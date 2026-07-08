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Djokovic e ca Messi! Încă un record bătut la Wimbledon și bornă uluitoare atinsă în tenisul mondial

Marele campion sârb, care are 39 de ani, la fel ca Lionel Messi, a jucat un meci istoric la Wimbledon, pe care l-a câștigat stabilind un nou record în tenisul mondial
Catalin Oprea
08.07.2026 | 09:16
Djokovic e ca Messi Inca un record batut la Wimbledon si borna uluitoare atinsa in tenisul mondial
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Novak Djokovic (39 de ani) s-a calificat în semifinale la Wimbledon, după cel mai lung meci din sferturile de finală, all-time, ale competiției de pe iarba londoneză. Sârbul, favorit 7, a trecut de canadianul Félix Auger-Aliassime, cap de serie 3, scor 7-6 (12/10), 3-6, 6-3, 6-7 (4/7), 7-6 (10/4).

Djokovic a jucat 5 ore și 14 minute pe teren

El a stat pe teren vreme de 5 seturi, jucate în 5 ore şi 14 minute de meci. Meciul s-a încheiat cu doar şase minute înaintea orei limită impuse de organizatori (01:00, la Bucureşti). Câştigătorul de şapte ori al turneului de la Wimbledon îl va întâlni în semifinală pe deţinătorul titlului, Jannik Sinner, şi continuă să creadă în obţinerea celui de-al 25-lea titlu de Grand Slam.

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Le-am spus lui Stefan şi Tarei să se ducă la somn după setul 4, dar nu m-au ascultat. Mă bucur că au rămas, sincer, pentru că au asistat la unul dintre cele mai bune meciuri pe care le-am jucat vreodată pe această arenă„, a spus sârbul.

Nole a făcut o comparație cu Leo Messi, care are tot 39 de ani și a avut un meci istovitor contra Egiptului, câștigat in-extremis de Argentina, după ce a fost condusă cu 2-0.Ar fi fost drăguţ să joc şi eu 90 de minute, ca el„, a spus Djokovic zâmbind.

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Sârbul joacă a 55-a semifinală de Grand Slam

Sârbul s-a calificat în a 8-a semifinală la rând la Wimbledon şi a 15-a în total. El va juca a 55-a semifinală de Grand Slam din carieră, un record greu de egalat. „E grozav, dar este doar încă o semifinală pentru mine. O să mă uit la toate cifrele și la recorduri când îmi voi încheia cariera. Acum, am treabă. Trebuie să mă refac, încă sunt în turneu și în câteva zile o să-l am pe cel mai bun jucător din lume în față”, a spus sârbul.

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Târziu în noapte, Nole a scris un mesaj pe rețelele de socializare. „Cel mai lung meci jucat de mine la Wimbledon vreodată. O tură de noapte de neuitat„, a punctat el. Pe Djokovic îl așteaptă un duel extrem de dificil. Sinner conduce cu 6-5 la meciurile directe, câștigând 5 din ultimele 6 confruntări.

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Nole a fost amendat cu 7500 dolari

“Sincer, mi-ar fi plăcut să fi fost finala. Nu știu cum o să mă ridic mâine din pat… Dar sunt fericit. Foarte fericit! E unul dintre cele mai bune meciuri pe care le-am făcut pe această arenă în carieră”, a punctat el.

Înaintea meciului, Novak Djokovic a fost amendat de organizatorii de la Wimbledon, după ce a încălcat codul de conduită în timpul ediției din 2026. El a primit o sancțiune financiară în valoare de 5.600 de lire sterline (7.500 de dolari), motivul oficial fiind folosirea unui limbaj obscen audibil.

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