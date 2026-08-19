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Doar în România! Cum a putut fi montată nocturna stadionului pe care va juca echipa din SuperLiga. Video

Imagini unice în lumea fotbalului, generate acum chiar de România! Cum a fost montată nocturna stadionului pe care urmează să joace echipa din SuperLiga
Gabriel-Alexandru Ioniță
19.08.2026 | 19:51
Doar in Romania Cum a putut fi montata nocturna stadionului pe care va juca echipa din SuperLiga Video
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Cum a putut fi montată nocturna stadionului pe care va juca echipa din SuperLiga. Foto: colaj Fanatik / Sport Pictures
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Fotbalul din România reușește să producă un nou moment cel puțin inedit. La Petroșani, pe stadionul Jiul, pe care urmează în viitorul apropiat să își dispute Corvinul Hunedoara meciurile de pe teren propriu din SuperLiga, a fost montată nocturna, bineînțeles special în acest sens. Doar că un anumit detaliu a atras atenția în mod special din acest punct de vedere.

Nocturna stadionului pe care va juca Corvinul în SuperLiga a fost montată în fața tribunelor

Mai exact, stâlpii instalației de nocturnă au fost montați pe pista de atletism, adică în fața tribunelor, nu în spatele acestora, așa cum bineînțeles că se procedează în mod normal. Așadar, vizibilitatea spectatorilor din cele patru colțuri ale stadionului urmează să fie afectată destul de mult, dacă se va ajunge ca arena să fie plină la vreo partidă.

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Această chestiune a fost semnalată ca atare și de jurnaliștii de la Săptămâna mehedințeană, cei care au propagat în spațiul public aceste imagini care ar putea fi catalogate drept cel puțin interesante: „Unicat în România! Probabil și în Europa! Nocturna Stadionului Petre Libardi din Petroșani a fost montată pe pista de atletism, în fața tribunelor!”. 

Corvinul Hunedoara se mută la Petroșani din octombrie

Așadar, pe acest stadion urmează să își joace Corvinul Hunedoara, nou-promovată în SuperLiga, meciurile de pe teren propriu, cel mai probabil, cu începere din luna octombrie. În prezent, echipa antrenată de Florin Maxim își dispută partidele în care este gazdă pe arena din Arad, în principal în baza prieteniei existente între galeriile celor formații, întrucât în Hunedoara încă nu există un stadion nou, care să îndeplinească cerințele necesare pentru a fi omologat la nivelul primei ligi.

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Cel mai recent, pe stadionul celor de la UTA, Corvinul a învins CFR Cluj cu scorul de 3-0, chiar la debutul lui Marius Șumudică în acest al doilea mandat al său pe banca tehnică a echipei din Gruia. „Sper să ne ducem planul stabilit în vestiar, la antrenamente. Nu avem presiune, ei trebuie să facă meciuri bune, să atragă atenția. Astăzi ne-a ieșit, țin să felicit și felicit echipa adversă, ne-a reprezentat în Europa. Știm și noi cum e să ai deplasări lungi. Țin să-i felicit, sigur o să-și revină”, a declarat Florin Maxim la finalul meciului. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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