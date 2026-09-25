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Adrian Ropotan este antrenorul principal al lui Dinamo 2, alături de care se bate pentru promovarea în Liga 2. Fostul mijlocaș al „câinilor” a fost pe teren la ultimul titlu, în urmă cu 19 ani, și visează să reușească această performanță și ca antrenor.

Adrian Ropotan, ambiții mari în cariera de antrenor

FANATIK a stat de vorbă, la ultimul meci al , cu Adrian Ropotan, fostul mijlocaș crescut la Dinamo. Acesta a evoluat în Ștefan cel Mare între 2004 și 2009 și a fost vândut pentru două milioane de euro la Dinamo Moscova.

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Adrian Ropotan face parte din noul val de antrenori și a analizat evoluția alb-roșiilor în acest start de sezon: „Dinamo e o echipă care joacă fotbal, ceea ce mie îmi place foarte mult. Arată că pregătește fiecare meci și merită locul din clasament pentru că își creează multe ocazii și sunt un grup unit”.

știe care este marele plus al lui Dinamo din acest sezon: „Jucătorii au pus în practică exact ceea ce le cere antrenorul și, cu această schimbare, se vede că sunt inteligenți și se pot adapta la cerințele oricărui antrenor, pentru că nu e ușor să schimbi un sistem de joc. E greu să vii cu ceva nou și ei să joace de o manieră foarte bună”.

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Adrian Ropotan, convins că Dinamo poate cuceri titlul după 20 de ani

„(n.r. Ai fost pe teren la ultimul titlu câștigat de Dinamo, în 2007. Reușește Dinamo să câștige campionatul în 2027?) Doamne ajută! De ce nu?! Dinamo trebuie să spere în fiecare an la câștigarea campionatului, pentru că așa am fost crescuți. Ar trebui să apese accelerația, pentru că au potențial să fie pe primul loc în SuperLiga.

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Au avut continuitate în ceea ce înseamnă grupul și au știut să ia jucători care se mulează pe ceea ce Dinamo vrea să dezvolte. E clar că produce un joc foarte bun și au jucători care îți pot decide meciurile. S-au creat automatisme, joacă de ceva timp împreună și se cunosc foarte bine.

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Au fotbaliști inteligenți și se vede în teren că au potențial de creștere și calitate să câștige orice partidă. Dinamo arată bine și din punct de vedere ofensiv, dar și defensiv, pentru că nu primesc foarte multe goluri. Asta spune ceva. Au siguranță în apărare, iar atacanții sunt obligați să profite de fiecare șansă”, a declarat acesta în exclusivitate pentru FANATIK.

Adrian Ropotan știe care este marele atu al echipei conduse de Nuno Campos: „Cel mai mult îmi place jocul colectiv și faptul că au o identitate, ceea ce lipsește la alte echipe sau sunt în continuare în căutări. E foarte important să poți să mulțumești suporterii prin rezultate, dar și prin jocul prestat”.

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Adrian Ropotan e convins că, într-o zi, va veni și rândul său să ajute Dinamo din postura de antrenor principal: „Normal că visez ca într-o zi să antrenez Dinamo. Ar fi culmea să zic că nu. Am licența A și mă voi înscrie 100% și la licența PRO. Pe viitor mi-aș dori asta și mi-ar încununa munca, dar mai este mult până atunci”.

19 ani au trecut de la ultimul titlu al lui Dinamo.

au trecut de la ultimul titlu al lui Dinamo. 71 de meciuri are Adrian Ropotan în tricoul lui Dinamo.

are Adrian Ropotan în tricoul lui Dinamo. 10 luni au trecut de când este antrenorul principal al lui Dinamo 2.