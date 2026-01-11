Sport

Trei din trei! Câți bani vor câștiga româncele care au acces pe tabloul principal al turneului de la Adelaide

Trei jucătoare din România și-a asigurat prezența pe tabloul principal al competiției de la Adelaide, premergătoare primului Grand Slam al anului, care începe la Melbourne pe 18 ianuarie
Catalin Oprea
11.01.2026
Sorana Cirstea si JAqueline Cristian s-au calificat pe tabloul principal al turneului de la Adelaide, unde nu a acces și Gabriela Ruse FOTO colaj fanatik
Trei din trei românce au urcat pe tabloul principal al turneului de la Adelaide, turneu din categoria WTA 500. Sorana Cîrstea s-a impus greu, într-un meci de aproape două ore, în fața jucătoarei Kamilla Rakhimova, numărul 91 mondial, din Uzbekistan. Românca a avut nevoie de o oră și 57 de minute pentru a se impune cu 7-6, 6-3.

Sorana Cîrstea, Gabi Ruse și Jaqueline Cristian, pe tabloul principal

Gabriela Ruse a reușit să iasă din ultimul tur al calificărilor. Ea a învins-o pe cehoaica Katerina Siniakova, după un meci de luptă. Românca a câștigat cu 6-3, 3-6, 6-2, în partida care a durat o oră și 58 de minute.

Ultima româncă intrată în joc azi noapte a fost Jaqueline Cristian. Ea a jucat împotriva rusoaicei Ana Potapova, care din 2026 a decis să reprezinte Austria. Cristian s-a impus cu 6-1, 6-3, după o oră și 25 de minute de joc.

Pe tabloul principal al turneului premergător Australian Open se află jucătoare importante, precum Madiosn keys, Jesica Pegula, Jelena Ostapenko, Paula Badosa, Marketa Vondrousova sau Sofia Kenin.

7.500 de dolari pentru prezența în primul tur

Pentru prezența în primul tur, jucătoarele care s-au calificat pe tabloul principal au asigurat un premiu în valoare de 7500 de dolari. Accesul în turul doi aduce o recompensă de 12.285 dolari, iar calificarea în sferturi 21.155 dolari. Câștigătoarea va pleca acasă cu 106.000 dolari.

Turneul de la Adelaide este ultima mare competiție înainte de Australian Open, primul Grand Slam al anului. Acesta este programat să înceapă pe 18 ianuarie și va avea pe tabloul principal trei jucătoare din România.

Este vorba despre aceleași trei sportive care au jucat și la Brisbane și au intrat în calificări și la Adelaide. În afara lor – Sorana Cîrstea, Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse – în calificări va intra și Miriam Bulgaru.

Anul acesta, Australian Open pune la bătaie premii semnificativ mărite față de ediția precedentă. Italianul Janick Sinner și americanca Madison Keys sunt câștigătorii en-titre ai turneului de la Antipozi.

Ce premii se dau la Australian Open 2026

Câștigători: 4.15 milioane AUD (+19% față de 2025)

Finaliști: 2.15 milioan AUD (+13%)

Semifinaliști: 1.25 milioane AUD (+14%)

Sfert-finaliști: 750.000 AUD (+13%)

Optimi: 480.000 AUD (+14%)

Turul III: 327.750 AUD (+13%)

Turul II: 225.000 AUD (+13%)

Turul I: 150.000 AUD (+14%)

1 AUD (dolar australian) = 0,67 USD (dolar american)=0,57 euro

