DJ Harra despre amor, propuneri indecente și visuri: „Banii îți oferă liniștea necesară pentru a ajunge acasă!”

DJ Harra este un personaj controversat din lumea mondenă autohtonă. Dana Neacșu în vârstă 39 de ani și-a creat cu mulți ani în urmă un personaj răsunător, la evenimente publice.

DJ Harra declarații despre viața amoroasă, bani și oferte tentante

Dana Neacșu a vorbit deschis pentru FANATIK despre . Recent, vedeta a trăit un episod dificil deoarece mama ei a suferit o hemoragie internă.

„A avut o hemoragie internă. Am căutat soluții! Am fost stăpână pe situație ca să o pot ajuta cât mai mult! După ce a trecut pericolul, mi-am permis să fiu vulnerabilă! Am mers la Craiova, am urcat-o în mașină și am mers la Urgențe!

S-au ocupat medicii. I-au făcut transfuzii de sânge, vitamine, a stat sub supraveghere câteva zile, iar acum, Slavă Domnului, e acasă. Urmează să continuăm investigațiile la București! În primul rând sunt mândră de ea pentru că este un om extrem de curajos și pozitiv. De restul se ocupă medicii! Momentan suntem în investigații, se caută cauza!” ne-a declarat DJ Harra despre mama ei.

În altă ordine de idei, Dana Neacșu a povestit, fiind împăcată cu trecutul ei, despre problemele pe care le-a avut. A rămas cu traume din copilărie, a înfruntat sărăcia și a depășit orice obstacol pe care l-a întâlnit în controversata ei carieră.

„Am observat că oamenii, în general, dacă le povestești un lucru trist, cu zâmbetul pe buze, oamenii nu înțeleg că tu faci asta pentru că ți-ai învățat lecția. Oamenii au senzația că nu a fost așa greu… Eu fiecare experiență din viața mea, fie că a fost pozitivă, fie că a fost negativă, pentru mine este o lecție.” a precizat DJ Harra.

Showbiz-ul autohton a respins-o la începutul carierei

Dana Neacșu spune cu vehemență că a întâmpinat greutăți în lumea mondenă și recunoaște că i-a fost foarte greu să se adapteze. Expunerea publică nu i-a priit din prima, iar criticile au căzut asupra ei într-un număr mare. Hotărâtă să demonstreze că are habar de ce face, nu s-a lăsat doborâtă de prejudecăți și a mers pe drumul ei, demolând prin muncă toate zidurile întâlnite.

Despre scandalurile în care a fost implicată de-a lungul vremii, DJ Harra ar avea multe de spus, dar se abține de la prea multe comentarii, declarându-se o fire pașnică.

„Mie nu-mi plac certurile! Dar cumva am avut o perioadă din viața mea în care mi se părea mie că le atrag. Nu le atrăgeam, problemele nu le atragi, problemele sunt în tine. A fost o perioadă în care mă găseam în fel și fel de situații…

Dar pe vremea aia nu conștientizam eu. Acum, după terapie, după o bibliotecă de cărți citite de psihologie și de cum funcționează creierul, nu mai am niciun conflict. Dar de ce nu mai am?! Pentru că nu mai am niciun conflict cu mine interior și nu mai sunt pusă în nicio situație conflictuală nici în exterior.” a spus DJ Harra.

DJ Harra nu are iubit, deși și-ar dori un partener ideal

Dana Neacșu vorbește despre viața ei amoroasă, despre ce și-ar dori de la partenerul său de viață și despre cum vrea să-și educe copiii. Chiar dacă nu are o relație stabilă, nu contenește să-și facă planuri sănătoase pentru viitor.

„Îmi doresc să apară lucrurile în viața mea exact atunci când am nevoie de ele, nu când vreau eu. Dar dacă în momentul acesta mi se întâmplă aceste lucruri, înseamnă că așa trebuie să fie.

Dacă în această viață îmi este dat să am o familie, o voi primi cu brațele deschise, dacă nu, înseamnă că așa trebuie să fie. Am super mare încredere în Univers pentru că mi-a demonstrat de foarte multe ori că le așează pentru toată lumea exact așa cum este mai bine.” a relatat DJ Harra.

Când vine vorba despre copii, Dana Neacșu se emoționează pentru că-și dorește din suflet o familie în adevăratul sens al cuvântului. Dar este înspăimântată să nu greșească atunci când va alege să-și aducă urmașul pe lume.

„Îmi doresc copil, iubesc copiii!”

„Îmi doresc copil, iubesc copiii! Dar nu l-aș face niciodată din egoism. În egoism includ și presiunea socială, și ceasul nostru biologic, și dorința părinților, inclusiv dorința mea… Ăsta este pur egoism!

Teoretic, tu aduci pe lume un alt om care la maturitate va fi singur prin lume. Și ca acest copil să aibă o viață ok, și el să fie un adult în regulă, care să n-aibă nevoie de terapie și să n-aibă niște traume prin care eu am trecut, vreau să aibă ambele părți, feminin, masculin, în viața lui, prezente, sănătoase la cap, echilibrate emoțional ambele.” s-a destăinuit DJ Harra.

Dacă va deveni mamă, Dana Neacșu își dorește o relație perfectă cu copilul său, așa cum ea nu a avut cu părinții care au crescut-o. Mai exact, tânjește după o familie fără traume și resentimente, cu o educație aleasă și cu trăiri profunde.

DJ Harra se declară fericită, acum, cu viața pe care o are și visează să avanseze din ce în ce mai mult. Să depășească orice limită și să ajungă acolo unde și-a dorit de mică.

Ce nu poate accepta DJ Harra

Dana Neacșu ne-a dezvăluit, fără să stea prea mult pe gânduri, ce nu ar putea niciodată să accepte în viața ei. Și, susține ea, sunt două lucruri pe care nu le suportă: trădarea și violența.

„Trădarea de orice fel. Nu-mi plac oamenii care trădează și când spun oameni care trădează, dacă stai să faci profilul unui om care te trădează, intră minciuna, falsitatea… Nu-mi plac narcisismul, egoismul și tot ce implică acest narcisism.” spune DJ Harra.

Iar când vine vorba despre abuzuri fizice din partea foștilor iubiți, Dana Neacșu declară cu fermitate că nu au existat niciodată în viața ei asemenea episoade.

Dacă rămânem la capitolul iubiți, DJ Harra nu știe să-și descrie fizic bărbatul visurilor ei pentru că nu are un prototip. Aspectul nu prea contează pentru ea, caracterul fiind primordial, iar integritatea esențială.

DJ Harra: „Îmi place să beneficiez de lucrurile pe care banii le pot cumpăra: vacanțe, mașini, haine!”

Dana Neacșu recunoaște că banii sunt foarte importanți din punctul său de vedere, motiv pentru care nu s-ar căsători niciodată cu un bărbat mai sărac decât ea.

„Sunt importanți banii pentru fiecare individ în parte, nu într-o relație neapărat. Pentru mine sunt importanți pentru că îmi place să beneficiez de lucrurile pe care banii le pot cumpăra: vacanțe, mașini, haine…

Dar în același timp, banii nu pot satisface partea emoțională niciodată. Dar în schimb banii îți oferă liniștea necesară pentru a ajunge acasă, seara sau a merge într-o vacanță, fără grija acestor bani.” explică DJ Harra pentru FANATIK.

Despre un soț mai sărac decât ea, nici nu discută pentru că are criterii bine definite și vrea să crească financiar nu să trăiască lângă un bărbat fără perspective.

Ținând cont de aparițiile ei topless la pupitrul DJ-ului, oamenii se gândesc că Dana Neacșu primește multe propuneri indecente contra unor sume de bani. Spre surprinderea tuturor, ea declară cu siguranță că nici măcar o dată nu a primit o astfel de ofertă.

„Nu mi s-a oferit niciodată! N-am avut niciodată propuneri de-astea, nici nu vreau!” a spus hotărâtă DJ Harra, explicând minuțios în podcast.

Ce a spus DJ Harra despre Ion Țiriac și Victor Slav

Recent, Dana Neacșu a făcut alăturată în presă cu două nume sonore din România, Ion Țiriac și Victor Slav. Deranjată fiind de zvonurile vehiculate, ea a menționat că nu este adevărat nimic și că i-au fost puse vorbe în gură.

„Nici nu-l cunosc pe domnul Țiriac. Aș vrea să-l cunosc, mi-aș dori din tot sufletul să-l cunosc, să-i strâng mâna, să-i spun că sunt o mare admiratoare a tot ce a făcut, și a tot ce a construit, și a modului cum a reușit să mențină și să crească tot ce are până în ziua de astăzi. Educația financiară și de viață pe care domnul Țiriac ți-o poate preda este infinit de valoroasă.” a spus cu determinare DJ Harra.

Nici despre Victor Slav, Dana Neacșu nu a lăsat zvonurile la voia întâmplării și a clarificat situația.

„Altă tâmpenie! Nu am nimic… Am spus despre Victor că este un bărbat frumos, am admirat frumusețea, atât! Nu am nimic cu nimeni!” a precis DJ Harra.

Dana Neacșu continuă să vorbească despre viața ei profesională și relatează că trece printr-o etapă bună și că lucrurile se așează pentru ea treptat, dar sigur.

Un avion privat, cea mai mare dorință a Danei Neacșu

Cum este gratis să visezi, DJ Harra nu contenește să spere că va deveni cândva milionară în euro și își va permite o viață de lux ca-n filme.

„Am văzut un avion privat… Dar atenție, să ajungi să cumperi private jet-ul ăla, până acolo e cale lungă. Teoretic eu îmi fixez niște dorințe de genul ăsta pentru că ele nu sunt nerealizabile, astea sunt nebunii, dacă și-a mai cumpărat cineva private jet pe planeta asta, poate să-și cumpere oricine, nu există! Aspir din ce în ce mai sus!” și-a susținut dorința DJ Harra.

Dana Neacșu le critică dur pe cele care se laudă cu genți fake și pozează în milionare. Ea nu este de acord cu luxul închipuit pe care anumite persoane îl afișează.

„Am văzut o poză a Innei care ar trebui să fie pusă în manualele de la școală. Era o poză în care Inna era în fața unui Ferrari, și în spatele acelui Ferrari era un private jet, și în mână avea un Chanel. Ăla este modul corect de a purta Chanel!

Întâi cumpără-ți Ferrari, să ai bani de private jet, după care vino și flutură-mi mie Chanel-ul prin față. Că dacă ai Chanel și te plimbi cu taxiul, n-ai Chanel, ai fost prin vacanță la Istanbul. Lăsați Chanel-urile alea, Hermes-urile alea, că știe toată lumea că-s fake-uri.” a argumentat DJ Harra.

Dana Neacșu dezaprobă aparițiile fake ale vedetelor

DJ Harra nu se avântă să se dea cine nu e și de aceea nu suportă atunci când vede cinism în jurul ei și persoane care mint și exagerează.

„Nu Hermes, Chanel și stăm cu chirie. Avem Porsche și locuim la etajul doi din blocul șapte din Berceni. Mie personal mi se pare penibil! Poate că greșesc, dar poate greșesc în ochii unora, mie nu mi se pare că greșesc, pentru mine nu greșesc. Stabilește-ți ordinea priorităților, aia corectă!” afirmă cu tărie DJ Harra.

Chiar dacă nu este o adeptă a conceptului de influencer, Dana Neacșu a ajuns să-i înțeleagă pe cei care trăiesc din acest trend, ba chiar îi admiră pentru ideile lor.

DJ Harra se declară fana Antoniei și recunoaște că sunt multe apariții feminine frumoase în showbiz-ul autohton, dar, chiar și așa, niciodată nu i-a fugit gândul să aibă o relație amoroasă cu o femeie.

„De prietenie poate, de business am, dar altfel de relație nu! Nu sunt bisexuală, din fericire pentru restul bărbaților!” a încheiat, râzând, DJ Harra.