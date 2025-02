Divorț neașteptat în showbiz! Și-au spus adio la aproape 6 luni de la nuntă. Vedeta a confirmat separarea

Un divorț a luat prin surprindere lumea din showbiz. Un cuplu care părea că se completează perfect a decis să se separe, deși au trecut aproape 6 luni de când cei doi și-au unit destinele.

Adriana Simionescu și Nicu, divorț neașteptat în showbiz

Fiica lui Adrian Minune și soțul ei sunt cei care au decis să meargă pe drumuri separate. Menționăm că . Nu a durat mult, iar ulterior au tot apărut zvonuri în spațiul public.

Mai exact, se spunea că cei doi ar fi ajuns în pragul divorțului. . Totul până acum când se pare că acest divorț a avut loc într-adevăr și a surprins showbiz-ul românesc.

Într-o postare de pe contul personal de Instagram, fiica lui Adrian Minune a confirmat că ea și Nicu nu mai sunt împreună. Cât despre motivele pentru care a tot negat separarea în ultima vreme, se pare că aceasta aștepta momentul potrivit.

Adriana Simionescu a decis să confirme faptul că ambii parteneri au decis să meargă pe drumuri separate. Cât despre motivele care au dus la ruptura dintre cei doi, fiica lui Adrian Minune nu a vrut să dea prea multe detalii.

„Am promis că vă anunț și chiar o fac. După cum bine știți unii dintre voi, relația mea cu tatăl lui Noa s-a terminat! Am considerat că acum este momentul potrivit să anunț și așa am făcut. Motivele sunt bine știute de ambii dintre noi și am luat această decizie de comun acord”, a scris Adriana Simionescu, pe Instagram.

Fiica lui Adrian Minune a negat separarea până acum

Menționăm că zvonurile care circulau acum ceva timp, legate de un posibil divorț în showbiz, făceau referire și la o serie de probleme financiare. Mai exact, se spunea că Adrian Minune nu era de acord cu meseria tânărului, iar de aici ar fi apărut și disputele.

Menționăm faptul că Nicu ar deține un lanț de frizerii. Chiar și așa, Adriana Simionescu dezvăluia anterior că banii nu au fost niciodată problema între cei doi. Tot atunci, ea spunea că lucrurile că merg foarte bine în căsnicie.

„Nu (n.r. că ar fi apărut probleme în relație din cauza banilor). Am mai văzut un alt articol despre Nicu cum că tata nu ar fi de acord cu profesia lui, cu ceea ce face el.

Nu, astea sunt speculații care nu sunt bazate pe nici măcar o fărâmă de adevăr. Suntem foarte, foarte bine. Nu cred că a înțeles cineva că între noi ar exista vreo problemă financiară. Nu cred că au crezut oamenii chestia asta”, declara Adriana Simionescu, la Viața fără filtru.