Novak Djokovic, primire triumfală la Belgrad, după titlul câștigat la Wimbledon. Așteptat de 10.000 de fani și cu focuri de artificii. Video

Novak Djokovic a lăsat în urmă episodul Australian Open, dar și înfrângerea în fața lui Nadal, la Roland Garros. , iar la întoarcerea acasă fanii sârbi i-au făcut o primire impresionantă.

Imediat după ce a aterizat, Novak Djokovic s-a îndreptat spre Primăria Belgradului. Acolo unde, potrivit surselor locale, a fost așteptat de peste 10.000 de fani.

”Mii de oameni au venit în această seară pentru a-l saluta pe unul dintre cei mai mari sportivi sârbi ai tuturor timpurilor și pe un erou național care preferă să-și riște cariera decât să se supună NWO”, a postat, pe twitter, BasedSerbia.

Thousands of people came tonight to greet one of the greatest Serbian athletes of all time, and a national hero who would rather risk his career than submit to the NWO.

Welcome home 🇷🇸

