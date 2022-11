DJ Harra a scăpat de sărăcie: ”Știu exact ce înseamnă trauma”! Video

DJ Harra (39 de ani) sau mai bine spun, Dana Neacșu, este o apariție surprinzătoare la pupitrul unde mixează. Dezinvoltă și lipsită de prejudecăți când vine vorba despre cariera ei, , și la figurat, de probleme și supărări, prin muzică.

DJ Harra a învins sărăcia și nu se lasă doborâtă de traumele copilăriei

Abandonată de mama naturală și crescută modest de familia adoptivă la Craiova, încă de când era un copil că va birui și că va ajunge acolo unde-și va dori, indiferent de ce o aștepta.

Niciun rău parcă nu a dat-o înapoi pe cea care a devenit cea mai cunoscută DJ din România în urma aparițiilor excentrice. Dana Neacșu a plecat de acasă fără bani, dar cu un bagaj mare plin cu vise. Treptat a început să-și îndeplinească fiecare dorință, dar etapele prin care ea a trecut nu le-a uitat niciodată.

Lipsa banilor, lipsa familiei și sărăcia propriu-zisă, nu au oprit-o pe Dana Neacșu din drumul ei spre fericire. Îndrăzneață, cu un plan bine pus la punct, ea s-a luptat de fiecare dată când viața i-a oferit obstacole multe și grele.

DJ Harra a povestit pentru FANATIK clipele traumatizante prin care a trecut la venirea ei la București și a relatat greutățile pe care le-a întâmpinat la începutul carierei sale.

Traumele copilăriei au făcut-o pe DJ Harra dependentă de terapeut

Liniștită acum și parcă împăcată cu viața pe care o are, DJ Harra a vorbit deschis despre trăirile ei, despre sentimentele care au adus-o pe calea cea bună.

„În momentul în care sunt pe scenă sau sunt la pupitru, nu mă întrebați ce mi se întâmplă, ce se întâmplă cu creierașul ăsta pe care îl am și cu cei trei neuroni… Lucrurile se schimbă! Uit că sunt Dana, uit tot ce fac în viața de zi cu zi și fiecare celulă din corpul meu se transformă în artist și sunt conectată sută la sută cu ce fac acolo. Nu mă mai interesează nici de mașină, nici de casă, nici de probleme, de absolut nimic. Se întâmplă ceva în creier, n-aș putea să vă explic chimic sau științific” spune DJ Harra.

Despre copilăria ei însă, Dana Neacșu are multe de spus, dar niciodată nimic rău. Cu nostalgie în glas, ea povestește despre lipsurile pe care le-a trăit, dar nu regretă nimic.

„Copilăria a fost în mare parte la bunici, în a doua parte a fost într-un bloc din Craiova, unde o bucată din timpul meu făceam injecții păpușilor, pentru că mi-am dorit foarte tare să fiu medic, și în cealaltă parte obligam copiii să mă asculte cântând cele două piese pe care le știam. (…) Cred că șaptezeci la sută din timp mă jucam cu băieții.” a spus DJ Harra.

DJ Harra: ”Nu am nevoie de oameni în viața mea”

Dana se declară o femeie sigură pe ea, care nu are nevoie de prea multe lucruri pentru a fi fericită. Liniștea sufletească valorează cel mai mult pentru cea care a câștigat o mulțime de fani mixând cu sânii la vedere.

„Eu nu sunt vreo firavă, vreo pisicoasă… Nu sunt așa și cred că nu mi-ar plăcea să fiu așa… Dacă ești așa, mi se pare că ești un soi de codependent de oameni. N-am nimic cu nimeni, fiecare e așa cum e el…

Doar că eu mă simt mai bine în zona asta mai băiețoasă, mai independentă. Nu am nevoie de oameni în viața mea, dar în schimb am posibilitatea să aleg să fii în viața mea, ceea ce mi se pare mult mai important și mult mai valoros.” a precizat DJ Harra.

Traumele copilăriei, un subiect tabu

Dana Neacșu a avut o viață grea, încă din copilărie, fapt ce a călit-o pentru ce avea să trăiască. Lipsurile materiale au făcut-o să-și dorească din ce în ce mai mult și cu gândul la fericire, ea a depășit mereu orice obstacol a întâlnit.

„Ăsta este un subiect extrem de sensibil și personal pentru oricine. Și dacă cineva vorbește traumele cu un om care nu are o diplomă de psiholog, înseamnă că trebuie să fie nebun. Pentru că se poate retraumatiza.

Așa că, eu prefer să nu discut despre chestiuni atât de importante pentru mine, mai ales că fac terapie psihologică de aproape un an și știu exact ce înseamnă trauma, știu exact cum te poți retraumatiza. Știu exact ce triggere și butoane se pot apăsa când deschizi anumite subiecte. Și știu exact ce înseamnă și dacă este cineva lângă tine care nu știe să te țină de mână în această traumă.” și-a continuat DJ Harra povestea.

DJ Harra visa să fie medic

Problemele pe care le-a avut în copilărie au marcat-o pe Dana și i-au lăsat un gust amar. Amintirile care o bântuie au făcut-o să apeleze la ajutor specializat pentru că nu vrea să se oprească din planul ei care are destinație finală, fericirea. Felul în care a fost crescută, lipsa de comunicare, hotărârile care nu-i aparțineau, au amețit-o în totalitate și au transformat-o într-o adolescentă rebelă și mai târziu într-un adult frustrat din anumite considerente.

Nici primul iubit nu i-a oferit stabilitate și nici nu s-a regăsit în totalitate în vreo relație pe care a avut-o. Gândul că trebuie să răzbească în viață nu-i dădea pace, așa că fără bani și fără sprijin din partea părinților, a plecat la București să-și urmeze visul. Ce greutăți avea să întâmpine erau de neimaginat.

Dorința de a fi un DJ cunoscut o măcina în vremea aceea pe Dana Neacșu, mai ales că planul de a deveni un medic renumit nu se putea îndeplini din cauza banilor care-i lipseau cu desăvârșire.

Ajunsă la București, DJ Harra a trăit coșmarul vieții ei

„N-am fost primită deloc, m-am infiltrat, nu m-a primit nimeni. Eu am venit, știam că am o treabă de făcut, nu m-a interesat cine s-a pus de-a latul în drumul meu.” așa și-a început povestea DJ Harra la București.

Și pentru că din primii ani de Capitală, Dana s-a străduit să se facă remarcată, răutățile au lovit-o din toate părțile. Zvonurile, vorbele urâte, criticile, prieteniile false, toate s-au năpustit asupra ei și parcă aveau să o oprească din drumul spre succes.

„Fiind foarte tare în atenția presei, bineînțeles, că și oamenii au început să fie foarte atenți la mine, din țară, și a început calvarul! Asta pentru că mixam topless. Într-adevăr, pentru vremea aia, era ceva extravagant. De-asta l-am și făcut pentru că era ceva extravagant. Și există foarte mulți oameni talentați pe Pământul ăsta, mai ales la noi în țară, fie că sunt dj, cântăreți, care nu au curajul să facă ceva extravagant, nu zic topless… Orice, ieși în evidență cu ceva, nu e suficient să stai pe scenă și să cânți frumos. Nu-i suficient să stai la pupitru și să pui muzică frumos, din păcate nu e.” și-a exprimat părerea DJ Harra.

Dana Neacșu: ”Am zis, renunț, nu-mi trebuie”

Pentru Dana nu a fost ușor deloc să pătrundă în lumea mondenă autohtonă și să se facă apreciată, deoarece lumea o blama, o critica pentru că mixa topless și oamenii nu-i dădeau nicio șansă de supraviețuire în jungla mediatică.

„A început calvarul meu emoțional. Semi-depresie direct! Am zis, renunț, nu-mi trebuie, oamenii sunt super răutăcioși. Oamenii nu înțeleg că DJ Harra este un personaj și că eu nu mă duc în sânii goi la piață. Nu că nu accept propuneri indecente, nici măcar nu primesc, n-am primit niciodată în viața mea o propunere indecentă de la nimeni. Pentru că eu nu am dus zona asta de topless într-o zonă vulgară.” a precizat DJ Harra.

Calvarul a fost complet pentru Dana în momentul în care mama ei s-a îmbolnăvit de cancer la sân, iar lipsa banilor a fost reperul decisiv pentru a nu se da bătută și de a nu ceda în fața presiunilor mediatice. A muncit mai mult, s-a zbătut mai mult pentru a-și salva mama de la moarte, neinteresând-o de gurile rele.

Pe DJ Harra nu a doborât-o sărăcia: „Au fost zile în care aveam doar pâine”

Primii ani la București au fost groaznici pentru Dana, trăind din greu, având o situație materială precară, fiind lipsită de bani, de sprijin din partea părinților, locuind într-un apartament deplorabil și făcând chetă pentru mâncare. Pare a fi un film dramatic din care nimeni nu ieșea cu bine, dar DJ Harra a ieșit învingătoare, depășind treptat fiecare obstacol greu întâlnit. Și-a stabilit cu muncă asiduă situația financiară și a ajuns la liman.

„Îmi place foarte mult călătoria către rezultat, iubesc călătoria către rezultat. De multe ori în călătorie poți să schimbi dorința de la final. Nici măcar nu știi ce te așteaptă dacă te bucuri de călătorie. Și eu m-am bucurat de toate episoadele alea în care mâncam o chiftea că n-aveam altceva sau au fost zile în care aveam doar pâine.” a declarat pentru FANATIK DJ Harra.

Nici acum, după ani de zile în care viața ei s-a schimbat și își permite să trăiască în lux, Dana Neacșu nu a uitat prin ce a trecut, și-a învățat lecția și a rămas cu picioarele pe pământ.

„Eu nu-mi cumpăr chestii foarte multe, îmi cumpăr strict ce am nevoie. (…) Apreciez banii pentru că am muncit foarte mult pentru ei și știu și cum e fără ei. Nu mi-e frică de sărăcie și nici vouă n-ar trebui să vă fie. Nu-mi place să trăiesc în ea, dar în același timp știu că sunt un om capabil, cu un mindset bun, cu energie, care se descurcă în orice situație. Chiar dacă mai am zile în care pic fizic, emoțional, nu vreau nimic!” a dezvăluit DJ Harra.