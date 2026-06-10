Divorț răsunător în lumea sportivă. Vedeta se desparte de fostul fotbalist care are o avere de peste 3 miliarde de euro

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Ajla Etemovic și Jota Peleteiro sunt protagoniștii unui divorț răsunător în lumea sportivă. Vedeta originară din Serbia a dezvăluit că se desparte de fostul fotbalist, după ce acesta s-a convertit la islam de dragul partenerei de viață.

O nouă separare în fotbalul internațional

O frumoasă blondină care lucrează ca model a anunțat că a ajuns într-un punct neplăcut al căsniciei. După o relație care a durat aproximativ 3 ani Ajla Etemovic (34 ani) a transmis că trece printr-o separare neașteptată de Jota Peleteiro (34 ani). Celebrul sportiv este recunoscut pentru averea sa uriașă.

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A adunat în conturi peste 3 miliarde de euro datorită investițiilor pe care le-a făcut în agricultură. De asemenea, a câștigat sume importante de pe urma activității sale. Înainte de retragerea din sport, care a avut loc în anul 2021, a strâns o avere. În prezent, omul de afaceri face bani din tehnologie, fiind CEO al companiei AgriTech.

Businessul său principal, Groinn, a dezvoltat un dispozitiv și un sistem inovator care combină inteligența artificială și agricultura. Acesta are rolul de a revoluționa producția agricolă și de a eficientiza culturile la nivel global. Din păcate, în planul sentimental nu o duce tocmai bine, aflându-se că . Anunțul separării a fost făcut de soția sa.

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Întrebată care este motivul pentru care a pus capăt mariajului Ajla Etemovic a vorbit despre infidelitate. Modelul internațional a șters toate imaginile pe care le avea cu partenerul cu care s-a căsătorit în 2024. A păstrat doar pozele care o au în prim-plan, precizând printr-o postare că este „aceeași, dar diferită” de când a luat decizia separării.

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Prima reacție a modelului legat de divorț

Ajla Etemovic și fostul mijlocaș ofensiv de origine spaniolă au format un cuplu o perioadă destul de scurtă. S-au cunoscut în 2023 și au devenit părinți la numai câteva luni după nuntă. Superba blondină nu se aștepta ca totul să se destrame atât de repede, recunoscând public că Jota Peleteiro a vorbit-o de rău pe la spate.

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„Sunt lucruri care nu au voie să se întâmple într-o căsnicie. Am aflat că au fost alte persoane implicate în relația noastră. Acestea sunt faptele lipsite de respect la care mă refeream. Eu nu l-am văzut în persoană cu nimeni altcineva, dar am văzut anumite lucruri pe telefon care dovedesc că are o relație extraconjugală.

Am văzut că a scris lucruri groaznice despre relația noastră. Eu încercam să salvez această relație și a trebuit să citesc mesaje în care spunea că vrea să mă părăsească, în care râdea de mine, în care plănuia să bage divorț, dar și mesaje cu tentă sexuală. Toate astea în timp ce eu stăteam acasă și aveam grijă de Malik.

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Sunt multe feluri în care poți arăta că iubești și apreciezi pe cineva. El nu era foarte romantic. Avea vorbele la el, dar nu și faptele. Sincer, credeam că e un soț bun. A fost foarte bun la început, dar a avut apoi multe probleme. Am tot așteptat să se facă bine, dar în loc de asta s-a făcut și mai rău. Căsnicia asta s-a terminat”, a explicat Ajla Etemovic, conform .

În altă ordine de idei, în urmă cu 2 ani fostul sportiv lua decizia să se convertească de la catolicism la islam. La momentul respectiv, modelul din Serbia își ștergea toate conturile de pe rețelele sociale. Cel mai probabil, blondina a făcut acest demers la cererea spaniolului, cu toate că nu a făcut nicio declarație în acest sens.