Solange.

Tina Knowles-Lawson s-a separat de primul soț, Mathew Knowles, în anul 2009, după mai bine de 30 de ani de căsătorie. Procesul a durat trei ani, finalizându-se în 2011. Atunci, motivul divorțului a fost unul extrem de neplăcut pentru mama lui Beyonce.

Tina Knowles de Mathew Knwoles. Mai mult, acesta avea deja și un copil cu amanta, ceea ce a șocat-o pe mama lui Beyonce, care a declarat în actele de despărțire că: ”Mariajul a devenit insuportabil din cauza certurilor şi a conflictului dintre personalităţi, orice posibilitate de împăcare fiind exclusă”.

Tina Knowles, o bunică împlinită

Dincolo de aceste obstacole Tina Knowles s-a declarat mereu o femeie fericită, datorită copiilor ei și nepoților. Despre copiii lui Beyonce ( Blue Ivy, 8 ani, și gemenii Sir și Rumi, de 3 ani, n.r) are doar cuvinte de laudă. Iată ce spunea despre cei trei frați într-un interviu:

”(…) Rumi iubește moda. Ea își alege singură hainele. Am fost recent la Disneyland și și-a pus pantalonii scurți Mickey Mouse. Apoi a vrut să pună un top cu imprimeu strălucitor, care avea aceleași culori. De fapt, arăta foarte drăguț.

(…) Sora ei Blue a intrat și i-a spus că mama lor ar fi supărată, iar Rumi i-a spus: „Acesta este stilul meu”. Ea are 5 ani. Am fost impresionată. Îmi amintește atât de mult de Solange când era mică. Purta lucruri scandaloase, dar are un simț al stilului uimitor”, spunea mama lui Beyonce într-un interviu pentru