Djokovic vs Nadal, episodul 59, în sferturi la Roland Garros! Mats Wilander: ”Cel mai important meci din istoria tenisului”

Djokovic vs Nadal, confruntarea care opune cei mai titrați jucători în turneele de Grand Slam, nu va decide câștigătorul Roland Garros 2022. Ci doar unul dintre numele din careul de ași al întrecerii de pe zgura pariziană. Meciul are însă o greutate aparte. Ce transcede disputa pentru trofeu sau rivalitatea dintre cei doi. Este prilej de revanșă pentru sârb după episodul Australian Open.

Djokovic vs Nadal, episodul 59

Statistic vorbind, de-a lungul timpului, Djokovic și Nadal s-au întâlnit de 58 de ori, scorul fiindu-i favorabil sârbului: 30-28. Pe zgură, Nadal conduce la întâlnirile directe, cu 19-8. În ultimul deceniu însă scorul este de 10-8. Semn că sârbul a recuperat enorm în ultima vreme.

La Paris, tot Nadal este în față, cu scorul de 7-2. Dar spaniolul a pierdut ultimul meci în capitala Franței, anul trecut, în semifinale. A fost, de altfel, și ultima confruntare dintre cei doi.

Așadar, Nadal are de luat o revanșă. Însă la fel stau lucrurile, pe de altă parte, când vine vorba despre sârb. Căci Rafa a câștigat Australian Open. Și a devenit lider all-time al victoriilor în turneele de Grand Slam.

Djokovic a rămas la 20, ca și Federer. Dar nu poate uita că totul s-a decis și în afara terenului. Căci, vă mai amintiți probabil, Nole nu a jucat din pricina faptului că Iar cazul s-a transformat într-un veritabil scandal care a împărțit lumea în două.

Cum stau rivalii ca joc

Djokovic vs Nadal îl are drept favorit pe jucătorul sârb. Are o mare dorință de revanșă, după cum aminteam deja. În plus, ritmul său este mai bun, la fel și forma de la Roland Garros.

În acest turneu, la serviciu, 31-7 este raportul așilor. Apoi, 71-65 raportul procentelor la primul serviciu pus în teren, și 77-73 la cel al punctelor câștigate în aceste condiții. Toate în favoarea lui Djokovic.

La retur, este egalitate la procentajul loviturilor reușite pe primul serviciu (41%). Dar Nole este în avantaj pe al doilea (63% față de 58% pentru Nadal).

Și mai este un element . În condițiile de seară, așa cum se va juca meciul, are avantajul că mingea devine mai grea. Și, pentru că nu sare la fel de mult, Rafa Nadal nu poate folosi topspinul, lovitura sa favorită.

Mai mult, Nadal vine după o accidentare. A jucat foarte puțin în sezonul de zgură, pentru că a absentat de la Monte Carlo și Barcelona. Iar la Madrid a fost eliminat în sferturi de Carlos Alcaraz, pentru ca la Roma, unde s-a impus Djokovic, să fie eliminat de către Denis Shapovalov.

De altfel, Nadal recunoștea acest lucru. ”Nu am jucat astfel de meciuri de trei luni, așa că va fi o mare provocare pentru mine”, a spus ibericul pentru .

Caracterizarea perfectă

Triplu campion la Roland Garros, în 1982, 1985 și 1988, Mats Wilander, astăzi analist, spune despre confruntarea Djokovic vs Nadal: ”Sunt incredibil de încântat pentru meciul ăsta. Îmi amintesc că au jucat în semifinale, anul trecut.

Am spus atunci că e, poate, cel mai important meci din istorie, pentru că învingătorul probabil va câștiga turneul. O spun din nou.

Trebuie să ne bucurăm de acest moment, întrucât nu știm de câte ori îi vom mai vedea jucând la Roland Garros. Cerem mult din partea lor, dar e o oportunitate grozavă de a ne bucura de acești jucători măreți”.

Este caracterizarea perfectă a jocului de marți. Djokovic vs Nadal va avea loc în sesiunea de seară de la Paris, nu înainte de ora 21:45 (ora României).