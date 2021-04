DNA a început urmărirea penală pe față de Florian Bodog, fost ministru al Sănătății. De ce este acuzat

Direcția Națională Anticopupție anunță că a început urmărirea penală față de Florian Bodog. Fostul ministru al Sănătății este acuzat de abuz în serviciu, în formă continuată- 12 acte materiale, fals intelectual, în formă continuată, tot 12 acte materiale și de trei infracțiuni de fals în înscrisuri.

În rechizitoriu, procurorii notează că Florian Bodog i-ar fi permis unui cosilier personal să absenteze de la locul de muncă pentru o perioadă de 12 luni. În tot acest timp, persoana respectivă și-a încasat salariu ca și cum și-ar fi făcut datoria.

Mai mult, fostul ministru al Sănătății, actual senator PSD, este suspectat că ar fi semnat fișele de prezență care atestau că persoana în cauză este la locul de muncă, deși nu era. În plus, din cauza absenței acesteia, Bodog i-ar fi falsificat semnătura pe unele documente ce o necesitau.

„În ordonanța de efectuare a urmăririi penale se arată că în cauză există aspecte din care rezultă suspiciunea rezonabilă ce conturează următoarea stare de fapt: în calitate de ministru al Sănătății, suspectul Bodog Florian Dorel ar fi acționat în mod direct pentru ca o persoană angajată în funcția de consilier personal să își încaseze drepturile salariale pe o perioadă de 12 luni fără să se fi prezentat la serviciu și fără să fi prestat activitățile la care era obligată prin contract,” transmit procurorii, într-un comunicat.

Mai mult, pentru că persoana respectivă nu era prezentă fizic la locul de muncă, demnitarul ar fi semnat în locul acesteia o serie de documente. Semnăturile au fost falsificate în perioada februarie – octombrie 2017 pe două contracte de muncă și pe o declarație pe proprie răspundere.

„Concret, în perioada februarie 2017 – ianuarie 2018, suspectul Bodog Florian Dorel (care în prezent nu mai ocupă funcția de ministru), deși cunoștea că persoana angajată în funcția de consilier personal nu s-a prezentat la serviciu și nu a prestat activitățile la care era obligată prin contractul individual de muncă și fișa postului, ar fi atestat în mod nereal prezența acesteia la locul de muncă prin semnarea foilor colective de prezență și nu ar fi luat măsuri pentru sancționarea disciplinară. Astfel, consiliera ministrului de la acea dată ar fi obținut drepturi salariale care nu i se cuveneau în cuantum de 75.656 lei, sumă ce ar reprezenta prejudiciu la bugetul ministerului respectiv,” mai transmite comunicatul DNA.

Procurorii notează că o cerere similară de încuviințare a începerii urmăririi penale, pe numele aceluiași demnitar, a fost respinsă de Senat la data de 23 septembrie 2019. „Ulterior, au rezultat date și indicii rezonabile privind săvârșirea, de către fostul ministru, și a altor infracțiuni, respectiv trei infracțiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată, precum și a unui alt act material care intră în conținutul constitutiv al infracțiunii de abuz în serviciu”.

Săptămâna trecută, Senatul a aprobat solicitarea procurorilor pentru începerea urmăririi penale pe numele senatorului Florian Bodog. Din cei 123 de senatori prezenți, au fost 98 de voturi „pentru”, 24 „împotrivă” şi o abţinere.

„Nu vă voi cere să votaţi împotriva solicitării de cercetare a mea, pentru că nu am nimic de ascuns. Întotdeauna am răspuns invitaţiilor şi nu e prima dată când am fost invitat la DNA sau la Parchet. (…) Nu mi-e frică de Justiţie şi am încredere în Justiţia din România. Ceea ce se întâmplă acum este definiţie de caz pentru motivul pentru care în Contituţia României este prevăzută iunitatea parlamentarilor. (…) Ştiu că decizia este una politică, însă cred că Senatul şi românii au dreptul să ştie. Fiecare ditre noi răspundem în faţa lui Dumnezeu, răpundem în faţa Justiţiei şi răspudem în faţa oamenilor. Imunitatea nu este un privilegiu, ci garanţia că un ministru să-şi poată exercita în mod liber mandatul,” a spus Bodog în plen.

