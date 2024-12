Dobânzi record la titlurile de stat Fidelis și Tezaur, după haosul alegerilor! Câți bani primesc românii care împrumută statul

Ministerul Finanțelor a anunțat noi emisiuni de titluri de stat, Tezaur și Fidelis, prin care solicită populației să împrumute statul cu dobânzi lipsite de taxe. Există și beneficii semnificative pentru donatorii de sânge.

Ce sunt titlurile de stat

Practic, cine împrumută statul primește dobândă iar dobânda respectivă nu este impozitată. Numai că degringolada din primul tur, validate inițial de și apoi anulate, pe fondul creșterii indicelui inflației, dobânzile au atins niveluri record. Spre exemplu, ele au crescut cu aproape un procent față de ultima emisiune de acum trei luni de zile. Oamenii de afaceri și-au exprimat temerile în legătură cu reculul economiei generat de actuala criză politică din România.

ADVERTISEMENT

Titlurile de stat înseamnă împrumutul acordat statului pe diferite termene, în lei sau valută, având deseori și dobândă. Prin intermediul acestor titluri, statul contractează diverse împrumuturi pentru mai multe proiecte. Cine cumpără titluri de stat împrumută, deci, statul român cu diverse sume, bani împrumutați de pe urma cărora va primi o dobândă.

Diferențe între Tezaur și Fidelis

Există două tipuri de titluri de stat, Tezaur și Fidelis. În primul caz, titlurile sunt emise în lei, în timp ce în cazul al doilea, ele sunt emise în moneda națională dar și în euro. În al doilea rând, titlurile Tezaur au o valoare nominală de un leu, în timp ce în cazul Fidelis această valoare este de 100 de lei sau 100 de euro. În al treilea rând, titlurile de stat Tezaur nu pot fi vândute sau cumpărate pe bursă, în timp ce în cazul titlurilor Fidelis ele pot fi tranzacționate la Bursa de Valori București.

ADVERTISEMENT

Titlurile Tezaur, valoare nominală de 1 leu

În cazul , acestea pot fi achiziționate în perioada 9 decembrie-10 ianuarie, prin intermediul Trezoreriei și subunitățile Poștei Române. În cazul acestora, dobânda pe un an este de 6,45%, dobânda pe trei ani este de 7,2% iar dobânda pe cinci ani este de 7,6%.

„Românii pot investi, începând de luni, 9 decembrie, în titlurile de stat TEZAUR, cu maturități de 1, 3 și 5 ani, cu dobânzi anuale de 6,45%, 7,20% și, respectiv, 7,60%. Titlurile de stat au valoare nominală de 1 leu și sunt în forma dematerializată. Dobânda este anuală, plătibilă la termenele prevăzute în prospectul de emisiune. De asemenea, titlurile de stat emise în cadrul Programului Tezaur sunt transferabile și se pot răscumpăra în avans.

ADVERTISEMENT

Un investitor poate efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul unei emisiuni. Investitorii au posibilitatea anulării subscrierilor deja efectuate doar în perioada de subscriere, prin depunerea unei cereri. Sunt eligibile persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data efectuării subscrierii.

Veniturile obținute din investirea în titluri de stat lansate de Ministerul Finanțelor sunt neimpozabile. Fondurile obținute de Ministerul Finanțelor în calitate de emitent, ca urmare a emisiunii de titluri de stat, vor fi utilizate pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice”, arată .

ADVERTISEMENT

De precizat că, la Tezaur, odată ce este depusă emisiunea, pentru a nu se pierde dobânda, nu pot fi scoși decât la terman atunci când titlul de stat ajunge la maturitate.

Titlurile Fidelis, valoare nominală de 100 lei /100 de euro

În , noua emisiune de titluri de stat se lansează în perioada 9-18 decembrie. Potrivit Ministerului Finanțelor, valoarea nominală a unui titlu este de 100 de lei, pentru emisiunea în moneda națională, și 100 de euro pentru emisiunea în această valută.

„Începând de luni, 9 decembrie, până miercuri, 18 decembrie, persoanele fizice rezidente și nerezidente cu vârsta peste 18 ani pot subscrie în titlurile de stat FIDELIS denominate în lei și în euro, prin intermediul băncilor partenere BT Capital Partners&Banca Transilvania, Banca Comercială Română, B.R.D. – Groupe Société Générale și Alpha Bank, titluri care sunt listate la Bursa de Valori București”, potrivit ministerului.

Beneficii pentru donatorii de sânge

În lei, dobânda pe un an este de 6,45% iar dobânda pe cinci ani este de 7,6%/an. Pentru donatorii de sânge, dobânda pe un an este de 7,45%, iar pentru trei ani dobânda în acest caz este de 7,9% pe an. Pentru cine vrea să împrumute statul cu euro, dobânda este 3,75/an pe doi ani și 5,75%/an pe șapte ani.

„Un alt beneficiu oferit donatorilor este scăderea de 10 ori a pragului minim de subscriere de la 5.000 de lei la 500 lei. Pot beneficia de condițiile avantajoase ale noii emisiuni persoanele care fac dovada donării de sânge începând cu 1 iulie 2024”, potrivit Ministerului Finanțelor.

Ministerul mai precizează că, în cele cinci ediții de titluri de stat Fidelis din acest an, au fost subscrise aproape 14, ceea ce reprezintă o creștere semnificativă față de anul trecut, când au fost subscrise 9,4 miliarde de lei.