Doar miliardarul Ion Țiriac putea face asta. Mașina spectaculoasă, de 3 milioane de dolari, cu care a înnebunit toată planeta

Ion Țiriac a reușit să îi lase muți de uimire nu doar pe români, ci și pe străini. Românul are pasiune pentru mașinile scumpe și pentru că acestea nu sunt deloc puține la număr, uneori, pot crea mici probleme.

Ion Țiriac are o adevărată colecție de bijuterii pe patru roți. Miliardarul nu se uită deloc la bani, mai ales atunci când vine vorba de bolizii de colecție. Printre mașinile scumpe din colecția sa se numără și un Ferrari cu o poveste mai aparte, care pare mai degrabă un scenariu de film.

Ion Țiriac a ajuns vedetă peste hotare datorită mașinii sale, un Ferrari de 3 milioane de dolari. Nu valoarea bolidului a fost cea care i-a uimit pe străini, ci faptul că miliardul român a uitat această mașină timp de 10 ani într-un garaj din Germania. Nici nu este de mirare, având în vedere numărul impresionant de bolizi din colecție.

Cum a uitat fostul jucător de tenis de mașina de 3 milioane de dolari

Povestea uimitoare a făcut făcută publică pe un site auto din străinătate, care este deținut de o milionară din Dubai. Cei de la le-au povestit tuturor cum a uitat Ion Țiriac o adevărată bijuterie pe patru roți și a lăsat-o să „zacă” într-un garaj din Germania.

„Miliardarul român Ion Țiriac deține atât de multe mașini , încât a uitat odată că și-a cumpărat un Ferrari F40. Țiriac are una dintre cele mai mari colecții de mașini din Europa, cu peste 400 de vehicule incredibile. Asta explică probabil – cel puțin parțial – de ce a uitat că deține un Ferrari F40.

El a explicat că a cumpărat un Ferrari și a primit o ofertă semnificativă pentru acesta la scurt timp după aceea. Acest lucru l-a făcut să realizeze că această mașină era chiar mai căutată decât își imaginase, așa că a decis să cumpere o a doua. Chestia e că, se pare, Țiriac își ține câteva dintre Ferrari-urile sale – inclusiv F40 – într-un garaj din München.

Așa că le-a pus acolo și a cam uitat de ele. Zece ani mai târziu, persoana care se ocupa de garajul din München i-a amintit miliardarului despre Ferrari-urile sale abandonate. Nu poți inventa chestiile astea” a mai notat sursa menționată anterior.”, se arată pe site.

Ion Țiriac, achiziție recentă de peste un milion de euro

Ion Țiriac este un iubitor al mașinilor de colecție. Deși are numeroși bolizi în posesie, se pare că mereu este loc de și mai mulți. Drept dovadă, în urmă cu câteva zile, miliardarul a decis să mai adauge colecției sale încă 3 mașini, modele Bentley.

Mașinile achiziționate nu sunt deloc modele obișnuite. Vorbim despre gama Bentley Mulliner Athenaeum Collection, care include mașini create special pentru România, în ediție limitată. De altfel, România este și singura țară din Uniunea Europeană căreia i-au fost create special aceste mașini, patru la număr, inspirate de simbolul cultural al Ateneului Român.

Cele patru limuzine create în serie limitată s-au vândut instant. Trei dintre ele au fost achiziționate de Ion Țiriac, iar cea de-a patra a ajuns la un alt om de afaceri. sunt unice în lume, au elemente gravate cu Ateneul Român și cu viori în interior.

Magnatul și-a donat averea de 2.1 miliarde de euro

Ion Țiriac este cel mai bogat român, iar averea sa este estimată la 2.1 miliarde de euro. În urmă cu un an, magnatul a făcut un anunț care i-a luat pe toți prin surprindere. La acea vreme, a fost donată către fundația care poartă același nume ca și el.

Deși nu mai are niciun ban în cont, în continuare, miliardarul acces la banii care au fost transferați în contul fundației Ion Țiriac. Fundația este condusă chiar de fiul său, Alexandru Țiriac. Potrivit declarațiilor sale, Ion Țiriac a recurs la un astfel de gest deoarece are alte planuri mărețe. Și anume, ar vrea să se mute din țară.

În urmă cu trei ani, miliardarul și-a divulgat planul său de a se muta departe de România, tocmai în Namibia. Acolo, Țiriac deja și-a cumpărat un conac de 5.5 milioane de euro și a mai făcut și alte investiții de 2 milioane de euro. În prezent, fostul jucător de tenis are de gând să mai cumpere încă alte două proprietăți tot pe continentul african.

„Aș vrea să fug de tot: și de fundație, și de construcții, și de absolut tot, dar este foarte greu dacă te-ai obișnuit în ritmul ăsta.”, a spus Ion Țiriac, potrivit .