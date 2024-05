Djokovic, eliminare surprinzătoare în turul 3 la Roma. Sârbul a luat doar 5 game-uri și a avut cifre de coșmar

Novak Djokovic a fost eliminat în mod surprinzător de locul 32 ATP, Alejandro Tabilo, în turul 3 de la .

Djokovic, eliminat în turul 3 la Roma

Numărul 1 mondial a fost de nerecunoscut în meciul cu Tabilo. Sportivul din Chile nu a avut emoții în fața lui Nole. Acesta s-a impus cu scorul de 6-2, 6-3 în doar 68 de minute de joc.

Sârbul nu a reușit să facă niciun break în fața lui Alejandro Tabilo. A fost surclasat la orice capitol de sportivul din Chile. Djokovic a comis 5 duble greșeli, a avut 12 greșeli neforțate și numai 14 lovituri direct câștigătoare, cifre foarte slabe pentru pretențiile lui Nole.

Eliminarea din turul 3 de la Roma vine la doar două zile după un alt eveniment bizar pentru Djokovic. T Un fan a aruncat cu un recipient de apă în sportiv în timp ce acesta semna autografe.

Numărul 1 mondial a fost lovit cu o sticlă în cap

Djokovic s-a prăbușit pe jos și a fost transportat de urgență la cabinetul medical întrucât a acuzat dureri serioase de cap și amețeli. Djokovic a transmis atunci pe social media că nu este nimic serios. El a scris: “Vă mulțumesc pentru mesajele de îngrijorare. Acesta a fost un accident și mă odihnesc bine la hotel cu un pachet de gheață. Ne vedem duminică”.

Djokovic a vorbit după meciul cu Alejandro Tabilo despre acel eveniment. Sportivul a precizat că lovitura a fost destul de puternică și a avut nevoie de îngrijiri medicale serioase. Nole a precizat că nu s-a simțit deloc bine în meciul pierdut împotriva chilianului.

“A fost un accident. Spectatorul acela s-a întins peste gardul de protecție și i-a picat sticla din rucsac. Aceasta a căzut direct la mine în cap. A fost total neașteptat, vă dați seama.

Eu nu mă uitam în sus. După am simțit o lovitură puternică la cap. M-a afectat destul de tare. După acel moment am primit îngrijiri medicale. Am trecut prin oră și jumătate de stări de rău, amețeală și multe alte lucruri.

Am reușit să mă odihnesc destul de bine. Am avut dureri de cap. Ziua de ieri a fost destul de normală, credeam că sunt ok. Poate sunt, poate nu sunt ok. Astăzi m-am simțit ca un jucător total diferit. Nu am avut ritm, nu am avut tempo, nici balanță…e puțin îngrijorant”, a explicat Novak Djokovic.