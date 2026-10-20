Sport

„Dobitocule, mai bine mureai!” Val uriaș de hate la adresa lui MM Stoica după ce a fost implicat într-un accident rutier

Adrian Baciu
20.10.2026 | 18:05
Dobitocule mai bine mureai Val urias de hate la adresa lui MM Stoica dupa ce a fost implicat intrun accident rutier
EXCLUSIV FANATIK
MM Stoica dezvăluie valul imens de hate primit după ce a fost implicat într-un accident rutier. Sursa foto: colaj Fanatik
MM Stoica s-a ales cu un val imens și inexplicabil de hate după ce a fost implicat, în urmă cu câteva zile, într-un accident rutier în București. Mesajele incredibile de ură primite de oficialul FCSB.
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Mihai Stoica (61 de ani), președinte al Consiliului de Administrație al FCSB, a trecut prin clipe serioase de panică, joi, 15 octombrie, în Capitală. Oficialul roș-albaștrilor a fost implicat într-un accident rutier în București. Din fericire, acesta a scăpat nevătămat, dar mașina pe care o conducea a suferit avarii serioase. În urma acestui eveniment nedorit, un val uriaș de hate s-a propagat în online la adresa lui Meme.

Ce mesaje incredibile de ură a primit MM Stoica după ce a fost implicat într-un accident rutier: „Dobitocule, mai bine mureai!”

În emisiunea „MM la FANATIK”, oficialul celor de la FCSB a dezvăluit faptul că, în urma accidentului suferit săptămâna trecută, mașina acestuia nu are nimic. Cealaltă, a șoferului responsabil de accident, este avariată serios. Meme spune apoi că a făcut „prostia” de a citi în online reacțiile unor internauți pe seama acestui accident.

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Un val imens și inexplicabil de hate s-a îndreptat către Mihai Stoica după acest eveniment extrem de neplăcut, care putea fi mult mai grav. Președintele Consiliului de Administrație al FCSB spune că unii chiar i-au dorit moartea prin unele mesaje: „Am făcut prostia să citesc comentarii ale unora care, efectiv, își pierd timp din viață, să scrie ‘Dobitocule, mai bine mureai! / ‘Animalule!’ / ‘Nu e intersecția ciudată, tu ești ciudat!’ și chestii din-astea”.

Meme admite că a fost șocat de ceea ce a citit și nu are nicio explicație pentru această ură viscerală. „M-am uitat și zic: ‘bă, dar cum poți să-ți pierzi timpul să scrii așa ceva?’ Bă, gândește! Ok, nu-l suport pe ăla. Dar, bă, să scrii (n.r să-i dorești moartea cuiva), adică tu pur și simplu să intri acolo și să scrii. Cu multe greșeli unii, de gramatică, dar mă rog, nu asta e important”, adaugă Stoica.

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Meme prezintă filmul accidentului în care a fost implicat: „Am avut noroc că am mașină bună”

Accidentul în care a fost implicat Mihai Stoica s-a produs în zona Pasajului Mărășești, pe Bulevardul Octavian Goga, într-o intersecție. Autoturismul condus de oficialul de la FCSB a fost implicat într-o coliziune cu un Audi. În emisiunea de la FANATIK, MM a prezentat, pas cu pas, cum s-a produs coliziunea dintre mașina sa și acel Audi. „Veneam dinspre Timpuri Noi pe Goga, chiar în fața Teatrului de Operetă. Pe patru benzi. Există o bretea în dreapta mea cum veneam eu.

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E bandă discontinuă pe Goga și aia taie Goga. Băiatul ăla, săracu’, s-a uitat în dreapta, s-a asigurat că nu vine nimeni din dreapta. Nu s-a mai uitat în stânga și efectiv m-am trezit cu el în roata mea din dreapta față. Mașina mea cred că e și reparată la momentul ăsta, dar am avut noroc că am mașină bună. A lui, în schimb, un Audi, e făcută praf”, a explicat Mihai Stoica.

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Discuția amuzantă dintre MM Stoica și tânărul care a intrat în mașina sa: „Pe Talpan îl știi?”

Meme a mai dezvăluit discuția pe care a avut-o cu tânărul aflat la volanul celuilalt vehicul. Stoica dezvăluie că șoferul în cauză, de profesie mecanic auto, este angajat tocmai în Armata Română. „Puștiul ăla, săracu’, era terminat: ‘Îmi pare rău, îmi pare rău!’. ‘Și mie îmi pare rău’, zic. ‘Ok, nu-i problemă’. Și zic: ‘Ai asigurare?’. ‘Nu!’. ‘Atunci o să-ți pară și mai rău, că trebuie să ți-o repari’. ‘Nu, că sunt mecanic auto, și lucrez la Armată’. Zic: ‘A, nu-mi spune că lucrezi la Armată!’. Și-i zic: ‘Pe Talpan îl știi?’. ‘Nu. E vreo glumă?’. Zic: ‘Nu, nu!’. Era mic săracu’. A venit să facă amiabila cu bunica. Mi-era milă de el, dar ce să fac”, povestește Meme.

„Dobitocule, mai bine mureai!”. Val uriaș de hate la adresa lui MM Stoica după ce a fost implicat într-un accident rutier

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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