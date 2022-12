“Divorţul” de sute de milioane de dolari! Cum îi va lăsa FIFA fără Campionatul Mondial pe fanii celui mai popular joc video

Orice iubitor al gaming-ului a jucat, măcar o dată, un meci de fotbal cu ajutorul simulatorului FIFA. Dezvoltat de EA Sports, jocul a devenit un lider de piaţă, însă cele două părţi, compania californiană şi forul mondial, au ajuns, după 29 ani, la divorţ. Unul care va aduce pierderi importante în conturile FIFA. Cum s-a ajuns la ruptură? Ce se va întâmpla cu jocul? Câţi bani au fost puși la bătaie de-a lungul timpului?

FIFA a vrut dublu, EA Sports a spus pas

Din 1993 şi până în prezent, fiecare simulator video scos de EA Sports a purtat numele FIFA, după care erau adăugate cifrele corespunzătoare anului următor celui de apariţie. Pe 30 septembrie, fanii jocului au primit FIFA 23, , după ce contractul dintre cele două părţi se va încheia, în mod oficial, pe 20 august 2023, la finalul Campionatului Mondial de fotbal feminin din Australia şi Noua Zeelandă.

ADVERTISEMENT

Ultimul contract semnat între EA Sports şi s-a întins pe perioada 2013-2023, iar Federaţia Internaţională de Fotbal primea anual câte 150.000.000 de dolari pentru a-şi împrumuta numele jocului. Cele două părţi au încercat să negocieze un nou acord, însă FIFA a crescut pretenţiile la o cotă dublă: 300.000.000 de dolari pe an. Cerinţa a fost refuzată din start, în condiţiile în care FIFA nu face nimic altceva decât să-şi împrumute numele pentru acest joc. Compania americană nu a stat prea mult pe gânduri şi a refuzat termenii, mai ales că pe lângă suma imensă, forul mondial a dorit şi câteva clauze pentru bani în plus.

De ce a vrut FIFA mai mulţi bani

Jocurile FIFA au devenit cunoscute în întreaga lume încă din primii ani. Jucate pe PC, PlayStation, Xbox sau Nintendo Switch, simulatoarele au generat venituri considerabile pentru EA Sports. Lovitura a venit atunci când americanii au introdus FIFA Ultimate Team. Este vorba de un modul prin care gamerii îşi consutruiesc virtual o echipă, după achiziţia unor carduri cu fotbalişti. Bineînţeles, totul contra cost. Ultimate Team a devenit instant un modul popular printre pasionaţii de FIFA, iar EA Sports a copiat modelul şi în jocurile NFL sau NHL.

ADVERTISEMENT

Zeci de milioane de jucători din întreaga lume au intrat, în ultimii ani, în universul Ultimate Team, iar EA Sports a strâns sume impresionante. Doar în 2021, firma californiană a anunţat venituri de 1.620.000.000 de dolari cu ajutorul acestui modul. Cu asemenea bani în conturi, FIFA a sperat că dublarea sumei va fi acceptată, însă Federaţia tocmai a pierdut 150.000.000 de dolari, valoarea vechiului contract, bani pentru care nu făcea absolut nimic.

Aşii din mâneca EA Sports. Campionatul Mondial 2022, ultimul care apare în jocul FIFA

Ruperea contractului cu FIFA va aduce schimbări minime în jocul produs de EA Sports. Practic, din 2023, simulatorul se va numi EA Sports FC. În plus, la capitolul pierderi, poate fi trecută absenţa pe viitor a Campionatului Mondial. De-a lungul timpului, în anii când se disputa turneul final, a fost produs un joc separat dedicat competiţiei. Aşa s-a întâmplat din 1998 şi până în 2014. Pentru Mondialul din Rusia, din 2018, EA Sports a creat doar un expansion pack, care avea toate datele de identificare ale competiţiei. La fel s-a întâmplat şi pentru CM din Qatar, ultimul pe care gamerii îl vor putea juca în seria produsă de EA Sports.

ADVERTISEMENT

În continuare, EA Sports va avea licenţele pentru cele mai tari campionate din lume, la care se adaugă Liga Campionilor, Europa League, Conference League sau Copa Libertadores. Mai exact, FIFA 23 aduce accesul la 19.000 de fotbalişti, 700 de echipe, 100 de stadione şi 30 de ligi. Toate acestea se vor regăsi şi în EA Sports FC, jocul care va intra pe piaţă din toamna lui 2023. Un alt as important este contractul de exclusivitate cu UEFA, prin care doar firma californiană poate folosi cele trei competiţii continentale plus Supercupa Europei. De asemenea, Premier League are un acord de parteneriat de durată cu EA Sports, ceea ce face imposibil accesul la prima ligă a Angliei pentru o altă companie din industria gaming-ului.

„Am construit, în aproape 30 de ani, cea mai mare comunitate de fotbal din lume, cu sute de milioane de jucători, mii de parteneri sportivi şi sute de ligi, federaţii şi echipe. EA Sports FC va fi clubul pentru fiecare dintre ei, dar şi pentru fanii fotbalului de pretutindeni” – Andrew Wilson, directorul executiv al EA Sports

FIFA a pornit ofensiva prin Infantino

După ruptura dintre EA Sports şi FIFA, Gianni Infantino, preşedintele Federaţiei Internaţionale de Fotbal, a anunţat care este următorul pas. „Vă pot asigura că singurul joc autentic şi real, care are numele FIFA, va fi cel mai bun disponibil pentru jucători şi fanii fotbalului. Constanta este numele FIFA şi va rămâne cel mai bun”, a fost mesajul lansat, în mai 2022, de Infantino.

ADVERTISEMENT

Practic, preşedintele FIFA a dat de înţeles că va căuta o nouă companie care să producă jocul. Oferta de pe piaţă este extrem de redusă, iar una dintre variantele lui Gianni Infantino ar fi Konami. Japonezii au lansat, în octombrie 2001, Pro Evolution Soccer, ceea ce s-a dorit a fi rivalul seriei FIFA de la EA Sports. Chiar dacă jocul a ajuns să aibă un număr considerabil de fani, niciodată nu a putut să-şi îngenuncheze rivalul. Mai mult decât atât, în 2021, şi-a schimbat numele, într-o tentativă de rebranduire, în eFootball.

ADVERTISEMENT

29 de ani de jocuri FIFA

Pe 13 decembrie 1993, iubitorii fotbalului au primit primul jocul FIFA, care pe atunci mai purta şi numele de International Soccer. Pe copertă se regăseau David Platt, fost internaţional englez, şi Piotr Świerczewski, un cunoscut mijlocaş polonez din anii ‘90. Jocul permitea doar meciuri între echipe naţionale, printre care se regăsea şi România. Un an mai târziu, în FIFA Soccer 95, au apărut şi primele cluburi din marile campionate ale Europei, dar licenţa nu includea şi numele jucătorilor, astfel că apăreau nume alese la întâmplare.

FIFA 96 a adus şi o premieră pentru fotbalul românesc. Ioan Ovidiu Sabău a devenit singurul jucător din ţara noastră care a apărut pe coperta jocului, cu o imagine dintr-un meci jucat de Brescia cu Notts County, din Cupa Anglo-Italiană. De asemenea, a fost primul joc cu grafică 3D din seria FIFA. Simulatorul din 2001 a fost următorul care a beneficiat de o schimbare radicală, cu ajutorul unui nou motor grafic.

Următorul pas crucial a venit la ediţia din 2008, când a fost folosit, în premieră, modulul „Be a Pro”, prin care putea fi controlat un singur jucător de pe teren. FIFA 09 a adus Ultimate Team, practic cheia succesului pentru EA Sports. De-a lungul anilor, EA Sports a vândut peste 325.000.000 de jocuri din seria FIFA, ceea ce face ca această franciză să se afle pe locul 7 în topul all-time al vânzărilor.

Fotbalul feminin intră serios în FIFA 23

Dacă la ultimele ediţii, EA Sports a introdus echipe naţionale de fotbal feminin, numărul 23 e cu noroc pentru fetele iubitoare de sportul cu balonul rotund… în mediu virtual. În premieră, jocul FIFA va avea două campionate din Europa: Women’s Super League (Anglia) şi Division 1 Féminine (Franţa). Promisiunea americanilor este că, în viitor, mai multe ligi de fotbal feminin vor fi introduse în joc. Mutarea vine după ce în 2022, podiumul meciurilor cu cea mai mare asistenţă, în Europa, .

Ce alte francize mai are EA Sports

Pe lângă simulatorul de fotbal, EA Sports mai are alte cinci francize active şi una în dezvoltare. Madden NFL este dedicată fotbalului american, cu o primă serie apărută în 1988. NHL, pentru hocheiul pe gheaţă, care a debutat în 1991. UFC face parte din noul val al francizelor, cu o primă apariţie în 2014. Formula 1 a revenit la EA Sports, după 22 de ani, cu F1 2022. Golful are un simulator cu mulţi fani împătimiţi, însă ultimul joc a apărut în 2015, iar următorul nu are încă o dată de lansare. În prezent, EA Sports dezvoltă EA College Football, după ce o franciză asemănătoare, de la NCAA, a apărut între 1993 şi 2013.

SuperLiga e în FIFA 23

Pentru al patrulea an consecutiv, fanii FCSB, CFR Cluj sau ai Universităţii Craiova pot folosi echipa favorită în jocul FIFA. SuperLiga face parte din simulator, alături de primele patru ligi din Anglia, primele două ligi din Franţa, Italia, Germania şi Spania, dar şi de campionate din Argentina, Austria, Australia, Belgia, Brazilia, China, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Scoţia, Suedia sau Turcia. De asemenea, naţionala României se regăseşte în joc, singura modalitate prin care tricolorii vor fi prezenţi la Campionatul Mondial din Qatar.