Divorț șoc în lumea sportului! Ea a fost cea care confirmat separarea și a spus public motivul real: ”Era imposibil”

ADVERTISEMENT

Haley Kalil și fosta vedetă NFL Matt Kalil au divorțat în urmă cu ceva timp. Influencerul a făcut anunțul la acea vreme. Și iată că ani mai târziu, s-au aflat și motivele reale. Vorbim despre o situație complet neașteptată.

Când au divorțat Haley Kalil și Matt Kalil, de fapt

Haley Kalil și Matt Kalil au început să se întâlnească în 2012. La acel moment, sportivul evolua pentru Minnesota Vikings. Nu a durat mult, iar trei ani mai târziu, cei doi s-au căsătorit în Hawaii.

ADVERTISEMENT

Iată însă că în 2022, ea a cerut divorțul. Și la acel moment au existat mai multe zvonuri legate de despărțirea celor doi. În primă fază, spre exemplu, motivul părea simplu: ”diferențe ireconciliabile”.

Recent însă, Haley Kalil și-a deschis sufletul și a fost cât se poate de sinceră. Invitată la o emisiune cu influencerul Marlon Garcia, aceasta a prezentat câteva detalii intime neașteptate din mariajul său.

ADVERTISEMENT

Care a fost motivul real al divorțului

Mai exact, s-ar părea că între cei doi exista atracție, înțelegere, dar pe partea intimă lucrurile erau complicate pentru influencer. Haley Kalil a dezvăluit că Matt Kalil era mai dotat decât ar fi crezut vreodată.

ADVERTISEMENT

Totodată, influencerul a explicat și despre ce mărime ar fi vorba. Iar deși a încercat ani de zile să găsească o cale de rezolvare a acestei probleme, în final, tânăra a decis că a venit momentul să renunțe.

„Pe cuvântul meu! Era cât două cutii de Coca-Cola una peste alta, poate chiar trei. Am încercat, dar era imposibil, dacă nu voiam să plâng. Am încercat mai multe metode pentru a face sex. De aceea e amuzant. E ca și cum viața mea ar fi o comedie, care se scrie singură”, a dezvăluit ea.

ADVERTISEMENT

Matt Kalil ar fi avut o ”mare problemă”

Haley Kalil nu s-a oprit doar aici și a subliniat faptul că Matt Kalil are o problemă cât se poate de reală. Totodată, deși cei doi au încercat fel de fel de soluții, influencerul spune că nimic nu a funcționat.

La alte capitole, spune ea, . Trăiau o frumoasă poveste de dragoste, însă iată că partea intimă nu era ceea ce își dorea vedeta. Chiar și așa, amintirile vor rămâne pe primul loc.

„Matt face parte din 0,01% din populație când vine vorba de această «problemă». Dar aveam de gând să încerc totul: terapeuți, medici. Nu mint. Am căutat informații despre liposucție. În ciuda eforturilor, era imposibil să continuăm.

Este regretabil că am amplificat subiectul acesta, deoarece acesta nu surprinde întreaga noastră poveste și cât de importante erau celelalte lucruri pentru mine. Sper că conversația noastră de o oră și jumătate reflectă mai mult decât un fragment amuzant. Am vorbit despre asta mai mult decât despre dragostea din căsnicia noastră, evoluția pe care am trăit-o, profunzimea legăturii noastre”, a mai dezvăluit Haley Kalil, conform ladbible.com

Matt Kalil și-a refăcut viața după divorț

Menționăm faptul că în tot acest timp, Matt Kalil de Haley Kalil. Mai exact, la doi ani de la divorțul celor doi, acesta s-a căsătorit cu modelul Keilani Asmus, alături de care are și un copil.

Căsătoria celor doi a avut loc anul trecut în Las Vegas. Cât despre divorț, acesta nu a vorbit niciodată despre acest subiect. Pe plan profesional în schimb, cariera sportivului s-a încheiat în septembrie 2019, în momentul în care a fost pus pe liber de Houston Texans.