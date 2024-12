„Doamne, ia-mă acum să mă duc la bunica”. Gigi Becali, dezvăluiri teribile despre familie: „Instantaneu îmi curg lacrimile, pe ea am iubit-o cel mai mult”

Gigi Becali a avut parte de un dialog de senzație cu Horia Ivanovici în . și a amintit de cei dragi.

Gigi Becali, aproape să părăsească România când a fost închis

Patronul FCSB-ului, Gigi Becali, și-a arătat o nouă latură în ultima sa intervenție din acest an la FANATIK. Latifundiarul din Pipera s-a deschis în fața lui Horia Ivanovici și a transmis că se gândea să plece din România în momentul în care a fost în închisoare. Apartenența sa față de poporul român este prea mare și a ales să rămână „acasă”, deși această decizie a dus la un val de nemulțumire în familia sa.

„M-am gândit să plec din România când eram la închisoare. De ce? Pentru că nu mai voia familia. Le-am promis atunci că în momentul în care mă eliberez o să plecăm în Grecia. Ele sunt supărate acum pe mine pentru că nu am plecat atunci.

Eu m-am dus acolo în Ioannina, unde sunt aromâni, machedoni. M-am uitat, am colindat niște case, m-am concentrat și mi-am imaginat dacă pot să trăiesc acolo și am zis ‘Doamne ferește, să stau aici fără români, fără limba mea, aici în 2-3 ani mor, pentru că nu pot să suport’. Am plecat la aeroport și am spus că nu mai vreau să mă mut în Grecia.

Nu pot eu să trăiesc în altă lume. Și în România eu pot să trăiesc doar în orașul meu, în Pipera. Eu sunt legat de curtea mea cu lanțurile dragostei, cu lanțurile strămoșilor mei, a lui tata, a bunicii mele”, a spus Gigi Becali pentru FANATIK.

„Pe bunica mea am iubit-o cel mai mult! Uneori vreau să mă duc la ea”

Gigi Becali a continuat confesiunile emoționante și i-a transmis lui Horia Ivanovici că pe bunica sa a iubit-o cel mai mult și că uneori se își dorește să meargă la ea.

„Câteodată așa de dor mi se face de bunica, de tata și de sora mea.. stau în biserică și spun ‘Doamne ia-mă și du-mă la bunica mea’, pentru că pe ea am iubit-o cel mai mult din toți. Când imi aduc aminte de ea.. instantaneu îmi curg lacrimile.

(n.r Avea o bunătate aparte, nu?) Păi pierduse băiatul pe front și m-a luat în locul copilului ei. Ei aveau bani, pentru că bunicu din partea lui mama fusese în America 10 ani. Bunica mea s-a căsătorit la 15 ani, a rămas însărcinată și când avea 3 luni de sarcină a plecat bunicul meu în America și s-a întors după 10 ani.

A venit cu valize de bani și a zis bunica să-și facă copilul buletin mai mare sau mai mic, ca să nu plece pe front, iar el a spus ‘păi dacă se fac toți mai mari sau mai mici, cine o să lupte pentru țară?’. A plecat și nu a mai venit. De atunci ea a aruncat dragostea pe mine.

Ea primea bani, avea o cârpă cusută la gât cu câteva sute de dolari. Era într-un ghemotoc, doar legată la gât. Când aveam nevoie de bani scoate și îmi dădea mie. Dacă îi dădea tata bani, ea îi ascundea undeva, iar dacă tata uita, bunica mi dădea mie. (n.r Pe ea ați iubit-o cel mai mult) Toată familia mea la un loc e cât bunica mea. Dacă uneori mă gândesc să mor să mă duc la ea..”, a încheiat Gigi Becali.

Gigi Becali, confesiuni neștiute din copilăria sa