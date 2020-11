Reacția familiei lui Pepe după ce a aflat de divorț: „Când ne-au spus, am pus capul în pământ”

Pepe divorțează de Raluca Pastramă, iar anunțul a venit pe nepusă masă, căci nici măcar familia artistului nu se aștepta la o asemenea decizie.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

FANATIK a încercat să aducă noi detalii despre separarea artistului de mama copiilor săi, însă atât Pepe, cât și Raluca doresc să parcurgă momentul în liniște, fiind vizibil afectați de întreaga situație.

Giani Pascu, fratele cel mare al lui Pepe, a primit vestea cu regret, mai ales că nu știa de problemele din familia rudei sale și a ținut să spună că Raluca va fi mereu parte din viața lor.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Pepe divorțează, familia este în suferință!

Deși toată lumea spera să fie vorba de o glumă, de un moment haios sau orice altceva, iată că divorțul dintre Pepe și Raluca Pastramă este cât se poate de real. Cei doi nu se mai înțeleg de ceva timp, însă la mijloc nu ar fi vorba de un motiv foarte bine întemeiat, așa cum a menționat și artistul în clipul în care a făcut anunțul divorțului.

Așa cum FANATIK a dezvăluit într-un articol anterior, Pepe și Raluca au luat în calcul despărțirea cu luni bune înainte de a anunța divorțul, situația a fost cântărită, mai ales că au și doi copii. Până la urmă, de comun acord, artistul și soția lui au ajuns la un consens în ceea ce privește relația lor pe viitor, au ales calea divorțului, dar să fie zilnic prezenți în activitățile celor două fetițe pe care le au împreună.

ADVERTISEMENT

Nimeni nu știa că cei doi nu se mai înțeleg, nici măcar familia artistului, care a primit cu uimire vestea divorțului. Giani Pascu nu a dorit să aducă prea multe detalii în acest subiect, iar asta pentru a nu-și supăra fratele celebru, însă a ținut să menționeze că vestea l-a surprins pe el și restul familiei și că toată lumea este afectată în urma deciziei divorțului dintre Pepe și Raluca.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Am primit cu regret această decizie. Nu mă așteptam, o iubesc foarte mult pe Raluca, este parte din familia noastră. Îmi pare rău ca divortează doi vecini, dar păi fratele meu, dar nu mă pot baga. Îmi pare rău că s-au despărțit, tuturor ne pare.

Cum nimeni nu se bagă în familia mea, între mine și soția mea, așa dorește și Pepe, așa am procedat și eu. Ei nu doresc să facă tam tam din toată situația. Tuturor ne este greu, când ne-au spus am acceptat decizia ca atare, am pus capul în pământ și nu am comentat nimic.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Când deciziile sunt luate nu ai cum să mai intervii. Repet, ne-a surprins decizia, este vorba de doi copilași aici, totuși, sunt deciziile lor, așa au considerat că este mai bine. Datoria fratele mai mare este să-și protejeze fratele mai mic, asta fac și eu”, a declarat Giani Pascu, pentru FANATIK.

Pepe, anunț despre divorț într-un clip pe Youtube!

Deși nimeni nu preconiza întâmplarea, mai ales că părea că sunt fericiți împreună, un cuplu solid și o familie frumoasă, Pepe și-a anunțat fanii că divorțează de Raluca, la cererea ei.

ADVERTISEMENT



,,Eu alături de Raluca nu vom mai parcurge același drum. Mai exact, vom divorța în curând. Este o decizie asumată. Mai exact, nu am avut încotro.

A hotărât să pună punct relației. În momentul de față, nu mai locuim împreună de mai bine de două săptămâni. Dar de când a hotărât acest lucru, după toate cele discutate și multele încercări de împăcare, ne înțelegem foarte bine.”, a spus artistul în anunțul divorțului.