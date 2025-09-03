Djokovic – Alcaraz, semifinală de vis la US Open! Când are loc reeditarea finalei Jocurilor Olimpice de la Paris

Americanii au semifinala de vis, mult așteptată. Novak Djokovic, cel mai galonat tenismen din lume, se va duela cu spaniolul Carlos Alcaraz, exponentul noii generații. Va fi o reeditare a finalei Jocurilor Olimpicede la Paris, câștigată de Djokovic.

ADVERTISEMENT

Djokovic are 14 semifinale la US Open

Novak Djokovic s-a calificat în semifinale la US Open, după o confruntare de 3 ore şi 26 de minute cu numărul 4 mondial, Taylor Fritz. Sârbul a învins cu 6-3, 7-5, 3-6, 6-4 și merge pentru a 14-a oară în careul de aşi la Flushing Meadows.

La 38 de ani şi 94 de zile, Nole a devenit cel mai în vârstă jucător din era open care e prezent în toate cele patru semifinale ale turneelor majore într-un sezon. Sârbul a avut de înfruntat și ostilitatea publicului, care l-a susținut pe american.

ADVERTISEMENT

Grație acestui succes, Novak Djokovic l-a egalat pe Jimmy Connors. Doar ei doi au câte 14 prezențe în semifinalele US Open, performanțe greu de egalat chiar și pentru cei mai valoroși reprezentanți ai noului val.

Alcaraz n-a pierdut niciun set la New York

Este în semifinale, nu a pierdut niciun set și a cedat doar un singur game pe serviciu. Alcaraz a trecut și de cehul Jiri Lehecka, scor 6-4, 6-2, 6-4, într-un meci terminat în mai puțin de două ore.

ADVERTISEMENT

Spaniolul este pentru a noua oară într-o semifinală de Grand Slam, având cinci trofee câștigate. Anul 2025 este unul grandios pentru Carlitos, cu 59 de victorii și doar șase înfrângeri. Alcaraz a câștigat 35 dintre ultimele 36 de meciuri ale sale.

ADVERTISEMENT

Sârbul conduce la întâlnirile directe

Statistica este de partea lui Nole. Sârbul îl conduce pe Alcaraz cu 5-3 la întâlnirile directe, câștigând 4 din ultimele 5 confruntări. Ultima a avut loc chiar în acest an, în sferturi la Australian Open, când sârbul a trecut de jucătorul iberic cu 4-6, 6-4, 6-3, 6-4. De referință rămâne însă finala Jocurilor Olimpice de la Paris, câștigată de Djokovic.

Meciul lor este în programul zilei de vineri. Pentru stabilirea celeilalte semifinale se întâlnesc Janick Sinner, liderul ATP, și Lorenzo Musetti, respectiv Alex de Minaur și Felix Auger Alliasime. Ultimele două sferturi sunt programate la noapte.

ADVERTISEMENT

Câștigătorii, de la masculin și feminin, vor pleca acasă cu cinci milioane de dolari, de fiecare. Finaliștii primesc 2,5 milioane, iar semifinaliștii 1,26 milioane de dolari.