Sport

Campion mondial, eliminat după doar 43 de secunde la debut! Nu a apucat să atingă mingea. Reacția incredibilă a fotbalistului

Djibril Sidibe (34 de ani), campion mondial cu Franța în 2018, a avut parte de un debut de coșmar la Le Mans: a fost eliminat după doar 43 de secunde, fără să atingă mingea.
Catalin Oprea
02.09.2026 | 06:28
Campion mondial eliminat dupa doar 43 de secunde la debut Nu a apucat sa atinga mingea Reactia incredibila a fotbalistului
Djibril Sidibe, eliminat în Rennes - Le Mans / Foto: captură YouTube
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Djibril Sidibe a avut parte de un debut memorabil în tricoul celor de la Le Mans. Fostul fundaș al celor de la AS Monaco a fost trimis pe teren în repriza secundă a partidei pe care echipa sa a disputat-o împotriva celor de la Rennes (scor 2-3), însă a fost trimis la vestiare după doar un minut.

Djibril Sidibe, eliminare-fulger în Rennes – Le Mans

Fostul internațional francez a fost eliminat după o intervenție urâtă asupra lui Esteban Lepaul, pe gleznă. După doar 43 de secunde, Sidibe a luat drumul vestiarului. Arbitrul nu a stat pe gânduri și i-a arătat fundașului direct cartonașul roșu. Sidibe și-a pus imediat mâinile în cap, părând uluit de decizia centralului. Reluările au arătat însă că fotbalistul francez și-a lovit adversarul, astfel că eliminarea sa a fost considerată justificată.

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Conform Opta, momentul reprezintă cea mai rapidă eliminare a unui jucător intrat de pe banca de rezerve din istoria Ligue 1, depășind precedentul record, de 47 de secunde. Gestul lui Sidibe a amintit de un celebru moment din fotbalul englez. În martie 2015, legendarul „cormoran” Steven Gerrard a fost eliminat după doar 38 de secunde, într-un derby contra lui Manchester United.

Recordul pentru eliminarea unei rezerve este împărțit de Walter Boyd (Swansea) și Keith Gillespie (Sheffield United). Cei doi au fost eliminați înainte de a păși pe gazon, după ce și-au lovit adversarii. Așadar, nu au bifat nicio secundă pe gazon, chiar dacă urmau să intre, conform The Guardian.

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Cine este Djibril Sidibe?

Djibril Sidibe a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai lui AS Monaco în sezonul 2016/2017, în care echipa a cucerit titlul în Ligue 1. O formație din care nu lipseau Bernardo Silva, Radamel Falcao sau Kylian Mbappe. Un an mai târziu, fundașul dreapta a făcut parte din lotul Franței la Campionatul Mondial din Rusia, unde „Les Bleus” avea să câștige trofeul după 4-2 contra Croației în ultimul act.

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În ultimii ani, însă, cariera lui Djibril Sidibe a alunecat pe panta descendentă. A evoluat pentru Everton, AEK Atena, Toulouse, iar din această vară la Le Mans. Cu siguranță, cariera sa ar fi fost mult mai strălucitoare dacă nu ar fi fost chinuit de accidentări. A lipsit foarte mult din cauza problemelor la genunchi, dar și la tendonul lui Ahile.

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