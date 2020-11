DJ Harra, de urgență la spital. Dana Neacșu este oripilată de ceea ce a văzut la ATI / Foto

DJ Harra a ajuns pe mâinile medicilor, după ce s-a simțit rău. Vedeta a fost uimită de ceea ce a văzut în spital.

„Urăsc să pun poze din spitale. Urăsc oamenii care fac asta. Dar o fac pentru că mulți dintre noi, nu conștientizează ce trăim. Iar daca acest gest al meu, oricât ar fi de urat, mai schimba percepția câtorva oameni cu privire la ce se întâmplă, este un mare căștig pentru noi toți.

Aseară,pentru prima data, am simțit ce înseamă acest covid.

Nevoiita fiind să intru într-un spital, din cauza stresului și oboseli din ultimul an, am tras cu ochiul printr-o crăpătură de ușa, la secția AȚI… Imaginea e una de război…! Încă de la intrarea în unitate, totul este înfiorător. Corturi, oameni mulți, medici cu fetele obisite și o agitație pe care încearcă să o mascheze pentru a nu creea panica printre cei deja panicați.

Paturi unul lângă altul, oameni intubați, medici cărora nu le poți zări urma de piele, mișunând îngrijorați de colo-colo și mulți oameni la rand, așteptând în corturile special amenajate și în interior și în exterior…!

O imagie pe care o voi pastra multa vreme și de care o să îmi amintesc de fiecare data când nu îmi place să port masca sau când fac figuri că nu îmi place mirosul de dezinfectant…!

Stay safe de buna voie. E mai bine.

La secția normala de primiri urgente, a unui spital de stat în apropierea căruia eram, toate paturile erau ocupate. Oameni destul de mulți și aici. Domnea și aici o imagine de război. Cum vezi în filme. Cel puțin așa am perceput-o eu.

Eu care nu vizitez, Slava Domnului spitalele des..!

Am fost tratata promt. Nu mă interesat să stau pe scaun și nu în pat. Aș fi stat și pe jos că să cedez locul unui alt om cu probleme. Îmi era foarte rău, dar după ce am văzut AȚI-ul… am picat și emoțional…!

Mi s-au administrat vitamine, mi s-au făcut teste și analize. În 2 ore, am plecat pe picioare, dar speriata. Pentru prima oara, speriata de ceea ce trăim…!

Ps: Mama nu te speria, sunt bine. Aveți grija de voi”, a scris Dana Neacșu pe Facebook.

