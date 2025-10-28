„Doamne ferește! Sunt nebun?”. Gigi Becali, șocat de ce a putut să vadă în timpul sfințirii Catedralei Mântuirii Neamului

ADVERTISEMENT

Mii de oameni au fost prezenți pentru a asista la prima slujbă din uriașul lăcaș de cult construit pe Dealul Arsenalului. Gigi Becali, un credincios declarat, s-a arătat însă dezamăgit de organizare.

Catedralei Mântuirii Neamului a fost sfințită! Mii de oameni au fost la ceremonie

Cei mai importanți oameni din România au fost invitați să participe la Sfânta Liturghie. Printre ei s-au numărat Nicușor Dan, Maia Sandu, Ilie Bolojan, Traian Băsescu și mulți, mulți alții. Gigi Becali a venit singur pentru a se ruga pentru binele acestei țări.

Ce l-a deranjat pe Gigi Becali în timpul sfințirii Catedralei Mântuirii Neamului

nu l-a impresionat deloc pe omul de afaceri. Gigi Becali s-a declarat total surprins când a văzut că invitații au luat loc pe scaun în timp ce preoții oficiau Sfânta Liturghie. Ba mai mult, latifundiarul din Pipera a avut un comentariu și la adresa unui gest făcut de Maia Sandu, președintele Republicii Moldova.

„Eu nu stau pe scaun. Eu, la Sfânta Liturghie, stau în picioare sau în genunchi. Cum să stau pe scaun? Ce, sunt nebun? Văd că unii stau pe scaun. Cum să stau la Sfânta Liturghie pe scaun? Doamne ferește! Bă, și tancurile, și bombele, dacă e să cadă în capul meu, tot nu stau pe scaun!

Adică, Maia Sandu, mă, tu, Maia Sandu, ia tu du-te să stai în stânga, că n-ai ce căuta aici în partea asta. Aici ai președintele României cu familia, e altceva, facem excepții. Dar femei care sunt singure stau în stânga, bărbați în dreapta. Adică canoanele, cum spun canoanele. De exemplu, eu o să fi stat, că eu mai aveam pe al treilea rând. Și eu o să stăteam eu pe al treilea rând, și Maia Sandu în față. Păi tu Becali, eu Becali, să stea în fața mea, Maia Sandu”, a declarat Gigi Becali, conform

Câți bani a donat Gigi Becali pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului

Catedrala Mântuirii Neamului este unul dintre cele mai ambițioase proiecte infrastructurale din istoria României. Doar până acum s-au investit peste 300 de milioane de euro, majoritatea banilor provenind din fonduri publice.

De asemenea, mulți bani au provenit din donațiile credincioșilor, iar El declara, în urmă cu ceva timp, că a scos din buzunar nu mai puțin de două milioane de euro pentru a sprijini lucrările.

„E cea mai mare realizare a României din ultima sută de ani. Am dat și eu două milioane de euro la început, când nici nu era proiectul măcar. Să vedem dacă dau și pentru pictură. Dumnezeu cum vrea”, spunea patronul de la FCSB în 2018.