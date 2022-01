Război pe Twitter după controversata primă pagină din The West Australian. ”Acum valea, prietene!”, a titrat cotidianul după deportarea lui Djokovic

Cazul Djokovic a ajuns la final după mai bine de o săptămână în care a ținut capul de afiș inclusiv în rândul celor care nu-s neapărat fani ai sportului. Numărul unu mondial în tenisul masculin a fost deportat.

Discuțiile pe marginea sunt însă departe de final. Iar teatrul războiului declarațiilor este social media, dar și media tradițională.

Cu adevărat un titlu ”bombă” în războiul taberelor pro și anti-Djokovic: ”Acum valea, prietene!”

Ați aflat deja modul în care după anunțarea verdictului în cazul Djokovic. Ei bine, în ultimele ore, un titlu de primă pagină a pus paie pe foc, inflamând spiritele și așa încinse.

ADVERTISEMENT

”Acum valea, prietene”, a scris ”The West Australian”. Vorbim despre singurul cotidian publicat la Perth, în West Australia.

O publicație cu o istorie de aproape 200 de ani, înființată pe 5 ianuarie 1833. Astfel că este al doilea cel mai vechi ziar care este publicat la Antipozi.

ADVERTISEMENT

Cotidianul este deținut de Seven West Media. La fel ca și cealaltă publicație majoră din acest stat, The Sunday Times. Și, potrivit datelor de audiență, are cea mai mare rată de penetrare din țară (84%).

În aceste condiții, evident, un astfel de titlu nu putea să nu rămână fără urmări. Mai cu seamă că The West a promovat agresiv modul în care a tratat subiectul Djokovic.

ADVERTISEMENT

Reacții din Serbia, dar nu numai

Reacțiile din Serbia nu s-au lăsat așteptate. ”De necrezut! Ei au fost și primii care s-au lăudat cu această copertă”, a scris Blic.

— CrniVitezVLOrijenta (@CrniVitezVLO)

”Dezgustător! După tot ce i-ați făcut, nu merita un așa tratament” sau „Presă de mâna a doua, turneu de mână a doua, țară de mână a doua!”, sunt două dintre exemple.

ADVERTISEMENT

Fanii sârbi au fost însă mult mai duri. Și au replicat cu o mulțime de imagini în care populația indigenă de la Antipozi este în lanțuri.

— Rama_Lama (@RamaDjus)

La fel de multe postări au făcut referințe la nazism. Și au pus semn de egalitate între Novak Djokovic și Jesse Owens.

ADVERTISEMENT