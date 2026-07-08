Djokovic e ca Messi! Încă un record bătut la Wimbledon și bornă uluitoare atinsă în tenisul mondial

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Novak Djokovic (39 de ani) s-a calificat în semifinale la Wimbledon, după cel mai lung meci din sferturile de finală, all-time, ale competiției de pe iarba londoneză. Sârbul, favorit 7, a trecut de canadianul Félix Auger-Aliassime, cap de serie 3, scor 7-6 (12/10), 3-6, 6-3, 6-7 (4/7), 7-6 (10/4).

Djokovic a jucat 5 ore și 14 minute pe teren

El a stat pe teren vreme de 5 seturi, jucate în 5 ore şi 14 minute de meci. Câştigătorul de şapte ori al turneului de la Wimbledon îl va întâlni în semifinală pe deţinătorul titlului, Jannik Sinner, şi continuă să creadă în obţinerea celui de-al 25-lea titlu de Grand Slam.

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„Le-am spus lui Stefan şi Tarei să se ducă la somn după setul 4, dar nu m-au ascultat. Mă bucur că au rămas, sincer, pentru că au asistat la unul dintre cele mai bune meciuri pe care le-am jucat vreodată pe această arenă„, a spus sârbul.

Nole a făcut o comparație cu „Ar fi fost drăguţ să joc şi eu 90 de minute, ca el„, a spus Djokovic zâmbind.

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Sârbul joacă a 55-a semifinală de Grand Slam

Sârbul s-a calificat în a 8-a semifinală la rând la Wimbledon şi a 15-a în total. El va juca a 55-a semifinală de Grand Slam din carieră, un record greu de egalat. „E grozav, dar este doar încă o semifinală pentru mine. O să mă uit la toate cifrele și la recorduri când îmi voi încheia cariera. Acum, am treabă. Trebuie să mă refac, încă sunt în turneu și în câteva zile o să-l am pe cel mai bun jucător din lume în față”, a spus sârbul.

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Târziu în noapte, Nole a scris un mesaj pe rețelele de socializare. „Cel mai lung meci jucat de mine la Wimbledon vreodată. O tură de noapte de neuitat„, a punctat el. Pe Djokovic îl așteaptă un duel extrem de dificil. Sinner conduce cu 6-5 la meciurile directe, câștigând 5 din ultimele 6 confruntări.

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Nole a fost amendat cu 7500 dolari

“Sincer, mi-ar fi plăcut să fi fost finala. Nu știu cum o să mă ridic mâine din pat… Dar sunt fericit. Foarte fericit! E unul dintre cele mai bune meciuri pe care le-am făcut pe această arenă în carieră”, a punctat el.

Înaintea meciului, Novak Djokovic a fost amendat de organizatorii de la Wimbledon, după ce a încălcat codul de conduită în timpul ediției din 2026. El a primit o sancțiune financiară în valoare de 5.600 de lire sterline (7.500 de dolari), motivul oficial fiind folosirea unui limbaj obscen audibil.