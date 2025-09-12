Doar așa îl vor ierta! Vladislav Blănuță a primit ultimatum din partea ultrașilor Dinamo Kiev. „Cuvintele nu sunt de ajuns”

Sport

Ce îi cer suporterii ucraineni lui Vladislav Blănuță să facă pentru a-l ierta pentru mesajele pro-ruse distribuite. Ultrașii au vorbit cu presa britanică.
Alex Bodnariu
12.09.2025 | 17:15
Scandalul cauzat de transferul lui Vladislav Blănuță în Ucraina pare departe de a se fi încheiat. Deși atacantul român și-a cerut scuze pentru mesajele cu caracter pro-rus pe care le-a distribuit în spațiul online, ultrașii de la Dinamo Kiev nu l-au iertat și îi cer fotbalistului să își doneze salariul armatei.

Vladislav Blănuță are mari bătăi de cap după transferul la Dinamo Kiev

La scurt timp după ce Vladislav Blănuță a fost prezentat oficial la Dinamo Kiev, fanii echipei din capitala Ucrainei au descoperit propaganda pro-rusă pe profilurile de social media ale fotbalistului și au cerut conducerii să renunțe la serviciile sale, având în vedere atacul armatei lui Putin asupra vecinei României.

Vladislav Blănuță a fost chiar amenințat cu moartea. Atacantul și-a cerut scuze, iar oficialii de la Dinamo Kiev l-au iertat, înțelegând că postările au fost distribuite fără ca jucătorul să conștientizeze mesajul real din spatele acestora.

Vladislav Blănuță, somat de fanii lui Dinamo Kiev să-și doneze salariul armatei din Ucraina!

Doar că Vladislav Blănuță nu a fost iertat și de ultrașii de la Dinamo Kiev. Un reprezentant al galeriei a vorbit cu presa din Marea Britanie despre toată această situație și a precizat că, dacă fotbalistul își va dona primul salariu armatei ucrainene, abia atunci ar fi scuzat.

„Cuvintele nu sunt de ajuns. Trebuie să vedem acțiuni care să demonstreze că este sincer. Ar fi o idee bună dacă Blănuță și-ar dona primul salariu către armata ucraineană”, a precizat Oleksandr Popov, un suporter al lui Dinamo Kiev, conform The Guardian.

„Sunt activ în armata ucraineană, am un tatuaj cu Dinamo pe piept. Pentru mine și prietenii mei, Dinamo nu este doar un club de fotbal. E parte din viețile noastre. Am mers la război cu stema lui Dinamo pe mine. Calitatea fotbalistică este mai puțin importantă decât ideile și principiile pe care clubul ar trebui să le aibă. Nu sunt de acord ca acest jucător să fie parte din clubul meu”, a explicat și un alt susținător al clubului ucrainean.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
