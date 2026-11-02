Sport

”Doar Șumudică poate salva această echipă”. Turcii nu mai suportă și îl așteaptă pe român cu brațele deschise

Gabriel Neagu
02.11.2026 | 09:57
Doar Sumudica poate salva aceasta echipa Turcii nu mai suporta si il asteapta pe roman cu bratele deschise
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Fanii lui Gaziantep vor ca Marius Șumudică să se întoarcă la echipă. sursa foto: hepta
Echipa turcă se află aproape de locurile retrogradabile, iar fanii îl vor pe Marius Șumudică. Antrenorul român a mai lucrat la club în două rânduri.
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Gaziantep are un început de sezon dezastruos și a pierdut duelul contra lui Trabzonspor, în etapa cu numărul 10 din SuperLiga Turciei, 0-2. Elevii lui Orhan Ak se află într-o situație delicată în campionat. Gaziantep ocupă locul 15 din 18, cu 8 puncte, și riscă să cadă în zona retrogradabilă.

Marius Șumudică este dorit de fanii lui Gaziantep

Fanii lui Gaziantep nu au mai suportat o nouă umilință în acest sezon. La finalul partidei contra lui Trabzonspor au cerut schimbarea antrenorului. Potrivit surselor FANATIK, suporterii ar avea încredere într-un singur tehnician că poate salva clubul în această stagiune. Este vorba despre Marius Șumudică, actualul antrenor al lui CFR Cluj.

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”Șumudică ar trebui să vină la conducerea acestei echipe, iar în pauza de iarnă să facă și trei transferuri. După aceea, veți vedea succesul! Șumudică este leacul de care are nevoie Gaziantep, nu există altă soluție. Doar Șumudică poate salva această echipă!”, a spus un fan al lui Gaziantep.

Tehnicianul român s-ar afla deja pe lista formației din Turcia. Rezultatele slabe înregistrate de Orhan Ak pe banca lui Gaziantep ar putea grăbi o revenire a lui Marius Șumudică la echipă. Mai mult, antrenorul român a lăsat deschisă posibilitatea revenirii în Turcia, iar acest lucru este confirmat de declarația sa de la finalul meciului cu Petrolul Ploiești, 1-1: „S-ar putea să mă vedeți și în două săptămâni. Să vă uitați la televizor”.

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Marius Șumudică a avut rezultate consistente la Gaziantep

Actualul antrenor al lui CFR Cluj a pregătit pe Gaziantep în două mandate și a lăsat o impresie bună de fiecare dată. Pe banca echipei din Turcia, Marius Șumudică a strâns 85 de meciuri și are un procent de 1.46 puncte obținute per meci. Deși primul său mandat la echipă a început cu un eșec drastic, 0-5 împotriva lui Fenerbahce, a obținut clasări bune alături de Gaziantep.

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Sub conducerea lui Șumudică, trupa turcă a terminat sezonul 2019-2020 pe locul 8, iar stagiunea următoare a obținut o clasare pe locul al nouălea. În prezent, misiunea sa ar fi una mult mai dificilă. Echipa se luptă pentru salvarea de la retrogradare, iar rezultatele obținute până în prezent nu oferă vreo garanție că Gaziantep va evolua în sezonul viitor în SuperLiga Turciei.

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De-a lungul carierei de antrenor, Marius Șumudică a obținut 2 trofee, ambele alături de Astra Giurgiu. Tehnicianul a cucerit titlul de campion al României în sezonul 2015-2016, dar și Supercupa României, în vara anului 2016.

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