Divorț neașteptat: Mihai Onilă i-a spus adio soției la 4 ani de la moartea fiicei sale. Artistul a rămas și fără casă

Mihai Onilă a anunțat divorțul de soția sa, la 4 ani de la moartea fiicei sale. Fostul membru al trupei Axxa a dezvăluit că se gândește să revină în țară după ce a rămas fără locuință și mașină.

Mihai Onilă a rămas fără nimic, sub cerul liber, în Belgia

Mihai nu mai este cu Adriana, femeia alături de care s-a mutat în urmă cu mai mult timp în Belgia.

„Îți cer un sfat! Locuiesc de 6 ani în Belgia, iar pe timpul pandemiei, chiar dacă puțini au observat că mi-am schimbat statusul, relația cu soția mea s-a încheiat! Sfatul pe care ți-l cer este unul sincer și dă-mi-l doar dacă ai ceva experiență în legătură cu sfatul pe care ți-l cer!”, a scris cu durere în suflet Mihai Onilă pe Facebook.

„Sfatul este legat de faptul că nu mai am pe nimeni în Belgia și mă gândesc să mă întorc în țară. Sunt muncitor, în Belgia mi-am făcut și studii de specializare ca Inginer de Sunet, am propriul meu studio, cine mă cunoaște știe că sunt un solist în regulă, să nu mai trezesc vreo frustrare, că-s terapeut, pot trăi și așa destul de bine, deci ceva de muncă în țară cred eu că găsesc”, a continuat Mihai șocându-i pe toți.

Vrea să revină în România

Cântărețul a scris că nu mai are nici casă, nici masă, revenind apoi și precizând că rămân toate bunurile sale la fosta sa soție.

Acesta a scris cu disperare reușind să îi sensibilizeze pe prietenii săi virtuali, având în vedere că a rămas fără absolut nimic.

„Nu am cățel, nu am purcel, nu am casă, nu am mașină, adică am, dar rămân la fosta, am doar un suflet bun și iubitor, în ceea ce privește relațiile îl las pe Dumnezeu să ajungă la mine femeia pe care mi-o trimite El.

Acum, întrebarea e, merită să plec din Belgia unde sunt de 6 ani și să mă întorc în țară, sau să nu mă întorc în țară? Tu ce sfat îmi dai?”, a scris artistul.