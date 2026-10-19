Sport

Divorțul Svitolina – Monfils provocat de țara lui Putin a șocat lumea tenisului! Djokovic și alte nume uriașe au reacționat

Flaviu Popa
19.10.2026 | 14:09
Divortul Svitolina Monfils provocat de tara lui Putin a socat lumea tenisului Djokovic si alte nume uriase au reactionat
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Elina Svitolina a divorțat de Monfils
Lumea tenisului este în stare de șoc după divorțul anunțat dintre Elina Svitolina și Gael Monfils. Tenismena din Ucraina a anunțat pe Instagram că se desparte de soț din cauza războiului din Ucraina.
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Divorțul Elinei Svitolina de Gael Monfils a provocat rapid un val de reacții în lumea tenisului. Novak Djokovic, Naomi Osaka, Stan Wawrinka și Marta Kostyuk se numără printre numele cunoscute care au reacționat la anunțul despărțirii. Inclusiv presa internațională este în stare de șoc după acest anunț total neașteptat.

Divorțul neașteptat dintre Svitolina și Monfils a șocat lumea tenisului și presa internațională

Cei doi sportivi au fost căsătoriți timp de cinci ani și au împreună o fetiță, pe micuța Skai. Anunțul făcut de Svitolina i-a surprins și pe fani care i-au văzut evoluând împreună la dublu mixt la US Open în această vară. Conform Tennis365, Novak Djokovic, câștigător a 24 de titluri de Grand Slam, dar și Stan Wawrinka, triplu campion de Grand Slam, au acordat o inimioară postării de pe Instagram, echivalentul unui like pe Facebook.

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Naomi Osaka, fost lider mondial, dar și Marta Kostyuk au transmis câte o inimă în secțiunea de comentarii, demonstrând că sunt alături de cei doi. Linda Noskova și Gabriela Ruse au fost printre alți sportivi care și-au arătat susținerea. Mai mult, Denis Naegelen, fost tenismen francez și organizator de turnee, a transmis un mesaj de susținere: „Vă transmit amândurora cele mai bune urări. Am cel mai mare respect pentru voi doi”.

Jurnaliștii spanioli de la Punto de Break au numit despărțirea drept o veste neașteptată, relația Elinei Svitolina cu Gael Monfils fiind una dintre cel mai îndrăgite din lumea sportului. În Italia, SuperTennis a titrat: „Se încheie căsnicia de poveste: Svitolina și Monfils se despart”.

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Gael Monfils a fost extrem de afectat de divorț și s-a lăsat de tenis, de supărare. Monfils și Svitolina au fost la Cluj, la retragerea Simonei Halep

Potrivit jurnaliștilor de la L’Équipe, francezul Gael Monfils a fost atât de afectat atunci când a aflat că soția sa își dorește divorțul, încât nu a mai putut juca tenis. Și-a încheiat astfel cariera prematur pe 5 octombrie, deși era pregătit să-și ia adio de la fani la Mastersul de la Paris.

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Cu toate că Svitolina a explicat că războiul din Ucraina i-a afectat profund echilibrul emoțional, așadar principalul motiv pentru divorț, nu există totuși vinovați clari pentru destrămarea căsniciei. Elina Svitolina a fost prezentă alături de Gael Monfils și la gala de retragere a Simonei Halep, organizată în iunie 2026 la Cluj-Napoca. „Simt că am un respect și o afecțiune aparte pentru ea”, declara Svitolina atunci.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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